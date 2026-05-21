Sức khỏe

Điều bất ngờ với thiếu niên mang khối u vùng mặt, không đủ tiền nhập viện

N.Dung

(NLĐO) - Thiếu niên mang khối u thái dương nhiều năm, gương mặt biến dạng. Khi không đủ tiền nhập viện, em được bác sĩ và cộng đồng hỗ trợ phẫu thuật.

Nam bệnh nhân L.Đ.T. (16 tuổi, ở Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng khối u vùng thái dương trái tái phát, kích thước khoảng 7 cm, vỡ loét và chảy dịch. Bệnh nhân cho biết trước đó từng phẫu thuật hai lần tại địa phương nhưng bệnh vẫn tiến triển.

Điều bất ngờ với thiếu niên mang khối u vùng mặt, không có 2 triệu nhập viện - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho nam bệnh nhân 16 tuổi với khối u vùng thái dương trái. Ảnh: Thái Hà

Gia đình bệnh nhân thuộc diện hộ cận nghèo. Do hoàn cảnh khó khăn, em nghỉ học từ lớp 4 để phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy. Dù phát hiện bất thường từ sớm, gia đình không có điều kiện đưa đi điều trị.

Khi khối u phát triển nhanh, gây biến dạng khuôn mặt, đầu tháng 5, T. được đưa xuống Bệnh viện K (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nam bệnh nhân bị ung thư da, phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, gia đình không đủ khả năng đóng chi phí tạm ứng. Một bác sĩ đã hỗ trợ 2 triệu đồng để bệnh nhân hoàn tất thủ tục nhập viện.

Nhận thấy bệnh nhân còn trẻ, khối u lớn cần can thiệp sớm, Khoa Ngoại đầu cổ phối hợp với Phòng Công tác xã hội kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 50 triệu đồng chi phí điều trị.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Ngô Xuân Quý, Trưởng Khoa Ngoại đầu cổ, nếu tiếp tục chậm trễ, khối u có nguy cơ xâm lấn vào mắt, buộc phải bỏ nhãn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống.

Ngày 19-5, ca phẫu thuật được thực hiện. Các bác sĩ đã cắt rộng toàn bộ khối u nhằm đảm bảo triệt căn, đồng thời cố gắng bảo tồn mắt. Phần khuyết hổng lớn được tái tạo bằng vạt xoay da đầu để đảm bảo chức năng và thẩm mỹ.

Điều bất ngờ với thiếu niên mang khối u vùng mặt, không có 2 triệu nhập viện - Ảnh 2.

Bác sĩ phẫu thuật khối u vùng thái dương trái cho bệnh nhân

Ca mổ thành công, sau 24 giờ bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt. Bác sĩ Quý cho biết ca phẫu thuật giúp T. cải thiện ngoại hình, tự tin hơn trong sinh hoạt.

Theo bác sĩ Bệnh viện K, ung thư da dễ bị nhầm với các bệnh da liễu thông thường nên nhiều người chủ quan. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm vết loét lâu lành, nốt ruồi thay đổi màu sắc, kích thước hoặc hình dạng, vùng da sần sùi, bong tróc hay tổn thương kéo dài.

Khi phát hiện bất thường trên da, người dân nên đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám kịp thời. Bác sĩ cho biết nếu được phát hiện sớm, ung thư da có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả.

Nam thanh niên đau đầu dữ dội, phát hiện mắc khối u ít gặp

(NLĐO) - Nam thanh niên đang khỏe mạnh đột ngột đau đầu dữ dội, nôn ói, mất thăng bằng, các bác sĩ phát hiện những tổn thương trong đầu nguy kịch.

Mang khối u buồng trứng 4 kg, thiếu nữ bị nhầm là tăng cân

(NLĐO) - Thiếu nữ 14 tuổi mang khối u buồng trứng hơn 4 kg suốt 5 tháng nhưng gia đình tưởng tăng cân. Bệnh chỉ được phát hiện khi bụng chướng căng bất thường.

Vi khuẩn ăn khối u ung thư đã ra đời

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Waterloo đã phát triển một dòng vi khuẩn có khả năng tiêu diệt các khối u ung thư từ bên trong.

