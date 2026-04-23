Điện mùa nắng nóng: Người dân chia sẻ với ngành điện

Tháng 4, thời tiết Đà Nẵng chuyển mùa nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng rõ rệt. Trong 3 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đạt 1.528 triệu kWh, tăng 12,81% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mức tăng này xuất hiện khi chưa bước vào cao điểm, cho thấy áp lực cung ứng điện năm nay lớn hơn các năm trước.

Nỗ lực từ ngành Điện

Theo dự báo, phụ tải điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 có thể tăng từ 10-12% so với năm trước, với công suất cực đại đạt khoảng 1.456 MW. Cao điểm tiêu thụ điện diễn ra cả ban ngày và ban đêm, đặc biệt trong khung giờ 20h00-23h00.

Trước thực tế đó, PC Đà Nẵng đã chủ động xây dựng phương án vận hành với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải quan trọng và các sự kiện kinh tế – xã hội trên địa bàn. Theo ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty thì một trong những giải pháp trọng tâm là khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ. Hiện toàn thành phố có hơn 5.200 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 346,7 MWp và 13 nhà máy thủy điện với tổng công suất 55,09 MW. Các nguồn này được huy động linh hoạt, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đảm bảo vận hành an toàn, tránh quá tải cục bộ.

Song song với đó, PC Đà Nẵng tăng cường rà soát, củng cố lưới điện từ cấp điện áp 110kV đến hạ áp. Các trạm biến áp và đường dây được kiểm tra thường xuyên, đánh giá mức mang tải để chủ động phương án san tải, chuyển tải khi cần thiết. Công tác điều chỉnh và quản lý nhu cầu phụ tải đã đạt được những kết quả tích cực. PC Đà Nẵng đã hoàn thành ký lại thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) với hơn 400 khách hàng lớn; đồng thời thỏa thuận với 625 khách hàng có trang bị máy phát điện diesel dự phòng với công suất đặt khoảng 473,2 MVA để huy động các nguồn này tự cấp điện tại chỗ khi xảy ra thiếu điện trên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Và sự đồng hành của khách hàng

Về phía khách hàng, một số hộ gia đình và các cơ sở có nhu cầu sử dụng điện liên tục như xưởng cơ khí, cơ sở may mặc, cửa hàng kinh doanh dịch vụ… đã chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời, trong đó có hệ thống lưu trữ (ắc quy) và bộ biến tần (Inverter) hiện đại có thể chủ động quản lý nguồn năng lượng, giảm chi phí tiền điện rất nhiều.

Anh Phạm Văn Đệ ở khối phố Vĩnh Bình - phường Bàn Thạch cho biết: nhờ lắp đặt hệ thống điện mặt trời nên điện dùng trong sinh hoạt và một số phòng trọ cho thuê của gia đình anh đã giảm đáng kể, từ 6-7 triệu đồng/tháng xuống còn 2,5 triệu đồng/tháng.

Còn gia đình anh Phạm Sách (phường Hương Trà), nhờ theo dõi thường xuyên app chăm sóc khách hàng của Điện lực, nên gia đình anh nhanh chóng nắm bắt tình hình sử dụng điện, kịp thời điều chỉnh thói quen sử dụng điện hàng ngày. Theo anh Sách "tiết kiệm điện không chỉ giảm chi phí cho gia đình, mà còn góp phần giúp hệ thống điện vận hành an toàn, tránh tình trạng quá tải gây sự cố điện".

Không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm chi phí, nhận thức của người dân về trách nhiệm với hệ thống điện cũng dần rõ nét hơn. Việc tắt thiết bị khi không sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, thay thế thiết bị hiệu suất thấp bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng… đang trở thành những hành động cụ thể, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.

Đáng chú ý, một số hộ gia đình sau khi được ngành điện tư vấn đã chuyển sang sử dụng đèn led, hạn chế sử dụng điều hòa liên tục, kết hợp quạt và thông gió tự nhiên. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại mang lại hiệu quả kép: vừa giảm chi phí sinh hoạt, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Để nâng cao hiệu quả trong mùa nắng nóng, ngành điện tiếp tục khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý, tránh vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; điều chỉnh điều hòa từ 27 độ C trở lên kết hợp dùng quạt làm mát; ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng và quảng cáo, việc cắt giảm công suất, tắt các thiết bị không thiết yếu trong khung giờ cao điểm cũng là giải pháp cần được thực hiện nghiêm túc.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao và thời tiết diễn biến phức tạp, việc đảm bảo cung ứng điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội.