HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy

Bài và ảnh: Nguyễn Hậu

(NLĐO)- Giữ được nếp ấy, Tết sẽ không chỉ là những ngày nghỉ, mà là những ngày của nghĩa tình, của sự trở về và lòng biết ơn.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục truyền thống có phần giản lược nhưng câu nói “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy” vẫn được nhiều gia đình gìn giữ như một lời nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đó không chỉ là lịch trình đi chúc Tết, mà còn là cách người Việt nuôi dưỡng tình thân, giữ sợi dây gắn kết giữa các thế hệ.

Nếp nhà đầu năm

Sáng mùng 1 Tết, khi khói hương trên bàn thờ tổ tiên còn bảng lảng trong căn nhà, gia đình chị Hồng Hạnh (phường Bến Thành, TPHCM) đã tề tựu đông đủ. Con cháu từ nhiều nơi về, quây quần bên mâm cơm đầu năm. Không ai nhắc ai nhưng ai cũng hiểu mùng 1 là ngày dành trọn cho gia đình, cha mẹ, ông bà.

Chị Hạnh kể từ khi còn nhỏ, chị đã quen với nếp nhà: mùng 1 sang chúc tết ông bà nội, ngoại. Dù sau này lập gia đình, công việc bận rộn, chị vẫn cố gắng giữ đúng lịch trình ấy.

“Không chỉ là chuyện thăm hỏi, mùng 1 còn là ngày để con cháu thể hiện sự kính trọng với bậc sinh thành. Từ lời chúc sức khỏe, phong bao lì xì, đến bữa cơm sum họp, tất cả đều mang ý nghĩa gắn kết và tri ân. Sự hiện diện đầu năm khiến ai cũng vui. Ba mẹ tôi thì chỉ cần con cháu về đông đủ là ấm lòng”- chị Hạnh nói.

Sau ngày sum họp trong gia đình, mùng 2 là dịp con cháu đến thăm họ hàng, chú bác, cô dì. Những cuộc gặp gỡ, những lời hỏi thăm, chúc Tết giúp nối dài tình thân.

Anh Phan Tuấn (phường Dĩ An) cho biết gia đình anh vẫn giữ thói quen mùng 1 về nhà ông bà nội- ngoại; mùng 2 đi chúc Tết nhà cô, chú ruột. “Con cháu tụ tập về đông, trẻ con chạy khắp sân, người lớn ngồi uống trà, kể chuyện làm ăn. Cảm giác đó rất khác với những ngày thường”- anh Tuấn chia sẻ.

Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy - Ảnh 1.

Không chỉ là chuyện thăm hỏi, mùng 1 còn là ngày để con cháu thể hiện sự kính trọng với bậc sinh thành

Theo anh Tuấn, những chuyến thăm họ hàng không chỉ để chúc Tết mà còn giúp các thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, về những mối quan hệ ruột thịt. Qua đó, sợi dây gia tộc được duy trì, bền chặt qua năm tháng.

Với anh Nguyễn Thành Minh (phường An Đông), ngoài thời gian dành cho gia đình, người thân, thì việc thăm thầy cô ngày mùng 3 Tết là nét đẹp đặc trưng của văn hóa Việt. Dù đã rời ghế nhà trường nhiều năm, anh và vài người bạn vẫn giữ thói quen ghé thăm cô giáo chủ nhiệm cấp ba và thầy dạy Văn. “Cô giờ đã ngoài 70 tuổi, thấy học trò đến là vui lắm. Mỗi lần tụi tôi đến, cô lại kể chuyện lớp cũ, nhắc từng cái tên. Nghe vậy, tự nhiên thấy mình nhỏ lại, thấy Tết ấm áp hơn”- anh Minh chia sẻ.

Giữ nếp xưa trong đời sống mới

Ngày nay, nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp. Nhiều gia đình chọn đi du lịch dịp Tết, thay vì ở nhà. Không ít người chỉ gửi lời chúc qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Công nghệ giúp mọi thứ trở nên nhanh chóng, tiện lợi, cũng vô tình làm những cuộc gặp gỡ trực tiếp thưa dần.

Thế nhưng, giữa guồng quay hiện đại ấy, vẫn có những người lặng lẽ giữ gìn phong tục như một cách neo mình vào cội nguồn. Họ có thể bận rộn suốt năm, có thể sống xa quê nhưng những ngày đầu xuân vẫn cố gắng thu xếp để trở về. Có khi chỉ là một bữa cơm đơn sơ, một chén trà đầu năm mà chứa đựng trong đó là sự tôn kính, là tình thân, là lời nhắc nhở về đạo lý.

Theo các chuyên gia văn hóa, “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy” không đơn thuần là một lịch trình đi chúc Tết, mà là một triết lý sống. Mùng 1 hướng về cha mẹ, những người sinh thành, dưỡng dục. Mùng 2 thăm họ hàng để tình thân không phai nhạt theo năm tháng. Mùng 3 tìm đến thầy cô để nhớ ơn người đã dạy dỗ, mở lối tương lai. Đó là thứ tự của ân nghĩa trong đời người: gia đình- dòng tộc- tri thức.

TIN LIÊN QUAN

Trong bối cảnh xã hội đổi thay từng ngày, cách thực hiện có thể linh hoạt hơn. Có gia đình kết hợp vừa đi du xuân vừa ghé thăm ông bà. Có người sống ở xa, không kịp về đúng ngày thì chọn một thời điểm khác trong dịp Tết để đến thăm. Có khi lời chúc đầu năm được gửi qua cuộc gọi video rồi sau đó vẫn là một buổi gặp mặt ấm áp khi có điều kiện. Điều quan trọng không phải là hình thức, mà là tinh thần gìn giữ đạo lý.

Tết vì thế không chỉ là bánh chưng, cành mai hay những con phố rực rỡ ánh đèn. Tết còn là những cuộc gặp gỡ chân thành, những lời chúc được nói trực tiếp, những cái ôm đầu năm thay cho ngàn tin nhắn. Khi con cháu trở về bên cha mẹ, khi anh em họ hàng tụ họp, khi học trò tìm đến thầy cô, đó chính là lúc Tết trở nên trọn vẹn.

Giữa đời sống mới nhiều lựa chọn, giữ nếp xưa không phải là bảo thủ, mà là biết chọn lọc những giá trị bền vững để tiếp nối. Bởi trong hành trình mỗi con người đi về phía tương lai, điều giúp ta không lạc lối chính là ký ức, là truyền thống, là những mối dây gắn kết đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Và Tết, trước hết và sau cùng, vẫn là dịp để con người tìm lại nhau, tìm lại chính mình.

Tin liên quan

Ăn Tết bên ngoài: Lựa chọn của gia đình ngày nay

Ăn Tết bên ngoài: Lựa chọn của gia đình ngày nay

(NLĐO)- Tết là ở cảm giác bình yên khi cả nhà được ở bên nhau, dù là trong căn bếp quen thuộc hay tại một nhà hàng, một chuyến du xuân nơi xa.

Gieo hạt yêu thương từ mái nhà

(NLĐO)- Không phải những món quà đắt tiền mà chính ký ức Tết trong gia đình mới là điều theo trẻ suốt cuộc đời.

Trang hoàng Tết: Ít đồ, có gu

(NLĐO)-Trang hoàng Tết theo phong cách “ít đồ, có gu” giúp giảm bớt áp lực mua sắm, dọn dẹp.

Uống nước nhớ nguồn phong bao lì xì thế hệ trẻ mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo