TP HCM lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Chiều 11-10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập HUBA.

Dịp này, các doanh nghiệp, doanh nhân nhiều lần liên tiếp đạt danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân TP HCM tiêu biểu đã được trao tặng bằng khen; 109 "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" từ 105 doanh nghiệp cũng được tôn vinh.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, cho biết tổng doanh thu từ sản phẩm dịch vụ được công nhận trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 32.300.000 tỉ đồng, đem lại lợi nhuận 1.340.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 30.500 tỉ đồng và góp phần giải quyết việc làm cho gần 119.500 lao động.

Ông Nguyễn Lộc Hà (trái), Phó Chủ tịch UBND TP HCM và Chủ tịch HUBA Nguyễn Ngọc Hòa khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu

Theo Chủ tịch HUBA, các doanh nghiệp đã tích cực đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới quản trị điều hành, nhanh chóng ứng dụng công nghệ tiên tiến thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động,… để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

"Có thể nói các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đã tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trên thương trường trong và ngoài nước. HUBA sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp để hàng Việt tiếp tục được chắp cánh bay cao, bay xa hơn nữa" – ông Hòa nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, biểu dương các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu có thành tích kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, là những đại diện ưu tú của hơn 500.000 doanh nghiệp trên địa bàn, là lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và đất nước. Ông cũng chúc mừng 105 doanh nghiệp có sản phẩm – dịch vụ tiêu biểu năm 2025 do HUBA bình chọn và tôn vinh.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5% năm 2025, thu ngân sách khoảng 520.000 tỉ đồng, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện được mục tiêu đó, thành phố xác định 3 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò then chốt.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM (giữa), tham quan các gian hàng và trao đổi cùng cộng đồng doanh nhân

Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tăng tính minh bạch, cắt giảm chi phí không chính thức và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là những dự án lớn đang bị ách tắc về thủ tục PCCC, đất đai, đầu tư, xây dựng… Thành phố sẽ sử dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội để xử lý dứt điểm những điểm nghẽn của sự phát triển.

Thứ ba, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, trước mắt giải ngân đầu tư công để dẫn dắt, sau đó là huy động đầu tư tư nhân, phát triển doanh nghiệp nhà nước.

"Trong quá trình triển khai, chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, tiếp thu phản ánh từ doanh nghiệp; cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ"- Phó Chủ tịch UNBD TP HCM khẳng định.