Hóa đơn tiền điện 2,4 triệu đồng/tháng: Lắp điện mặt trời sao cho tiết kiệm?

Ngày 21-4, Báo Công Thương phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) tổ chức Tọa đàm:"Tiết kiệm điện và điện mặt trời áp mái: Giải pháp giảm áp lực cung ứng điện giai đoạn 2026-2030" tại TPHCM.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cho biết năm 2026, nắng nóng dự báo sẽ kéo dài trên cả ba miền, kéo theo nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là điện sinh hoạt và sản xuất tăng đột biến.

Tại khu vực phía Nam - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, đô thị lớn, dịch vụ thương mại,…, nhu cầu phụ tải trong các tháng cao điểm là rất lớn, gây áp lực lớn đến công tác vận hành, quản lý lưới điện.

Sản lượng điện nhận tháng 4 tính đến ngày 19-4 ước đạt 4,08 tỉ kWh, tăng 10,94% so với cùng kỳ năm 2025. Đỉnh điểm tiêu thụ điện sinh hoạt dự kiến rơi vào tháng 6 và 7, khi nắng nóng gay gắt hơn và trùng vào kỳ nghỉ hè, học sinh ở nhà nhiều hơn, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Trước áp lực đó, EVNSPC đã làm việc trực tiếp, ký thỏa thuận thực hiện tiết kiệm điện với từng nhóm khách hàng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để sử dụng kết hợp dùng bộ lưu trữ để sử dụng điện được tối ưu. Đến nay đã có 1.581 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đi vào vận hành, với tổng công suất 443MWp và lượng điện năng tương đương 1% thương phẩm.

"EVNSPC cũng đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tăng cường vận động, hỗ trợ, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống pin lưu trữ điện (BESS); làm việc với khách hàng để ký cam kết tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ năm 2026,..." - ông Bùi Quốc Hoan nói.

Ông Nguyễn Thượng Quân, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Tích hợp Sao Nam, cho rằng không phải hộ gia đình nào cũng sẵn sàng đầu tư ngay hàng trăm triệu đồng để lắp điện mặt trời. Với những gia đình có ngân sách hạn chế, việc bắt đầu từ quy mô nhỏ là giải pháp phù hợp.

Cụ thể, với hộ gia đình có hóa đơn điện khoảng 2,4 triệu đồng/tháng, có thể lựa chọn hệ thống 3 kWp kết hợp pin lưu trữ 5 kWh với tổng chi phí khoảng 50 triệu đồng, chỉ bằng một nửa so với hệ thống đầy đủ. Hệ thống này có thể tạo ra khoảng 360 kWh mỗi tháng, chủ yếu giúp giảm phần điện tiêu thụ ở các bậc giá cao.

Nhờ đó, mỗi tháng hộ gia đình có thể tiết kiệm khoảng 1,3 triệu đồng tiền điện, dù vẫn phải chi trả khoảng 1,1 triệu đồng. "Do chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn, thời gian hoàn vốn cũng được rút ngắn, chỉ khoảng 3,2 năm. Điều này cho thấy việc đầu tư từng phần, phù hợp với khả năng tài chính, vẫn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt" - ông Nguyễn Thượng Quân chia sẻ.