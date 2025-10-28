HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Một bệnh viện "cửa đóng then cài"!

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Một bệnh viện được đề cập trong loạt bài điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ của Báo Người Lao Động, đã bất ngờ tạm ngưng hoạt động.

Ngày 28-10, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM vào cuộc xác minh thông tin Báo Người Lao Động phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Bệnh viện Quốc tế DNA bất ngờ ngưng hoạt động - Ảnh 1.

Sáng 28-10, trở lại trụ sở của Bệnh viện Quốc tế DNA, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận bệnh viện đã tạm ngưng hoạt động.

Trước đó, từ phản ánh của các nạn nhân, trong quá trình điều tra, phóng viên Báo Người Lao Động phát hiện bác sĩ, nhân viên một số bệnh viện, phòng khám thẩm mỹ,... tư vấn về quy trình lọc máu, tiêm thuốc giảm cân không đúng quy định. Một số nơi còn "vẽ" ra nhiều thứ tiền dịch vụ để moi tiền của khách, quảng cáo về công nghệ giảm béo... gây hiểu lầm khiến không ít người "tiền mất tật mang".

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Bệnh viện Quốc tế DNA bất ngờ ngưng hoạt động - Ảnh 2.

Quá trình điều tra trước đó, phóng viên đã ghi nhận được cảnh bác sĩ Bệnh viện Quốc tế DNA tư vấn về quy trình lọc máu cho khách

Đáng nói, bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế DNA (nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP HCM) còn tư vấn cho khách lọc máu làm sạch mỡ. Phí lọc máu theo nhân viên bệnh viện này cho biết khoảng 120 triệu đồng, giảm còn 90 triệu đồng kèm theo một số chương trình quà tặng giá trị lớn.

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Bệnh viện Quốc tế DNA bất ngờ ngưng hoạt động - Ảnh 3.

Nhân viên Bệnh viện Quốc tế DNA đang làm thủ tục cho khách và khẳng định quy trình lọc máu được thực hiện tại bệnh viện

Bất ngờ, đến ngày 28-10, phóng viên phát hiện Bệnh viện Quốc tế DNA đã tạm ngưng hoạt động, cửa đóng then cài. Bên ngoài vẫn còn bảo vệ đứng canh giữ. Người dân địa phương cho hay bệnh viện đóng cửa được khoảng vài ngày nay.

Truy cập vào website của bệnh viện này cũng chỉ thấy dòng thông báo "hệ thống đang cập nhật vui lòng truy cập lại sau".

Trước đó, tháng 3-2025, Sở Y tế TP HCM đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến nội dung quảng cáo "kỹ thuật lọc máu công nghệ cao loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ", "lọc máu công nghệ cao phòng ngừa bệnh lý nguy hiểm an tâm sống khỏe" của Bệnh viện Quốc tế DNA.

Sau đó, Sở Y tế TP HCM đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế DNA. Bệnh viện này được xác định quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Bệnh viện buộc phải tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.


