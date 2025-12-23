HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Quang Tuấn ám ảnh vai diễn đến mức bị "hoang tưởng"

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Quang Tuấn tiết lộ anh đọc xong kịch bản "Thiên đường máu" cảm giác như xé toạc lồng ngực và bị ám ảnh đến mức "hoang tưởng".

Quang Tuấn luôn có cảm giác bị theo dõi khi quay "Thiên đường máu" do ám ảnh vai diễn

Phim "Thiên đường máu" có buổi giao lưu, giới thiệu chiều 23-12 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Sỹ Toàn, Hoàng Trinh, NSƯT Hạnh Thúy, Bích Ngọc… đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, nhà sản xuất Bích Liên cùng các thành viên trong ê-kíp.

Quang Tuấn cho biết hai vợ chồng anh cùng đọc kịch bản "Thiên đường máu" và đều rất thích nên tham gia phim. Thời điểm này, vợ anh đang sinh em bé.

Quang Tuấn ám ảnh vai diễn đến mức bị "hoang tưởng" - Ảnh 1.

Quang Tuấn và Hoài Lâm

Quang Tuấn ám ảnh vai diễn đến mức bị "hoang tưởng" - Ảnh 2.

Từ trái sang: Quang Tuấn, diễn viên Hoàng Trinh và Bích Ngọc

Quang Tuấn ám ảnh vai diễn đến mức bị "hoang tưởng" - Ảnh 3.

Hoài Lâm và NSƯT Hạnh Thúy

Quang Tuấn ám ảnh vai diễn đến mức bị "hoang tưởng" - Ảnh 4.

Ê-kíp phim "Thiên đường máu"

Quang Tuấn ám ảnh vai diễn đến mức bị "hoang tưởng" - Ảnh 5.

Quang Tuấn kể về vai diễn

"Tôi đi quay, suy nghĩ nhiều về nhân vật về phim đến mức ám ảnh và sinh ra "hoang tưởng". Tôi luôn có cảm giác có một người trong đoàn phim theo dõi mình, quay phim về mình và truyền thông tin sang cho nước bạn. Tôi lo đến mức không dám về sau khi quay xong vì sợ bị bám đuôi rồi gây hại cho vợ con. Anh Sơn - bạn diễn khuyên và chở tôi về nhà. Trên đường, tôi nhìn phía sau thì nói với anh Sơn là có hai xe đang theo dõi mình, lo lắng đến mức anh sơn mắng: "Đó là xe công nghệ, mày khùng quá Tuấn ơi, mày điên rồi!" - Quang Tuấn kể lại.

Anh nói thêm rằng khi đọc kịch bản, anh cảm giác bị xé toạc lồng ngực. Phim có nhiều khía cạnh để anh thể hiện, truyền tải đến khán giả. Anh biết khán giả luôn yêu thương mình nên chọn vai diễn thận trọng và thể hiện đến nơi đến chốn, hết sức có thể. 

"Trong một cảnh nhân vật Tuấn bị tra tấn, trùm mặt và treo ngược, tôi không kiểm soát được nên lao thẳng xuống đất. May mắn, hai diễn viên cascadeur có nhiều kinh nghiệm đã nhanh chóng lao vào đỡ. Tôi rất cảm ơn!" - Quang Tuấn bày tỏ.

Phim được kỳ vọng nâng cao ý thức về vấn nạn lừa đảo, nhất là với đối tượng thanh thiếu niên

Ca sĩ, diễn viên Hoài Lâm kể ban đầu rất lo lắng, không biết có thể hiện được vai diễn không. Anh thậm chí còn bỏ cuộc, từ chối nhưng được đạo diễn động viên. Hoài Lâm cố gắng trong từng cảnh quay và thấy mọi người cho cảm giác đoàn phim như một gia đình, đỡ sợ hơn và thấy bản thân diễn tiến bộ hơn.

Quang Tuấn ám ảnh vai diễn đến mức bị "hoang tưởng" - Ảnh 7.

Đoàn phim trong buổi giao lưu

NSƯT Hạnh Thúy là đồng biên kịch và có tham gia vai diễn nhỏ trong phim. Cô cho biết đã nghiên cứu nhiều từ các tài liệu báo chí, mạng xã hội, sự tư vấn của cơ quan chức năng và trực tiếp đến gặp những người từng trở về được từ những nơi lừa đảo ở nước bạn. Tổng hợp từ nhiều yếu tố để cô tạo nên kịch bản phim và sau đó là trải qua những thảo luận sâu với đạo diễn để cuối cùng có kịch bản hoàn thiện.

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân, cho biết: "Tuy phim này không hợp tác sản xuất với đơn vị chúng tôi nhưng đây là tác phẩm liên quan đề tài an ninh trật tự. Họ có nhờ hỗ trợ góp ý kịch bản, chúng tôi tham gia góp ý mặt nghiệp vụ lực lượng công an. 

Trong 10 năm qua, tội phạm buôn người diễn biến phức tạp ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lực lượng công an có công tác tuyên truyền, phòng ngừa nhưng vấn nạn vẫn đang diễn ra. "Thiên đường máu" phản ánh đúng thực trạng trại buôn người ở nước bạn, mong phim khi ra rạp sẽ góp phần nâng cao ý thức mọi người, nhất là thanh thiếu niên, có kiến thức tự phòng chống, cảnh giác không sa vào bẫy lừa đảo thế này".

"Thiên đường máu" có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 30-12.

