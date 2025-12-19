HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Diễn viên kỳ cựu của hãng phim Giải phóng bất ngờ làm liveshow ở tuổi U90

Thùy Trang

(NLĐO) - Ở tuổi U90, nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà thơ Nhật Minh bất ngờ tổ chức liveshow đầu tiên mang tên "Men đời".

Liveshow đầu tiên ở tuổi U90 của nhạc sĩ Nhật Minh

Liveshow đầu tiên ở tuổi U90 của nhạc sĩ Nhật Minh

Liveshow đầu tiên ở tuổi U90 của nhạc sĩ Nhật Minh

Đêm nhạc của nhạc sĩ Nhật Minh sẽ diễn ra tại sân khấu trường Đại học Hồng Bàng, TP HCM vào tối 31-1-2026 với sự tham gia của các ca sĩ ngôi sao làng nhạc Việt như: Ngọc Sơn, Ngọc Ánh, Long Nhật, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Vũ, Phan Đinh Tùng, Quốc Đại, Hiền Thục, Myra Trần, Lưu Ánh Loan, Hoàng Trang, Diệp Linh…

Đêm nhạc "Men đời" sẽ mang tới 13 ca khúc đều là những sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh được viết từ những năm 1960 đến mãi gần đây như: "Vùng trời Việt Nam", "Bóng tình yêu", "Tôi đi tìm", "Lời kính yêu đầu đời", "Lời chim hót", "Màu xanh cho em", "Tình ca Núi Thành", "Hình tượng mẹ"...

Những ca khúc này đều được chính nhạc sĩ tuyển lựa một cách kỹ càng trong gia tài hơn 100 ca khúc do mình sáng tác và phổ thơ, trải dài từ những năm tháng tuổi trẻ đến hiện tại khi đã ở tuổi U90.

Nhạc sĩ Nhật Minh là ai?

Nhạc sĩ Nhật Minh

Nhạc sĩ Nhật Minh

Nhạc sĩ Nhật Minh sinh năm 1938 tại Núi Thành, Quảng Nam. Năm 1960 ông vào miền Nam. Với niềm đam mê nghệ thuật và năng khiếu bẩm sinh, ông tự học sáng tác nhạc và thành danh ngay từ ca khúc đầu tay mang tên "Bóng tình yêu" qua tiếng hát Thái Thanh. 

Thời điểm đó, ông lấy nghệ danh là Từ Ly Minh. Bài hát này từng được nhạc sĩ Phạm Duy khen nức nở và cũng từng được phát hành đĩa than với tiếng hát Thái Thanh và được phát trên nhiều đài phát thanh lúc bấy giờ.

Từ thành công này, nam nhạc sĩ sinh năm 1938 tiếp tục gieo hạt trên cánh đồng âm nhạc và cho ra đời hàng loạt những nhạc phẩm được yêu thích như: "Em về với Huế", "Áo dài nón lá bài thơ", "Lời chim hót", "Tôi đi tìm", "Chuyện tình người mang tên Phượng", "Màu tím hoa yêu", "Bóng tình yêu", "Mơ về Đà Lạt", "Vùng trời Việt Nam"…

Dù khởi đầu với âm nhạc và cũng dành tất cả tình yêu, niềm đam mê cho từng giai điệu nhưng tên tuổi của Nhật Minh được công chúng biết đến lại từ vai trò diễn viên - đạo diễn. 

Ông là thế hệ diễn viên cùng thời với cố đạo diễn Lê Cung Bắc, cố NSND Lý Huỳnh, Trà Giang, Thẩm Thúy Hằng, Mỹ Chi, Duy Phương… 

Cũng như âm nhạc, Nhật Minh gây chú ý ngay từ ngày đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với phim "Cô Nhíp", một tác phẩm kinh điển của phim cách mạng do Khương Mễ đạo diễn vào năm 1976.

Sau bộ phim này, ông tiếp tục tham gia hàng loạt các phim khác với gia tài khoảng 40 phim, từ phản diện đến vai hài. Theo đó có thể kể tới: Bản nhạc người tù (bác sĩ Tâm, 1978), Như thế là tội ác (1979) Về nơi gió cát (chú Tích, 1981), Xa và gần (1983), Hoa cát (1984), Lối rẽ trái trên đường mòn (1985), Giai điệu xanh (1987), Nơi tình yêu đã chết (1989), Sa bẫy (1990), Dòng đời (2001), Gió thiên đường (2006), Thăng Long đệ nhất kiếm, Ngàn năm Thăng Long (đạo diễn Lý Huỳnh)…

Nhạc sĩ Nhật Minh với hành động ý nghĩa

Nhạc sĩ Nhật Minh nói liveshow là kỷ niệm cuối đời của ông

Nhạc sĩ Nhật Minh nói liveshow là kỷ niệm cuối đời của ông

Trong số đó, phim "Về nơi gió cát" và "Lối rẽ trái trên đường mòn" là hai tác phẩm từng đoạt giải Bông Sen Vàng. Không chỉ thể hiện tài năng ở lĩnh vực diễn xuất, Nhật Minh còn từng làm đạo diễn phim "Cuộc đua chưa kết thúc". 

Ông công tác tại hãng phim Sài Gòn Giải Phóng đến ngày về hưu. Những năm sau này, ông ít tham gia đóng phim nhưng vẫn miệt mài sáng tác ở lĩnh vực thơ ca cũng như âm nhạc.

Ông từng xuất bản tập thơ "Men đời". Ca khúc "Thăng Long thành Hà Nội" của ông là 1 trong 100 ca khúc của 100 tác giả được Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội chọn lựa và ấn hành tuyển tập nhạc 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chia sẻ về cảm xúc khi có liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi U90, nhạc sĩ - nhà thơ - diễn viên - đạo diễn Nhật Minh bày tỏ: "Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi được con, cháu tổ chức cho liveshow để đời này".

Doanh thu liveshow ông gởi tặng cho quê hương Núi Thành, Quảng Nam

Doanh thu liveshow ông gởi tặng cho quê hương Núi Thành, Quảng Nam

Ông nói: "Có thể nói đây là kỷ niệm cuối cuộc đời tôi. Cháu tôi là Tiến sĩ Khoa học ở Mỹ về Việt Nam và con tôi tình cờ đọc được tập nhạc, thơ của tôi, rồi chúng nó nói làm liveshow này. Tôi xem đây là cái duyên cũng là cái may mắn, hạnh phúc của mình ở cái tuổi gần đất xa trời".

Đặc biệt hơn, toàn bộ doanh thu của đêm nhạc sẽ được gia đình nhạc sĩ Nhật Minh dùng để tri ân quê hương Núi Thành, Quảng Nam. "Mong muốn của gia đình là sẽ xây trường học ở Núi Thành nhưng sau trận bão lũ vừa qua thì gia đình sẽ linh hoạt, tùy vào nhu cầu của địa phương để đáp ứng" - nhạc sĩ Nhật Minh bày tỏ.

