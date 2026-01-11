HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội

N.Dung

(NLĐO) - Khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội rộn ràng khi Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 thu hút đông đảo sinh viên, thầy cô, người dân tham gia hiến máu cứu người.

Lễ phát động Chủ nhật Đỏ năm 2026 diễn ra ngày 11-1, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút đông đảo nghệ sĩ, người đẹp cùng hàng ngàn sinh viên và người dân Thủ đô tham gia.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ nhật Đỏ thu hút đông đảo sinh viên, học viên tham gia hiến máu. Ảnh: BTC

Bước sang năm thứ 18, Chủ nhật Đỏ tiếp tục khẳng định hiến máu tình nguyện là trách nhiệm công dân, một hành động nhân văn bền bỉ vì cộng đồng.

Chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị liên quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Tại sự kiện, PGS-TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái của người Việt. Những năm gần đây, lễ phát động thường được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi lần tiếp nhận gần 2.000 đơn vị máu, mức cao nhất trong cả nước.

Theo PGS Chính, với khẩu hiệu "Bách khoa - Nghìn giọt hy vọng", nhiều năm qua nhà trường tích cực vận động cán bộ, sinh viên hiến máu, coi đó là cách lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội. Năm 2026, kỷ niệm 70 năm thành lập, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ đào tạo tri thức mà còn bồi dưỡng ý thức vì cộng đồng cho sinh viên.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ, cho biết sau 17 năm, chương trình đã lan tỏa rộng khắp, kết nối hàng triệu tấm lòng thiện nguyện và đóng góp hàng trăm nghìn đơn vị máu cho ngành y tế.

Theo ông, giá trị lớn nhất của hoạt động này không nằm ở những con số, mà ở tinh thần sẻ chia thấm sâu trong cộng đồng, đặc biệt là sinh viên - lực lượng nuôi dưỡng sức sống chương trình suốt gần hai thập kỷ, góp phần thắp lên hy vọng cho hàng nghìn người bệnh.

Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 diễn ra từ tháng 12-2025 đến hết tháng 3-2026. Trước đó, chương trình đã được tổ chức tại Celadon Tân Phú (TPHCM), tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.

Hình ảnh nghệ sĩ, sinh viên và người dân hiến máu tại Chủ nhật Đỏ lần thứ 18:

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Myo biểu diễn tại chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của Chủ nhật Đỏ tới cộng đồng, đặc biệt là khán giả trẻ

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 3.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn và Trọng Lân

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ, diễn viên lan tỏa tinh thần nhân văn của Chủ nhật Đỏ

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 6.

Hoa hậu Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam năm 2024

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 7.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 8.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 9.

Sinh viên, học viên các trường đại học tham gia Chủ nhật Đỏ

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 10.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 11.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 12.

Người tham gia đăng ký hiến máu ngay tại sự kiện

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 13.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 14.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 15.

Nhiều thầy cô giảng viên nhà trường cũng tham gia hiến máu

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 16.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 17.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 18.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 19.

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 20.

Cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu

Điều đặc biệt trong Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 21.

Đến chiều 11-1, Chủ nhật Đỏ tiếp nhận gần 500 đơn vị máu

hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ hiến máu thiếu máu sinh viên Sinh viên Việt Nam hiến máu cứu người Đại học Bách khoa Hà Nội đại học Bách khoa
