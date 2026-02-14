Diễn viên Trâm Anh: "Tôi toàn tâm, toàn ý cho diễn xuất!"

Càng lớn, Trâm Anh càng ít ra ngoài dịp Tết

* Lịch trình Tết Bính Ngọ của Trâm Anh thế nào? Bạn thường quay trở lại công việc khi nào?

Diễn viên Trâm Anh: - Tôi thường dành trọn thời gian nghỉ Tết cho gia đình vì cả năm đã tất bật bên ngoài, ít khi có mặt ở nhà. Thông thường, tôi sẽ về nhà từ ngày 27 âm lịch và năm nay cũng thế.

Nhà của tôi vẫn giữ truyền thống cũ, con cháu và nhất là nữ thường nề nếp, nữ công gia chánh. Do đó, dịp Tết, tôi phụ giúp gia đình lau dọn nhà cửa, chăm sóc cây xanh, cắm hoa, nấu thức ăn cho cả nhà. Những món nhà tôi hay ăn dịp Tết cũng quen thuộc với mọi người như thịt kho hột vịt.

Nữ diễn viên trẻ Trâm Anh sẽ đón Tết Bính Ngọ bên gia đình

Ngày đầu năm, tôi đến chúc Tết nhà nội và hôm sau sang nhà ngoại. Những ngày còn lại, thuở nhỏ, tôi hay đi chúc Tết họ hàng, đi chơi bên ngoài nhưng ngày càng lớn thì càng ít ra ngoài.

Những năm gần đây, tôi hiếm khi đi đâu, dành trọn 5 ngày bên gia đình. Đến mùng 6, tôi xuất hành, trở lại TP HCM để chuẩn bị cho một năm tất bật.

* Cơ duyên để Trâm Anh được "lọt vào mắt xanh" Thu Trang và đảm nhận vai Thương trong phim "Ai Thương ai Mến" như thế nào?

- Tôi nhớ rõ thời điểm đó đang vướng lịch trình một dự án khác và tạo hình tóc ngắn. Tôi bất ngờ được mọi người gọi qua thử vai. Lúc đó, tôi nghĩ mình đang tóc ngắn mà phim thì bối cảnh xưa của miền Tây nên cứ nghĩ rằng sẽ rớt vai.

Thực tâm, tôi rất muốn có vai diễn này vì nghĩ mình chưa có dạng vai nào thơ thơ, xưa xưa. May mắn, vũ trụ đã đáp lời tôi và chị Trang đã gọi điện thông báo đậu vai.

* Trâm Anh có phải chuẩn bị nhiều để hóa thân vai diễn không?

- Tôi nghĩ phần chuẩn bị nhiều nhất là làm sao để cho ra nét xưa từ ngoại hình, lời thoại, các diễn đạt. Chị Trang rất tỉ mỉ, luôn dành thời gian để chia sẻ cùng chúng tôi người miền Tây xưa hay nói với nhau thế nào, những câu từ hay sử dụng... Khi tôi với bạn diễn Võ Điền Gia Huy diễn những cảnh tình cảm, do cả hai đều là bạn thân ngoài đời nên dễ cảm giác mắc cười, chị Trang cũng nhắc nhở từng chút để cả hai có "phản ứng hóa học" cần thiết.

Cô đã dốc sức cho vai Thương

Do tóc tôi ngắn nên phần chuẩn bị còn phải thêm việc xử lý thành tóc dài để phù hợp tạo hình nhân vật. Chị Trang có nói là tôi trông hợp vai, gương mặt nhìn thương thương, tội tội nên giao vai.

Tôi không can thiệp thẩm mỹ, khi cười, những nếp nhăn vẫn hiện rõ. Tuy nhiên, tôi hài lòng với bản thân, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, già thì phải già, lão hóa phải lão hóa.

Mong muốn được làm "đả nữ"

- Tôi đọc một kịch bản và thích thú đầu tiên là do cảm xúc dẫn đi. Nhân vật đó thu hút, khiến tim đập rộn ràng, thấy thú vị. Tôi cũng có để ý đạo diễn vì những đạo diễn danh tiếng, ê-kíp chuyên nghiệp sẽ giúp tôi có cơ hội học hỏi được nhiều điều.

Trâm Anh muốn được hóa thân "đả nữ"

* Làm việc tại các đoàn phim được đầu tư lớn, với những tên tuổi từ đạo diễn đến diễn viên, Trâm Anh có cảm thấy bị áp lực?

- Tôi nghĩ làm bất cứ việc gì cũng có áp lực và đó không phải áp lực tiêu cực mà là động lực để bản thân luôn trong tâm thế tiến lên. Đôi khi, mình không tiến lên được thì việc dậm chân tại chỗ cũng tốt nhưng không được đi lùi.

Khi quay phim, tôi luôn mong muốn làm tốt nhất có thể vì không muốn mình "níu chân" cả đoàn.

Tôi lo ảnh hưởng đến mọi người. Diễn viên trẻ thường không nhiều cơ hội mà khi đã có cơ hội lại làm không được thì đó là lỗi của mình.

Tôi cũng sợ bản thân sẽ ngạo mạn trong thành công riêng mình nên luôn phải nhắc bản thân tỉnh táo trong cảm xúc.

* Với Trâm Anh, vai diễn mơ ước của bạn hiện là dạng vai nào?

- Tôi đang thích dạng vai "đả nữ". Mọi người nghĩ tôi khó hóa thân bởi nhìn mong manh nhưng dạng vai này đang thu hút tôi.

Tôi đã có vai hoài niệm, lãng mạn rồi nên muốn vai "đả nữ", ngầu ngầu. Tôi đã từng muốn tập võ, luyện thể chất nhưng mỗi lần dự định đi học là lại có dự án mới.

Cô thần tượng Châu Tấn, thích cách diễn bằng mắt của minh tinh này

* Trâm Anh có hình mẫu trong diễn xuất mà bạn thần tượng không và nếu có thì đó là ai?

- Tôi rất thích nữ diễn viên Châu Tấn vì cô ấy diễn bằng mắt rất nhiều. Tôi thích quan sát cô ấy diễn và học tập.

Tập trung cho sự nghiệp

- Tôi từng học lớp diễn xuất của cô Kathy Uyên rồi có cơ duyên tham gia phim "Gia đình là số 1", "Cây táo nở hoa", "Trại hoa đỏ", "Cái giá của hạnh phúc", "Tử chiến trên không"…

Sau khi chuyển sang đóng phim, tôi thấy thú vị. Sau đó, tôi định học thêm về diễn xuất thì nhận dự án mới. Mọi người khuyên tôi không nhất thiết phải học thêm bởi nghề dạy nghề, trường quay là lớp học thiết thực, giúp bản thân tốt hơn qua mỗi vai diễn.

Trâm Anh đã tham gia nhiều phim từ truyền hình đến điện ảnh

Cô nhận nhiều lời mời kể từ thành công vai Nhàn trong "Tử chiến trên không"

Tôi hiện đã toàn tâm toàn ý cho nghề diễn viên. Tôi thích ánh đèn trường quay hơn so với ánh đèn sân khấu của nghề người mẫu. Tôi thích nhìn máy quay hơn, thích hóa thân vào nhiều cuộc đời thông qua những nhân vật.

* Sau vai diễn thành công trong phim "Tử chiến trên không", Trâm Anh thấy nhiều vai diễn đến với mình hơn không?

- Tôi thấy có nhiều cơ hội đến mà bản thân bị bất ngờ. Tôi được mọi người chú ý, thương và sẵn sàng trao cho cơ hội. Đồng nghĩa, tôi cũng học cách nói lời từ chối.

Khó ở đây là, tôi bắt buộc nói lời từ chối với những vai diễn chưa phù hợp, khiến bản thân cũng thấy có lỗi nhiều người. Tôi không biết mọi người có nghĩ mình "chảnh" không nhưng các anh chị đi trước đều dặn dò tôi phải học cách từ chối với những vai không hợp với mình.

Trâm Anh muốn tập trung cho sự nghiệp trước

Dù cô đã được cha mẹ nhắc nhở chuyện lập gia đình

* Gia đình có ủng hộ Trâm Anh làm nghề diễn viên không?

- Khi tôi mới vào nghề, cha mẹ không ủng hộ. Tôi vẫn kiên trì, từng hành trình đi qua, có được thành tích nhỏ nhỏ, chứng minh cho cha mẹ mình vẫn ổn. Về sau, cha mẹ dần ủng hộ và hỗ trợ cho tôi nhiều.

* Trâm Anh có bị gia đình hối thúc chuyện lập gia đình không?

- Cha mẹ cứ hỏi tôi khi nào lập gia đình nhưng tôi thấy bản thân sự nghiệp chưa vững vàng để nghĩ đến chuyện đó. Tôi thấy mọi thứ hiện đang may mắn, bản thân có thời gian học hỏi, trau dồi tốt hơn nên tập trung cho sự nghiệp trước.