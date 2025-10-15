HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Diễn biến nóng vụ 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ 40 học sinh phải nhập viện sau bữa ăn bán trú tại một trường tiểu học ở tỉnh Quảng Trị.

- Ảnh 1.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy thời điểm nhập viện

Ngày 15-10, ông Nguyễn Thanh Đức - Bí thư Đảng ủy xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - cho biết cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện.

Theo ông Đinh Viễn Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, liên quan đến sự việc trên, cơ quan chuyên môn đã xác định một cơ sở cung cấp suất ăn sáng có hợp đồng với nhà trường. Chi cục An toàn thực phẩm đã làm việc với UBND xã Kim Ngân để làm rõ trách nhiệm, đồng thời công an đang điều tra cơ sở cung cấp thực phẩm liên quan.

Hiện sức khỏe các học sinh đã ổn định. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy tạm dừng hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sáng để chờ kết luận điều tra chính thức.

- Ảnh 2.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy

Trước đó, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy một mẫu cá chim kho và một mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus – loại vi khuẩn phổ biến trong đất và thực phẩm, có thể gây nôn, đau bụng nếu thức ăn nấu chín để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

Sau sự việc, Sở Y tế Quảng Trị đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp các đơn vị kiểm tra 16 cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhằm rà soát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các trường có tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Các em học sinh nhập viện sau khi bị ngộ độc thực phẩm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, nhiều học sinh trường này xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, phải nhập viện cấp cứu. Tổng cộng 40 em phải điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc gây bức xúc khi xuất hiện phản ánh cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng - phụ trách suất ăn bán trú của Trường PTDT nội trú Tiểu học Kim Thủy - đã ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù nhiều em có dấu hiệu ngộ độc.

Sau sự cố, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Huế.

Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế.


