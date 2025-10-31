HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Vùng miền Đồng bằng kết nối

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiu bày tỏ sự mong muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trên nhiều lĩnh vực

Chiều 31-10, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long tiếp và làm việc với Trường Đại học KIU của Sri Lanka về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tham dự buổi làm việc có Tiến sĩ Sajeewanie Liyanaarachchige Chandima Sajeewanie, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiu.

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Về phía Trường ĐH Cửu Long có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng cho biết hiện trường đào tạo 38 ngành với gần 90 chuyên ngành bậc đại học thuộc 4 khối ngành chính, gồm: Khối Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế - Tài chính.

Riêng sau đại học, trường đào tạo 11 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 3 ngành chuyên khoa cấp 1 (Điều dưỡng, Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm, Dược lý và dược lâm sàng).

Với bậc học tiến sĩ, trường đào tạo 4 ngành tiến sĩ gồm Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thực phẩm và Văn học Việt Nam.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long thông tin vào đầu tháng 6 vừa qua, trường đã có văn bản chấp thuận cấp 5 suất học bổng toàn phần cho các lưu học sinh Sri Lanka đến học tại Trường ĐH Cửu Long.

Đến tháng 8, đã có 4 lưu học sinh Srilanka sang học tập tại Trường ĐH Cửu Long. Thời gian tới, nhà trường mong được hợp tác với Trường ĐH Kiu trong việc phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo…

Tại buổi làm việc, đại biểu 2 bên đã trao đổi, thảo luận các nội dung 2 đơn vị có khả năng triển khai hợp tác trong thời gian tới, như: Trao đổi sinh viên, giảng viên giữa 2 trường; tổ chức giao lưu về văn hóa của hai quốc gia; chương trình trao đổi học bổng dành cho sinh viên và giảng viên giữa hai trường, thành lập trung tâm giảng dạy Tiếng Việt tại Sri Lanka; vấn đề tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới…

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 2.

Tiến sĩ Sajeewanie Liyanaarachchige Chandima Sajeewanie bày tỏ sự mong muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long

Tiến sĩ Sajeewanie Liyanaarachchige Chandima Sajeewanie rất ấn tượng khi đến Trường ĐH Cửu Long. Bà cho biết hiện Trường ĐH Kiu có 8 khoa. Trong đó, khoa điều dưỡng, khoa học sức khỏe là có số lượng sinh viên nhiều nhất. Nhà trường đã đào tạo sinh viên phục vụ cho các nước Nhật, Anh,...

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng tặng quà lưu niệm cho Trường ĐH Kiu

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 4.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiu bày tỏ sự mong muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trên lĩnh vực khoa học sức khỏe, nông nghiệp thủy sản, công nghệ thông tin...

Thông qua buổi làm việc mở ra cơ hội hợp tác cho Trường ĐH Cửu Long trong thời gian tới, từng bước khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Tin liên quan

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26

(NLĐO)-Ngày 21-10, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ khai giảng khóa 26 hệ đại học chính quy tập trung năm học 2025-2026

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập

(NLĐO) – Phấn đấu năm đến 2030, Trường ĐH Cửu Long sẽ nâng cấp thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên

Trường đại học tài chính ngân hàng ĐH Cửu Long Sri Lanka
