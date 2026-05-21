Diệu Nhi ngập sắc hồng trong ngày sinh nhật

Diệu Nhi ngập tràn tình yêu thương trong ngày mừng sinh nhật

Diệu Nhi như idol Kpop

Vào đúng ngày sinh nhật của mình (21-5), Diệu Nhi trình làng bộ ảnh được đầu tư chỉn chu. Đây cũng là lời cảm ơn nữ nghệ sĩ gửi đến fan vì luôn ủng hộ và dõi theo hành trình làm nghề của mình.

Trong bộ ảnh đặc biệt, Diệu Nhi mang đến phong cách trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính. Khác với hình ảnh hài hước quen thuộc, nữ diễn viên lần này mang đến một diện mạo đậm chất Y2K với tinh thần tự do, đáng yêu và đầy màu sắc.

Với bối cảnh không gian đời thường gần gũi, bộ ảnh khai thác những gam màu pastel nhẹ nhàng kết hợp ánh sáng flash cổ điển, tạo cảm giác như những thước ảnh film mang hơi thở retro. Phụ kiện bánh kem, vương miện lấp lánh vừa biến cô thành "công chúa" trong ngày đặc biệt vừa thể hiện hình ảnh một Diệu Nhi vừa nữ tính, tinh nghịch.

Diệu Nhi ngọt ngào với sắc hồng

Không theo đuổi concept cầu kỳ, Diệu Nhi lựa chọn tinh thần tối giản và cảm xúc tự nhiên làm trung tâm. Những khoảnh khắc cười rạng rỡ, tạo dáng ngẫu hứng lại khiến cô trở nên gần gũi hơn với khán giả. Đã thử qua nhiều tạo hình khác nhau, nữ diễn viên ngày càng thể hiện được sự đa dạng của bản thân cũng như thăng hạng trong phong cách.

Bước vào tuổi mới với năng lượng tươi vui, Diệu Nhi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. "Nhi biết ơn vì tuổi mới vẫn có những người yêu thương ở bên cạnh, đặc biệt là khán giả của Diệu Nhi. Nhi chúc tất cả mọi người thật nhiều niềm vui, sức khỏe" - cô hài hước bày tỏ.

Diệu Nhi với những dự án đáng đợi

Cũng nhân dịp này, diễn viên Gặp lại chị bầu hé lộ đang có những dự án nghệ thuật tâm huyết, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. "Nhi đã nghỉ ngơi đủ và sẵn sàng trở lại rồi, thời gian tới tụi mình sẽ gặp nhau nhiều nha", cô nói.

Tuổi mới tràn ngập tình yêu của Diệu Nhi

Trong những năm gần đây, Diệu Nhi nổi bật ở Vbiz nhờ hình ảnh đa năng, duyên dáng và luôn biết cách tạo dấu ấn riêng ở cả điện ảnh, show thực tế lẫn thời trang. Cụ thể, Tết 2024 cô gây chú ý với vai diễn trong "Gặp lại chị bầu" (đạo diễn Nhất Trung) khi kết hợp cùng Anh Tú Atus. Phim vượt mốc 100 tỷ, giúp cô ghi điểm với khả năng cân bằng giữa yếu tố giải trí và cảm xúc. Năm 2025 Diệu Nhi trở lại "quậy tung" Sao Nhập Ngũ All Star, Running Man mùa 3 và tiếp tục có loạt khoảnh khắc viral.

Bên cạnh diễn xuất, Diệu Nhi ngày càng cho thấy sự thăng hạng về hình ảnh thời trang. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với phong cách biến hóa đa dạng, từ nữ tính đến high-fashion. Những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu của nữ diễn viên cũng nhận nhiều lời khen vì tinh thần trẻ trung, sáng tạo và đậm màu sắc cá nhân.