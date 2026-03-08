HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Tự nấu, tự yêu thương mình

Hạ Vy

Giữa nhịp sống hiện đại đầy bận rộn, nhiều bạn trẻ lựa chọn một thói quen giản dị nhưng lại mang nhiều ý nghĩa: tự chuẩn bị bữa ăn mang theo đến văn phòng.

Thế hệ 9X và Gen Z lớn lên trong giai đoạn xã hội chuyển mình mạnh mẽ. Họ quen với nhịp sống nhanh, quen với những bữa ăn tiện lợi, chế biến sẵn. Tuy nhiên, sau một thời gian đối mặt với áp lực công việc và những khoản chi tiêu ngày càng tăng, không ít người nhận ra rằng một bữa ăn do chính mình chuẩn bị không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống.

Chị Trần Phan Hoài Phương (quê Đà Lạt) đã duy trì thói quen tự nấu ăn mang đi làm suốt nhiều năm nay. Nữ luật sư 9X này hiện làm việc tại khu vực trung tâm TP HCM, nơi không thiếu hàng quán và dịch vụ ăn uống tiện lợi, nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn mang theo hộp cơm trưa đến văn phòng.

Những bữa ăn được chuẩn bị để mang theo đến văn phòng, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh, cũng chính là cách mỗi người chăm sóc bản thân một cách chủ động và có trách nhiệm.

Phương cho biết chị dành thời gian tìm hiểu về dinh dưỡng, học cách cân đối lượng calo và lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Nhờ vậy, mỗi bữa ăn không chỉ hợp khẩu vị mà còn bảo đảm sức khỏe. "Tự nấu giúp tôi kiểm soát tốt hơn những gì mình ăn mỗi ngày" - chị Phương chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, tài chính cũng là một động lực quan trọng. Một bữa ăn trưa bên ngoài có thể tốn từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng. Nếu tính theo số ngày làm việc trong tháng, đó là khoản chi không hề nhỏ. Trong khi đó, việc tự nấu ăn giúp tiết kiệm đáng kể, đặc biệt với những người trẻ đang đặt mục tiêu tích lũy cho tương lai.

Hộp cơm trưa vì thế trở thành một biểu tượng nhỏ bé của lối sống chủ động và quản lý tài chính thông minh.

Không chỉ vậy, việc chuẩn bị bữa ăn còn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống hằng ngày. Chị Quỳnh My (phường Gia Định, TP HCM) chia sẻ mỗi tối, thay vì dành quá nhiều thời gian lướt điện thoại, chị tranh thủ sơ chế thực phẩm, sắp xếp đồ đựng gọn gàng cho ngày hôm sau.

"Những lúc nấu nướng cũng là lúc tôi kết nối với chính mình, cảm thấy tự tin hơn với lối sống chủ động và kỷ luật" - chị My chia sẻ.

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày hoặc những chuyến du lịch đầy trải nghiệm, không ít bạn trẻ khi trở lại TP HCM đã thay đổi thói quen "cơm hàng cháo chợ" bằng những bữa ăn do chính mình chuẩn bị. Khi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào quán xá hay các ứng dụng giao đồ ăn tiện lợi, nhiều người nhận ra rằng căn bếp nhỏ trong nhà cũng có thể trở thành nơi bắt đầu cho một lối sống lành mạnh. Từ đó, việc nấu ăn mỗi ngày không chỉ là chăm sóc sức khỏe mà còn là cách yêu thương bản thân một cách giản dị nhưng bền vững. 

    Thông báo