Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, ngày 28-11, Trường Đai học Cửu Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) của Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi diễn tập PCCC-CNCH tại tòa nhà khu hành chính của Trường Đại học Cửu Long.

Đội PCCC Trường Đại học Cửu Long sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy

Tình huống giả định, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 28-11 do chập điện dẫn đến xảy ra cháy tại khu vực tầng 2 của tòa nhà khu hành chính. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh sang các khu vực lân cận của tòa nhà. Khi xảy ra cháy tạo nên nhiều khói và khí độc làm cho nhân viên đang làm việc hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Khi phát hiện có cháy xảy ra tại khu tòa nhà hành chính, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tiến hành thao tác báo động, cắt điện khu vực bị cháy, gọi điện cho các đơn vị nghiệp vụ gồm: Đội PCCC của trường, Cảnh sát PCCC 114 báo cháy.

Ngay lập tức, Đội PCCC của trường sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống ống nước chữa cháy của tòa nhà, xả ống, lắp vòi phun, nối ống và mở van xả nước để dập lửa đồng thời vận hành hệ thống máy bơm chữa cháy của tòa nhà. Lực lượng tại chỗ cũng đã tiến hành giải cứu và sơ cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Nhận được tin báo, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH điều động 36 chiến sĩ, cùng 5 xe tham gia chữa cháy gồm: 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 3 chuyên dụng cùng các chiến sĩ cảnh sát PCCC đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy ở cơ sở triển khai đội hình, nhanh chóng dùng vòi phun nước giải cứu những người bị kẹt ở trong tòa nhà di chuyển ra bên ngoài...

Các tình huống giả định

Sau khoảng 15 phút, đám cháy giả định đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, toàn bộ người bị nạn đã được giải cứu an toàn.

Kết thúc diễn tập, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Đội PCCC của Trường Đại học Cửu Long tiến hành đánh giá công tác diễn tập. Buổi diễn tập đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra. Lực lượng PCCC tại cơ sở đã thao tác thành thạo, nhanh gọn, phối hợp nhịp nhàng với lực lượng chuyên nghiệp.

Những năm qua, Trường Đại học Cửu Long thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn tập về công tác PCCC-CNCH.

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Đội PCCC trường và các sinh viên tham gia buổi diễn tập

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn sử dụng các loại bình chữa cháy mini

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nghiệp vụ về công tác PCCC-CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ, cũng như cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Từ đó, nhà trường tạo thế chủ động trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp; hạn chế nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.