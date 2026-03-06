Diễn viên Vân Trang: "Muốn làm nghề lâu dài!"

Đoàn phim "Bus: Chuyến xe một chiều" đã có buổi giao lưu, giới thiệu phim tại TP HCM chiều ngày 6-3. Sự kiện quy tụ đông đảo diễn viên: Minh Kiên, Vĩnh Đam, Vân Trang, Phí Phương Anh… cùng đạo diễn Luk Vân.

Tại buổi giao lưu, Vân Trang cho biết vai diễn của cô trong phim là một cô giáo chủ nhiệm khá khó tính, dạy chuyên văn. Đây là một khó khăn và cô đã nỗ lực thể hiện, hy vọng sẽ được khán giả đón nhận. Thêm vào đó, mỗi nhân vật trong phim đều diễn 2-3 thái độ, trạng thái khác nhau bởi đây là tác phẩm tâm linh, ký bí về cảm xúc, tâm lý.

Vân Trang và Phí Phương Anh tại buổi giao lưu, giới thiệu phim

Vân Trang và Vĩnh Đam

Cặp đôi chính Minh Kiên, Vĩnh Đam

Vĩnh Đam, Minh Kiên, Hoàng Long

Cô nói rằng cũng chịu áp lực với vai diễn này bởi quan điểm của cô lâu nay là cố gắng thể hiện nét diễn để khán giả xem phim lần thứ hai vẫn thấy tốt. Một thử thách do chính Vân Trang đặt ra với bản thân cô.

"Tôi vẫn luôn đau đáu với nghề. Sau thời gian dài tập trung cho gia đình, tôi mong chờ những vai diễn phù hợp để hết lòng quay lại. Tôi trau dồi lại bản thân mình, tham gia trình diễn sân khấu kịch, tham gia các chương trình truyền hình theo thời gian phù hợp để nuôi dưỡng đam mê với công việc diễn xuất.

Tôi nghĩ bản thân mình phải quay lại nghề thôi vì nếu không làm nghề thì không biết làm gì. Nghề đã chọn mình nên phải hết lòng. Tôi hy vọng mọi người cảm nhận Vân Trang ở khía cạnh khác, chín chắn trưởng thành hơn. Tôi vẫn muốn làm nghề lâu dài" - Vân Trang thổ lộ.

Vân Trang chia sẻ tại buổi giao lưu

Đạo diễn Luk Vân cũng cho biết sau thất bại doanh thu phim "Khi ta hai lăm", cô từng trải qua giai đoạn hoang mang, sốc đến mức có suy nghĩ lùi về sau, không làm đạo diễn. Sau thời gian đi dạy diễn xuất, làm các công việc đào tạo… cô quyết định trở lại với màn ảnh rộng.

Cô nhận thấy rằng càng làm phim càng thấy nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để sửa chữa những thứ không ổn.

Luk Vân nói chọn các diễn viên trẻ, đẹp như Minh Kiên, Vĩnh Đam, Phí Phương Anh… vào phim là vì các bạn hợp vai. Cô không biết Vĩnh Đàm là ai trước đó nhưng nam diễn viên trẻ này đã vượt qua các vòng thử vai online cũng như trực tiếp, để vào vai nam chính.

Thời điểm đó, cô cũng nhận được điện thoại từ phía sản xuất của "Thỏ ơi!!" thông tin Vĩnh Đam được chọn vai nam chính và thảo luận lịch trình. Cô quyết định sắp xếp lịch phù hợp để Vĩnh Đam có thể tham gia cả hai phim do đây là cơ hội lớn với anh.

Nam diễn viên Vĩnh Đam khẳng định anh không sợ làm "bình hoa di động". Ngoại hình là lợi thế lớn và nếu tận dụng được trong các bộ phim điện ảnh cũng không tệ. Dĩ nhiên, mỗi diễn viên đều phải nỗ lực trau dồi và bản thân anh cũng thế để khán giả không chỉ đón nhận bởi sự ưa nhìn bên ngoài mà còn côn nhận năng lực diễn xuất.

Đó cũng là áp lực anh luôn cố gắng từ mỗi vai diễn, mỗi cơ hội nắm bắt được. Vĩnh Đam cũng bày tỏ đã học hỏi được nhiều từ đạo diễn Luk Vân cũng như Trấn Thành.

Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" ra rạp từ ngày 20-3.

Vĩnh Đam và Minh Kiên

Các diễn viên khác của phim

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ



