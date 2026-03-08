Điều phụ nữ cần nhất

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày 8-3, chị Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (phường Tây Thạnh, TP HCM) lại nhận được một bó hoa nhỏ từ chồng. Nhưng năm rồi, ngoài bó hoa quen thuộc, chị còn nhận một món quà bất ngờ và xúc động hơn nhiều.

Đong đầy yêu thương

Chiều hôm đó, vừa tan làm trở về, chị Hoa bắt gặp chồng đang loay hoay trong bếp. Bữa cơm tuy giản dị nhưng được chuẩn bị tươm tất, mang lại cảm giác ấm cúng. Hai đứa con nhỏ cũng đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi chờ mẹ về ăn cùng.

"Anh ấy chỉ nói: "Em nghỉ một chút đi, để anh làm". Chỉ một câu vậy thôi mà tôi thấy nhẹ lòng lắm. Nhiều khi phụ nữ đâu cần quà cáp lớn lao, chỉ cần chồng hiểu và chia sẻ" - chị Hoa bộc bạch.

Như bao phụ nữ khác, mỗi ngày của chị bắt đầu từ sáng sớm với việc đưa con đi học rồi vội vã đến cơ quan. Tan làm, chị tất bật trở về nhà để tiếp tục với guồng quay nấu ăn, dọn dẹp, kèm con học bài... Không ít hôm về đến nhà muộn, chưa kịp thay quần áo, chị đã vội vào bếp vì cả gia đình đang chờ bữa cơm tối. "Có hôm mệt lắm nhưng cũng không dám nghỉ, vì còn con cái, nhà cửa. Bởi vậy, chỉ cần một lời nói yêu thương của chồng là bao mệt mỏi dường như tan biến" - chị Hoa nói.

Với chị Trần Thị Mai (phường Sài Gòn, TP HCM), mong muốn lớn nhất không phải là những món quà đắt tiền, mà là sự đồng hành của người bạn đời trong cuộc sống gia đình.

"Mỗi dịp 8-3, chồng tôi thường tặng quà khá cầu kỳ nhưng sau đó mọi việc trong nhà vẫn do tôi gánh vác. Có hoa, có quà cũng tốt, giúp cuộc sống vợ chồng thêm thi vị. Nhưng thật ra, món quà đẹp nhất mà phụ nữ mong đợi không phải là một ngày được tặng quà, mà là trong những ngày bình thường được chia sẻ" - chị Mai thổ lộ.

Điều phụ nữ cần là sự thấu hiểu, chia sẻ và trân trọng trong cuộc sống hằng ngày. (Ảnh minh họa : VY THƯ)

Không chỉ các gia đình trẻ, nhiều phụ nữ lớn tuổi cũng tâm sự điều khiến họ hạnh phúc nhất là sự quan tâm chân thành của người thân. Bà Phạm Thị Thu (phường Bàn Cờ, TP HCM) đã nghỉ hưu nhiều năm. Nhìn lại quãng thời gian trước đây, bà cho biết mình từng trải qua không ít giai đoạn vất vả khi vừa đi làm vừa quán xuyến việc gia đình.

"Phụ nữ thường gánh rất nhiều việc và xem đó là trách nhiệm của mình. Đi làm về lại lo cơm nước, chăm sóc con cái, rồi đến cha mẹ hai bên. Nếu người chồng thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành thì đó là điều rất may mắn. Còn nếu không, phụ nữ sẽ dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, thậm chí nhiều khi cũng không dám cho phép mình được ốm đau, vì nhà cửa bề bộn, con cái không ai chăm lo, bữa cơm gia đình dễ bị xáo trộn" - bà Thu nói.

Ở tuổi 70, điều bà Thu mong mỏi nhất là con cái dành thời gian về nhà, cùng ăn bữa cơm và trò chuyện.

Nền tảng của hạnh phúc

Theo thạc sĩ - chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Minh Trang, trong nhiều gia đình Việt Nam, phụ nữ vẫn gánh phần lớn việc nội trợ và chăm sóc con cái, dù họ cũng tham gia lo kinh tế gia đình. Những công việc này thường bị xem là trách nhiệm đương nhiên nên ít khi được ghi nhận. "Nỗ lực nhưng không được nhìn nhận đúng mức dễ khiến phụ nữ cảm thấy vai trò của mình bị xem nhẹ. Vì vậy, điều họ cần không chỉ là quà tặng hay lời chúc trong những dịp đặc biệt, mà quan trọng hơn là sự thấu hiểu, chia sẻ và trân trọng trong cuộc sống hằng ngày" - bà Minh Trang phân tích.

Theo bà, những cử chỉ quan tâm đơn giản như chia sẻ việc nhà, lắng nghe tâm sự hay dành thời gian cho gia đình có ý nghĩa rất lớn đối với phụ nữ.

Chuyên gia này cũng cho rằng ngày 8-3 không chỉ là dịp tặng hoa hay gửi lời chúc. Đó còn là lời nhắc nhở về sự trân trọng dành cho những người phụ nữ đang âm thầm vun vén cho mái ấm mỗi ngày. "Những lời yêu thương, những hành động quan tâm nhỏ bé nhưng chân thành có thể mang lại niềm vui lớn hơn rất nhiều so với những món quà hình thức" - bà Minh Trang nhấn mạnh.

Anh Hoàng Trọng Quốc (phường An Khánh, TP HCM) kể trước đây, anh từng nghĩ chỉ cần đi làm, kiếm tiền cho gia đình là đã làm tròn vai trò của người chồng. Thế nhưng, sau nhiều năm chung sống, anh mới nhận ra phía sau một bữa cơm nóng, nhà cửa gọn gàng hay việc học hành của con là rất nhiều công việc nhỏ nhặt mà vợ anh âm thầm gánh vác mỗi ngày.

"Có lần vợ nói vui: "Anh đi làm về còn được nghỉ, còn em thì làm ca hai". Nghe vậy tôi giật mình, vì bấy lâu nay mình chỉ nhìn thấy áp lực ngoài xã hội mà chưa thật sự nhìn vào sự vất vả của vợ trong nhà" - anh Quốc trải lòng.

Từ đó, anh dần thay đổi thói quen, chủ động phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, kèm con học bài sau giờ làm. Theo anh, chỉ khi trực tiếp bắt tay vào những việc tưởng nhỏ ấy, anh mới cảm nhận rõ sự bền bỉ và áp lực mà vợ đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian dài. Theo anh, việc nhà không phải là chuyện của riêng phụ nữ, mà là trách nhiệm chung để giữ cho gia đình luôn êm ấm.

Không chỉ là ngày 8-3 Chị Võ Thị Ánh Linh (phường Bình Dương, TP HCM) cho biết mỗi dịp 8-3, chồng và con thường tặng hoa, viết thiệp chúc mừng. Nhưng điều khiến chị hạnh phúc nhất là những thay đổi trong cách mọi người quan tâm đến nhau mỗi ngày. "Con trai tôi bây giờ biết phụ mẹ rửa chén, xếp quần áo. Chồng tôi cũng thường hỏi hôm nay em có mệt không. Những điều đó nhỏ thôi nhưng khiến mình cảm thấy được yêu thương" - chị Linh chia sẻ. Theo chị Linh, khi phụ nữ được chia sẻ trách nhiệm, họ sẽ có thêm thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Lúc đó gia đình sẽ ấm áp hơn rất nhiều.



