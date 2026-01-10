Diễn biến mới nhất vụ Nestlé thu hồi 17 lô sữa NAN tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn biến mới nhất vụ Nestlé thu hồi 17 lô sữa NAN tại Việt Nam

Lê Tỉnh - Ngọc Ánh

(NLĐO)- Sau việc thu hồi 17 lô sữa NAN tại Việt Nam của Nestlé, sàn thương mại điện tử lập tức tiến hành rà soát, tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan chức năng

Sau khi Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm nhằm phòng ngừa đối với 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được hãng này nhập khẩu, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin liên quan.

Đại diện Shopee cho hay đang tích cực phối hợp với đối tác thương hiệu để xác định các sản phẩm liên quan; đồng thời khẩn trương rà soát trên toàn bộ nền tảng và xem xét các bước xử lý phù hợp tiếp theo.

Đại diện Lazada Việt Nam cũng khẳng định đã lập tức tiến hành rà soát, gỡ bỏ thông tin các lô sữa bột Nestlé vi phạm khỏi nền tảng, tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, TikTok Shop cho hay đang rà soát và xử lý.

Trước đó, tối 8-1, tại TPHCM, đại diện Saigon Co.op và Central Retail, MM Mega Maket,… xác nhận đã rà soát các lô sữa NAN trong danh sách thu hồi và rút khỏi kệ. Những sản phẩm còn bán trên kệ thuộc lô khác hoặc là dòng không bị thu hồi.

Đại diện một hệ thống bán lẻ lớn cho biết phía nhà cung cấp cũng thông báo phương án xử lý trường hợp khách hàng đã mua sắm sản phẩm có nhu cầu trả hàng có thể trả trực tiếp tại kho của hệ thống và hệ thống sẽ trả lại nhà cung cấp.

Khách hàng cũng có thể gọi qua hotline 18006699 (miễn phí), đội ngũ nhà cung cấp sẽ đến thu hồi sản phẩm trực tiếp từ khách hàng.

- Ảnh 2.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi

Các lô sữa thu hồi gồm: Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 1, trọng lượng 400 gram (4 lô); Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 1, trọng lượng 800 gram (4 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 1, trọng lượng 800 gram (2 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 1, trọng lượng 400 gram (3 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 2, trọng lượng 800 gram (2 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 2, trọng lượng 400 gram (2 lô), hạn sử dụng trong khoảng tháng 4 đến tháng 9-2027. Những loại sữa này dành cho nhóm trẻ từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi.

Hãng sữa này lưu ý các lô hàng có mã số khác, các dòng sản phẩm khác và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam không nằm trong danh sách thu hồi vẫn đảm bảo chất lượng, hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Lý do, vừa qua, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, Tập đoàn Nestlé phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 do nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide – sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu. 

Tin liên quan

Nestlé thu hồi lô 17 sữa bột NAN tại Việt Nam

Nestlé thu hồi lô 17 sữa bột NAN tại Việt Nam

(NLĐO) – Vụ Nestlé thu hồi sữa bột đang lan rộng, mới nhất là 17 lô sữa bột NAN được Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi

Nestlé Việt Nam lên tiếng về việc sữa bột BEBA, Alfamino bị thu hồi tại châu Âu

(NLĐO) - Nestlé Việt Nam khẳng định không thực hiện nhập khẩu vào thị trường Việt Nam sữa bột BEBA, Alfamino trong diện thu hồi có tính chất phòng ngừa

Nestlé lên tiếng về vụ việc sữa Milo

(NLĐO) - Nestlé Việt Nam khẳng định sản phẩm luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm

Lazada Shopee tiktokshop Nestlé
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo