Diễn viên QUANG TUẤN: Tôi làm nghề với trọn vẹn đam mê

Phim "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường có Quang Tuấn tham gia đóng vai chính đã vượt mốc doanh thu 120 tỉ đồng. Đây là phim rạp thứ 4 do anh thủ vai chính trong năm 2025 có doanh thu vượt mốc trăm tỉ đồng.

Khi đã ra rạp, phim là của khán giả

.Cảm xúc của anh thế nào khi "Thiên đường máu" thắng lớn và vai "Tuấn" nhận được nhiều lời khen?

Diễn viên Quang Tuấn. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

- QUANG TUẤN: Tôi biết ơn và hạnh phúc. Tôi rất vui vì phim đã thành công ấn tượng về doanh thu và hơn hết là những thông điệp trong "Thiên đường máu" đã lan tỏa đến đông đảo khán giả. Đây là điều mà tôi mong muốn đạt được khi bắt đầu đọc kịch bản.

Mỗi khi một dự án được ra mắt, tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến khen chê từ khán giả. Những gì làm được hay chưa, tôi mong mọi người góp ý để có thể thay đổi, làm tốt hơn trong những lần sau. Vai "Tuấn" lần này được mọi người yêu thương nhiều như vậy - tôi rất biết ơn.

Khi nhận kịch bản "Thiên đường máu", tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem thêm tư liệu, đọc và nghe những câu chuyện từ chính các nạn nhân may mắn trở về. Trong giai đoạn tìm hiểu, bản thân tôi đã rất ám ảnh trước những thông tin, hình ảnh về các khu lừa đảo ở nước ngoài.

.Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh khi quay "Thiên đường máu"?

- Dự án nào đối với tôi cũng mang lại cảm giác mới mẻ và nhiều trải nghiệm khó quên. Với "Thiên đường máu", tôi từng chia sẻ trong buổi "showcase" rằng bản thân bị ám ảnh đến mức gần như hoang tưởng khi suy nghĩ quá nhiều về nhân vật và bộ phim ở giai đoạn đầu ghi hình. Khi đó, tôi thường xuyên có cảm giác như mình bị theo dõi, thậm chí bị quay lén. Sự lo lắng kéo dài đến mức tôi không dám về nhà vì sợ bị bám đuôi, ảnh hưởng đến vợ con.

.Anh từng chia sẻ rằng diễn viên chỉ có vai trò "tô điểm". Anh có thể nói rõ hơn quan điểm này?

- Mỗi khi đồng ý tham gia một bộ phim, tôi luôn tâm niệm làm nghiêm túc và cống hiến hết mình. Đối với tôi, mỗi dự án đều là một "cuộc đời mới", mỗi nhân vật đều sẽ có những câu chuyện, cảm xúc mới. Một bộ phim là thành quả của rất nhiều người, diễn viên chỉ có vai trò tô điểm, biến ý tưởng của đạo diễn thành hiện thực.

Quang Tuấn (giữa) trong phim “Thiên đường máu”

Có những kịch bản khi tôi đọc trên giấy thì rất kỳ vọng nhưng lên phim lại khác vì nó còn tùy thuộc vào đạo diễn và mong muốn của nhà sản xuất... Là diễn viên, tôi phải chấp nhận thực tế đó. Theo tôi, khi bỏ tiền mua vé, khán giả có quyền góp ý, bàn luận, khen chê.

Không tự "đạp đổ" thành quả của bản thân

.Ngoài niềm vui khi được thử sức với nhiều vai diễn, đâu là những áp lực mà anh cảm nhận trong công việc?

- Vẫn là câu chuyện vai diễn của mình có chạm được đến khán giả, được khán giả yêu thương và đón nhận hay không. Còn áp lực, tôi nghĩ dự án nào cũng sẽ có áp lực và khó khăn riêng. Tôi luôn ghi nhớ và làm theo đúng những gì các thầy cô, tiền bối đã dạy: "Cứ cố gắng hết sức, rồi mọi thứ sẽ đến với đúng nơi nó cần đến!".

Phim ảnh, nghệ thuật còn là một cái duyên, có phim mình tâm đắc nhưng lại không thắng và ngược lại. Vì thế, tôi cứ cố gắng hết sức cho vai diễn, đó mới là điều khó nhất.

.Trong 5 phim anh tham gia, có đến 4 phim vượt mốc trăm tỉ đồng. Trở thành diễn viên "bảo chứng phòng vé", điều này có khiến anh thận trọng hơn khi chọn vai diễn sau này không?

- Điều đó là chắc chắn! Nhưng sự thận trọng ở đây, tôi nhìn theo hướng tích cực. Tôi sẽ thận trọng khi lựa chọn dự án, chú tâm vào kịch bản - nhân vật - thông điệp truyền tải, có ý thức hơn về vai diễn của mình, đặc biệt là tình cảm yêu thương từ khán giả. Tôi sẽ không bao giờ "đạp đổ" những gì mà bản thân đã phải nỗ lực mới có được.

.Trong số các nhân vật anh thủ vai, anh thích nhất nhân vật nào?

- Các nhân vật trong: "Quỷ nhập tràng", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Truy tìm long diên hương", "Nhà ma xó", "Thiên đường máu" đều có nét riêng trong câu chuyện, tính cách. Để chọn ra nhân vật nào thích nhất thì khó nói lắm.

May mắn có được hậu phương vững chắc

.Với việc tham gia nhiều vai diễn và game show, anh duy trì sự cân bằng thời gian giữa công việc và chăm sóc gia đình nhỏ ra sao?

- Những lúc rảnh rỗi, tôi thường ở nhà chơi với vợ con, đưa cả nhà đi du lịch, nói chung là dành trọn thời gian cho gia đình. Tôi may mắn có một người vợ đảm đang, biết chu toàn mọi thứ, từ gia đình đến công việc. Công việc của tôi chỉ đọc kịch bản, phân tích nhân vật, còn lại những việc khác từ nhỏ đến lớn đều do vợ sắp xếp.

.Anh có thể "bật mí" những dự án trong năm 2026?

- Tôi luôn làm nghề bằng đam mê nên không đặt ra những mục tiêu hay giải thưởng cụ thể. Bước sang năm 2026, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để được thử sức với những vai diễn chất lượng hơn, đa dạng các thể loại. Tôi cũng mong có cơ hội tham gia những dự án điện ảnh hợp tác cùng các quốc gia khác. Quyết tâm lớn nhất của tôi vẫn là tiếp tục chinh phục tình cảm của khán giả qua từng vai diễn, để có thể gắn bó thật lâu trong sự yêu thương mà mọi người dành cho mình.

"Tôi không mong gì hơn ngoài việc khán giả vẫn muốn xem tôi diễn và tin ở những vai diễn tiếp theo. Chỉ cần điều đó, tôi đã có đủ động lực để tiếp tục dấn thân.

Cái thú vị của nghề diễn viên, theo Quang Tuấn, là được sống nhiều cuộc đời, trải nghiệm những cảm xúc độc đáo mà không vai nào giống vai nào. Vậy nên khi đọc kịch bản, anh cân nhắc xem nhân vật có mang nét mới lạ so với những vai trước hay không, đồng thời chú ý đến câu chuyện, cảm xúc và thông điệp mà nhân vật truyền tải. "Chỉ cần có "đất" để sáng tạo, dù là vai chính diện hay phản diện, nhân vật đều có sức hút riêng" - Quang Tuấn chia sẻ.



