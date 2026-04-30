Bạn đọc

Diễn biến mới vụ “Băn khoăn cách chi tiền hỗ trợ" ở Nam Khánh Vĩnh

Kỳ Nam

(NLĐO)- UBND xã Nam Khánh Vĩnh đã có văn bản trả lời kiến nghị công dân liên quan đến việc hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ gây xôn xao dư luận vừa qua

UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản trả lời kiến nghị của người dân liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ năm 2025. Dù chính quyền địa phương khẳng định đã cơ bản hoàn tất nhiều đợt chi trả, nhưng theo phản ánh của người dân vẫn còn thiếu sót khiến người dân bức xúc phản ánh.

Theo đơn kiến nghị của bà Ca Thị Huệ (trú thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh) người dân đề nghị rà soát toàn bộ quá trình xét duyệt, công khai danh sách các hộ được hỗ trợ, cũng như làm rõ việc nhiều hộ bị ngập lụt nhưng chưa nhận được tiền.

Qua kiểm tra, UBND xã Nam Khánh Vĩnh cho biết đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, địa phương đã phê duyệt danh sách 808 hộ với 3.503 nhân khẩu và đã chi trả đủ số tiền hơn 3,5 tỉ đồng, mức 1 triệu đồng/người.

Nhiều hộ nghèo ở Nam Khánh Vĩnh không nhận đủ tiền hỗ trợ - Ảnh 1.

Người dân bị ảnh hưởng thiệt hại mưa lũ có đơn kiến nghị và đã được chính quyền xử lý rốt ráo

Tuy nhiên, ở các nguồn hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam khi đưa về xã, vẫn còn bất cập. Cụ thể, theo phân bổ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, xã được cấp hơn 1,98 tỉ đồng để hỗ trợ cho 625 hộ dân. Tuy nhiên, trong tổng số 808 hộ bị ảnh hưởng, còn tới 183 hộ chưa được nhận tiền. Không chỉ vậy, có 30 hộ nghèo, cận nghèo chỉ nhận 2 triệu đồng/hộ thay vì mức 5 triệu đồng theo quy định, tức bị thiếu 3 triệu đồng mỗi hộ.

Nguyên nhân được xác định là do quá trình lập danh sách ban đầu chưa đầy đủ, thiếu sự phối hợp rà soát giữa các đơn vị liên quan. Điều này dẫn đến việc chi trả không đồng đều, bỏ sót đối tượng hoặc chi chưa đúng mức.

Đến cuối tháng 2-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phải lập tờ trình đề nghị cấp trên bổ sung kinh phí cho 183 hộ này. Đến ngày 8-4-2026, tỉnh đã đồng ý cấp bổ sung cho số hộ này (hiện đã chi bổ sung cho 183 hộ), song 30 hộ nghèo, cận nghèo vẫn chưa được cấp đủ phần còn thiếu.

UBMTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh cho biết đang rà soát, đề nghị xem xét, hỗ trợ đối với 30 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ngập lụt được để nhận đủ chế độ theo định mức.

Nhiều hộ nghèo ở Nam Khánh Vĩnh không nhận đủ tiền hỗ trợ - Ảnh 2.

183 hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ đã được xã Nam Khánh Vĩnh mời lên nhận tiền hỗ trợ

Không chỉ người lớn, việc hỗ trợ cho học sinh bị ảnh hưởng cũng phát sinh sai sót. Dù xã đã chi trả cho 750/752 học sinh với mức 500.000 đồng/em, vẫn còn 2 trường hợp bị bỏ sót do thiếu thông tin trong phiếu điều tra. 

Ngoài ra, 46 học sinh thuộc diện hỗ trợ đồng phục (300.000 đồng/em), trong đó có 9 học sinh có trong đơn của bà Ca Thị Huệ. Đến nay, các em vẫn chưa nhận được tiền do chưa được cấp kinh phí từ cấp trên.

Đáng chú ý, có trường hợp tiền hỗ trợ đồng phục dành cho 6 học sinh không được chi trả mà phải hoàn lại do không khớp danh sách, cho thấy sự thiếu thống nhất trong khâu lập và đối chiếu dữ liệu.

Nhiều hộ nghèo ở Nam Khánh Vĩnh không nhận đủ tiền hỗ trợ - Ảnh 3.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Nam Khánh Vĩnh

UBND xã Nam Khánh Vĩnh thừa nhận một số thiếu sót trong quá trình rà soát, lập danh sách và phối hợp chi trả, đồng thời cho biết đang tiếp tục kiểm tra, bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tuy nhiên, việc chậm trễ, chi trả thiếu và bỏ sót đối tượng trong thời gian dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân vùng bị thiên tai, vốn đã gặp nhiều khó khăn.

Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm khắc phục dứt điểm sai sót, công khai minh bạch danh sách và đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời, tránh gây mất niềm tin.

Trước đó, nhiều hộ dân tại xã Nam Khánh Vĩnh đã có đơn kiến nghị, bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch trong việc chi trả các khoản hỗ trợ sau thiên tai.

Nội dung này đã được Báo Người Lao Động phản ánh trong bài viết "Băn khoăn cách chi tiền hỗ trợ" đăng ngày 16-4.

Đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì, cùng đại diện các sở, ngành, đã làm việc tại xã Nam Khánh Vĩnh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài năm 2025.

Theo UBND xã Nam Khánh Vĩnh, đợt mưa lũ tháng 11-2025 gây thiệt hại nặng nề: 6 người tử vong; 11 căn nhà sập hoàn toàn; 35 căn hư hỏng...

Tuy nhiên việc hỗ trợ người dân vẫn còn nhiều tồn tại như: tuyên truyền chưa hiệu quả, người dân chưa nắm rõ chính sách; việc rà soát, xác định đối tượng có lúc chưa chặt chẽ; công tác theo dõi, đánh giá sau hỗ trợ chưa được chú trọng; một số nội dung công khai, minh bạch ở một số nơi chưa thực hiện nghiêm.

Hoạt động giám sát này được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đăng ký thực hiện từ tháng 12-2025 và được Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua trong quý II/2026 - đúng thời điểm mà người dân có đơn thư phản ánh.

Khánh Hòa: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Khánh Hòa: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

(NLĐO)- Từ ngày 22-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa năm 2025

Khánh Hòa: Việc công khai, minh bạch tiền hỗ trợ người dân ở xã Nam Khánh Vĩnh chưa nghiêm

(NLĐO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đánh giá việc công khai, minh bạch trong công tác hỗ trợ người dân ở một số nơi tại xã Nam Khánh Vĩnh chưa nghiêm

Vụ "Băn khoăn chi tiền hỗ trợ" ở Khánh Hòa: 183 hộ còn lại được mời đi nhận tiền

(NLĐO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa mời báo đài, cơ quan chức năng chứng kiến việc cấp tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại mưa lũ

tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người dân Ủy ban MTTQ tiền hỗ trợ Nam Khánh Vĩnh
