Sức khỏe

Tưởng đau dạ dày, ngờ đâu khối u to bằng quả trứng ở vị trí hiểm

(NLĐO)- Đi tiêu phân đen, đau bụng âm ỉ kéo dài – ít ai ngờ rằng sau những triệu chứng tưởng chừng thường gặp lại là một khối u kích thước bằng quả trứng gà.

Bệnh nhân nữ (55 tuổi, ở Campuchia) nhập viện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng cấp cứu, nôn ra máu và đi tiêu phân đen. Trước đó, bà thường xuyên bị đau bụng âm ỉ, chán ăn nhưng chỉ nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc uống qua ngày.

Bác sĩ nhận thấy đây là những triệu chứng cực kỳ nghiêm trọng, báo hiệu sự chảy máu ồ ạt ở đường tiêu hóa trên. Nếu không can thiệp kịp thời, tính mạng bệnh nhân sẽ bị đe dọa.

- Ảnh 1.

Người phụ nữ tưởng mình chỉ đau dạ dày, ai ngờ có khối u to bằng quả trứng

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu, ê-kíp phẫu thuật xác định đây là một ca bệnh phức tạp. Nội soi tiêu hóa trên ghi nhận tổn thương dạng khối u vùng tá tràng, bề mặt dễ chảy máu. CT scan có cản quang cho thấy khối u kích thước khoảng 4–5 cm (tương đương quả trứng gà) nằm tại đoạn D1–D2 của tá tràng với đặc điểm tăng sinh mạch máu rõ rệt.

Khó khăn của ca phẫu thuật không chỉ nằm ở kích thước khối u mà còn ở vị trí giải phẫu đặc biệt của nó: Khối u có hệ thống mạch máu phong phú, đòi hỏi phẫu thuật viên phải kiểm soát cầm máu chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu tích; vị trí nằm sát các cấu trúc sống còn như đường mật và ống tụy; bất kỳ tổn thương nào tại khu vực này đều có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng sau mổ.

Ê-kíp phẫu thuật đã khéo léo bóc tách, cắt bỏ hoàn toàn khối u mà vẫn bảo tồn được các cấu trúc xung quanh. Đặc biệt, tiến hành tạo hình tá tràng, một kỹ thuật quan trọng nhằm đảm bảo đường tiêu hóa của bệnh nhân lưu thông tốt nhất sau này. Sau 3 giờ căng thẳng, khối u đã được đưa ra ngoài an toàn trong sự nhẹ nhõm của toàn bộ ê-kíp.

Ngày thứ 4, bệnh nhân đã có thể trung tiện và đại tiện được. Ngày thứ 10, bệnh nhân đã đi lại nhanh nhẹn, ăn uống ngon miệng và chính thức làm thủ tục xuất viện.

Hành lý mang về Campuchia lần này không chỉ có thuốc men mà còn là niềm hạnh phúc vỡ òa khi kịp trở về đón Tết đoàn viên cùng gia đình sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần.

Tầm soát định kỳ với người trên 50 tuổi

Chuyên gia khuyến cáo khi có triệu chứng đau bụng, khó tiêu kéo dài, tuyệt đối không tự ý mua thuốc. Nên tầm soát định kỳ với người trên 50 tuổi, thực hiện nội soi tiêu hóa 2-5 năm/lần. Những chẩn đoán đơn giản như nội soi có thể phát hiện khối u từ giai đoạn sớm, giúp việc điều trị đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều.


bệnh viện đa khoa ca phẫu thuật bệnh nhân khối u khổng lồ dạ dày
