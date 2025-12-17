Diễn biến mới vụ ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp

Sáng 17-12, phóng viên Báo Người Lao Động tìm đến kho chứa khoảng 700 kg mèo trên địa bàn ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của số lượng mèo tại đây.

Clip Bắt quả tang kho lạnh chứa thịt mèo ở Đồng Tháp

Qua tìm hiểu, kho chứa hàng này là do bà Võ Mộng Thu (SN 1991; tạm trú ấp Long Thành, xã Hòa Long) cùng chồng thuê lại để ở.

Bà Thu cho biết trước đó gia đình bà sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng ở xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 2 tháng nay, vợ chồng bà Thu chuyển qua nghề mua bán mèo. Những chú mèo được các điểm thu mua ở An Giang, Đồng Tháp mang về kho này để chứa, chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

"Qua vụ việc, tôi thừa nhận hành vi chứa mèo mà không có giấy phép kinh doanh, không tiêm phòng vắc-xin, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là sai" – bà Thu thừa nhận.

Về phía Công an xã Hòa Long, việc bắt quả tang vụ việc là nhờ đơn vị đã lập kế hoạch triệt xóa điểm thu mua mèo này.

Theo đại diện lãnh đạo Công an xã Hòa Long, qua rà soát địa bàn, đơn vị nhận thấy đối tượng thuộc diện đấu tranh nên tiến hành lập kế hoạch cử cán bộ giám sát.

Căn nhà thuê làm "kho" chứa mèo không rõ nguồn gốc

Vì vậy, đến ngày 16-12, đơn vị đã bắt quả tang, lập biên bản vụ việc và lấy lời khai đối tượng vi phạm nhằm củng cố hồ sơ xử lý. Trước mắt, lực lượng thú y xã lập biên bản vi phạm hành chính vụ việc.

Lực lượng chức năng kiểm tra "kho" chứa mèo không rõ nguồn gốc

Đối với những chú mèo còn sống, cơ quan chức năng giao đối tượng vi phạm chăm sóc, tiêm ngừa vắc-xin cho đủ ngày thì sẽ có hướng giải quyết tiếp theo. Về phần mèo đã giết mổ, lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng vi phạm phải tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

Như đã thông tin, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16-12, Công an xã Hòa Long phát hiện hành vi mua bán 38 kg mèo không rõ nguồn gốc tại hộ bà Thu. Thời điểm bắt quả tang, bà Thu đang nhận mèo từ Vũ Hồng Khánh, tài xế chở thuê cho bà Nguyễn Thị Tám (ngụ tỉnh An Giang). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nơi này có hành vi thu gom 16 con mèo (41 kg) không rõ nguồn gốc, nhốt trong 2 sọt nhựa để chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, trong tủ lạnh của hộ này còn chứa 43 kg mèo đã qua sơ chế. Lực lượng chức năng còn thu giữ 22 sọt nhựa nhốt 210 con mèo (650 kg) trên xe tải của Khánh đồng thời thu giữ các vật dụng bẫy mèo của hộ bà Thu.



