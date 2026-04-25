Quốc tế

Điều bất thường khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến Pakistan

Thu Hương

(NLĐO) - Giữa lúc Pakistan nỗ lực làm trung gian hạ nhiệt xung đột, Bộ trưởng Ngoại giao Iran tới TP Islamabad nhưng tuyên bố không đối thoại trực tiếp với Mỹ.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 25-4 đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã hội đàm với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir tại thủ đô Islamabad. 

Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước của ông Araqchi nhằm tìm kiếm giải pháp cho các căng thẳng quân sự đang diễn ra tại khu vực.

Theo đài CNN, chuyên cơ chở phái đoàn Iran đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân Nur Khan, TP Rawalpindi, giáp với thủ đô Islamabad trong tiếng gầm rú của các máy bay chiến đấu Pakistan hộ tống. 

Ngay sau khi hạ cánh lúc nửa đêm 24-4, phái đoàn Iran đã bước vào cuộc hội đàm xuyên đêm kéo dài 5 tiếng đồng hồ và chỉ kết thúc khi mặt trời mọc.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến Pakistan tìm cửa hòa bình, bác tin gặp phía Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đón Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại căn cứ không quân Nur Khan, TP Rawalpindi vào ngày 24-4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/AP.

Đài CNN nhận định diễn biến này là "bất thường so với các quy chuẩn ngoại giao" và cho thấy một sự "khẩn trương mới". 

Dù chưa rõ lý do phái đoàn không gặp nhau vào giờ giấc hợp lý hơn, việc các bên chạy đua kết thúc hội đàm trước khi quan chức tại Mỹ đi ngủ đã cho thấy tính cấp bách của nỗ lực hòa bình lần này.

Dù các nỗ lực trung gian đang được đẩy mạnh, phía Iran xác nhận không có bất kỳ cuộc gặp nào được lên kế hoạch với các đại diện Mỹ tại Pakistan. 

Theo hãng thông tấn IRNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các quan điểm của Tehran sẽ được chuyển đạt gián tiếp thông qua nước chủ nhà Pakistan.

Trước khi hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Araqchi chia sẻ trên mạng xã hội X rằng mục đích của chuyến thăm này là phối hợp chặt chẽ với các đối tác về các vấn đề song phương và tham vấn về các diễn biến khu vực. "Các nước láng giềng là ưu tiên của chúng tôi" - ông Araqchi cho biết. 

Theo hãng thông tấn Tasnim, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir hiện đóng vai trò là nhà trung gian chủ chốt giữa Tehran và Washington. Trước đó, một lệnh ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian đã đạt được vào ngày 8-4, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán, song các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung.

Các điểm nghẽn hiện nay giữa Mỹ và Iran bao gồm chương trình hạt nhân, nới lỏng trừng phạt, đảm bảo an ninh và bồi thường chiến sự. Gần đây, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới lên Iran.

Trọng tâm lớn nhất là việc Iran gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Căng thẳng gia tăng sau khi Hải quân Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng và tàu của Iran vào ngày 13-4. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Iran từ bỏ uranium làm giàu và mở lại eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến Pakistan tìm cửa hòa bình, bác tin gặp phía Mỹ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hội đàm cùng Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir tại thủ đô Islamabad ngày 25-4-2026. Ảnh: Tasnim.

Sau khi rời thủ đô Islamabad, ông Araqchi dự kiến sẽ tiếp tục lộ trình tới Oman và Nga. 

Nga là đồng minh ngoại giao quan trọng của Iran, từng đề xuất tiếp nhận và xử lý uranium làm giàu của Iran nhưng ý tưởng này bị ông Donald Trump từ chối. 

Chiến sự Trung Đông ngày 25-4: Đức điều tàu rà thủy lôi đến Hormuz, Iran "vào việc" ở Islamabad

Chiến sự Trung Đông ngày 25-4: Đức điều tàu rà thủy lôi đến Hormuz, Iran "vào việc" ở Islamabad

(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ cũng sẽ xem xét tham gia hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận.

Iran công bố loạt ảnh bắt tàu container ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Hãng tin Tasnim đã công bố loạt ảnh về Epaminondas, một trong 2 tàu container bị Iran bắt giữ hôm 22-4.

Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc "làm ăn với Iran"

(NLĐO) - Bên cạnh nhà máy lọc dầu, khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu chở dầu tham gia vận chuyển dầu của Iran cũng bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.

