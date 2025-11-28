Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long tạo thế chủ động trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp, hạn chế nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, ngày 28-11, Trường Đai học Cửu Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) của Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi diễn tập PCCC-CNCH tại tòa nhà khu hành chính của Trường Đại học Cửu Long.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 1.

Đội PCCC Trường Đại học Cửu Long sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy

Tình huống giả định, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 28-11 do chập điện dẫn đến xảy ra cháy tại khu vực tầng 2 của tòa nhà khu hành chính. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh sang các khu vực lân cận của tòa nhà. Khi xảy ra cháy tạo nên nhiều khói và khí độc làm cho nhân viên đang làm việc hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Khi phát hiện có cháy xảy ra tại khu tòa nhà hành chính, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tiến hành thao tác báo động, cắt điện khu vực bị cháy, gọi điện cho các đơn vị nghiệp vụ gồm: Đội PCCC của trường, Cảnh sát PCCC 114 báo cháy.

Ngay lập tức, Đội PCCC của trường sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống ống nước chữa cháy của tòa nhà, xả ống, lắp vòi phun, nối ống và mở van xả nước để dập lửa đồng thời vận hành hệ thống máy bơm chữa cháy của tòa nhà. Lực lượng tại chỗ cũng đã tiến hành giải cứu và sơ cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Nhận được tin báo, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH điều động 36 chiến sĩ, cùng 5 xe tham gia chữa cháy gồm: 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 3 chuyên dụng cùng các chiến sĩ cảnh sát PCCC đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy ở cơ sở triển khai đội hình, nhanh chóng dùng vòi phun nước giải cứu những người bị kẹt ở trong tòa nhà di chuyển ra bên ngoài...

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 2.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 3.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 4.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 5.

Các tình huống giả định

Sau khoảng 15 phút, đám cháy giả định đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, toàn bộ người bị nạn đã được giải cứu an toàn.

Kết thúc diễn tập, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Đội PCCC của Trường Đại học Cửu Long tiến hành đánh giá công tác diễn tập. Buổi diễn tập đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra. Lực lượng PCCC tại cơ sở đã thao tác thành thạo, nhanh gọn, phối hợp nhịp nhàng với lực lượng chuyên nghiệp.

Những năm qua, Trường Đại học Cửu Long thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn tập về công tác PCCC-CNCH.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 6.

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Đội PCCC trường và các sinh viên tham gia buổi diễn tập

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 7.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn sử dụng các loại bình chữa cháy mini

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nghiệp vụ về công tác PCCC-CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ, cũng như cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Từ đó, nhà trường tạo thế chủ động trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp; hạn chế nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Tin liên quan

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiu bày tỏ sự mong muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trên nhiều lĩnh vực

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long khen thưởng 5 học viên tốt nghiệp thủ khoa và có thành tích cao trong học tập, rèn luyện

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long

cứu nạn, cứu hộ Trường đại học ĐH Cửu Long phòng cháy chữa cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo