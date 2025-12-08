HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra, truy tố 21 vụ, 86 bị can về tham nhũng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong năm 2025, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, truy tố 21 vụ việc mới phát sinh với 86 bị can về tham nhũng

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ngày 6-12 đã ký ban hành báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 trình kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Điều tra, truy tố 21 vụ, 86 bị can về tham nhũng - Ảnh 1.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" (Nguyễn Văn Vi - ảnh trái) và Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") là những đối tượng cộm cán được Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa liên quan tới các vụ án tham nhũng

Báo cáo cho thấy kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát sinh nhiều vụ việc mới, với hàng chục bị can bị điều tra, truy tố.

Cụ thể: Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trong năm, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 145 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 23 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 122 cuộc; 103 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 42 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận 130 cuộc; số cuộc chưa ban hành kết luận thanh tra là 15 cuộc.

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 28 tỉ đồng và 954 m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 22 tỉ đồng và 954 m2 đất; xử lý trách nhiệm 83 tổ chức, 159 cá nhân.

Về thanh tra chuyên ngành, các sở ngành đã triển khai 60 cuộc thanh tra (47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 13 cuộc thanh tra đột xuất). Kết quả, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền vi phạm là 5,4 tỉ đồng.

Trong đó, đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với 112 tổ chức, 164 cá nhân); số tiền xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền là 4,5 tỉ đồng; không có vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Đối với kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; trong năm đã giải quyết 7.912/8.247 vụ việc (tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền phải giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước), đạt tỉ lệ: 95,93%.

Điều tra, truy tố 21 vụ, 86 bị can về tham nhũng - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Mai (biệt danh Mạnh "gỗ") bị truy tố do liên quan tới các hành vi môi giới hối lộ, đưa, nhận hối lộ cho nhiều cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa

Về kết quả giải quyết tố cáo, trong năm các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết 54 vụ việc/66 vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết; trong đó tố cáo đúng 12 vụ, tố cáo sai 34 vụ; tố cáo có đúng, có sai 8 vụ. Qua giải quyết tố cáo, đã kiến nghị xử lý 2 tổ chức; 8 cá nhân (trong đó số cán bộ bị kiến nghị xử lý: 6).

Đối với kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương. Tổng thụ lý kiểm sát điều tra là 36 vụ, 161 bị can. Trong đó, số cũ 15 vụ, 74 bị can; số mới 21 vụ, 86 bị can; chuyển tội danh 1 vụ, 1 bị can; nhập vụ án 1 vụ, 0 bị can.

Đã giải quyết 22 vụ, 98 bị can. Trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 19 vụ, 96 bị can; đình chỉ: 1 vụ, 0 bị can. Còn lại đang điều tra 14 vụ, 63 bị can.

Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 19 vụ, 96 bị can (số mới). Đã giải quyết: 17 vụ, 86 bị can, còn lại: 2 vụ, 10 bị can. Đã kiểm sát xét xử 28 vụ, 118 bị cáo. Trong đó, số cũ 10 vụ, 30 bị cáo; số mới 17 vụ, 86 bị cáo; tối cao ủy quyền xét xử: 1 vụ, 2 bị cáo. Đã giải quyết 23 vụ, 103 bị cáo (xét xử). Còn lại: 5 vụ, 15 bị cáo đang giải quyết trong hạn luật định. Trong kỳ trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 vụ, 11 bị can.

Còn tình trạng người có chức vụ "bảo kê" cho vi phạm

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại. Trong đó, chỉ rõ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa thật sự đồng đều; vẫn còn nhiều trường hợp có biểu hiện "nhóm lợi ích", móc ngoặc giữa người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp; tình trạng người có chức vụ, quyền hạn "bảo kê", bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật vẫn diễn ra...

Chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, nhiều vi phạm về quản lý xây dựng thực hiện các công trình, dự án, vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được xử lý, ngăn chặn.

Tin liên quan

Cần Thơ: Tạm giữ nhiều giấy CNQSDĐ, sổ tiết kiệm, ô tô do tham nhũng, tiêu cực

Cần Thơ: Tạm giữ nhiều giấy CNQSDĐ, sổ tiết kiệm, ô tô do tham nhũng, tiêu cực

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng bộ máy liêm chính, gần dân.

Ngăn ngừa chặt chẽ để "không thể" tham nhũng, tiêu cực

(NLĐO) - Xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với bước tiến mạnh mẽ, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa để "không thể" tham nhũng

Đối với tham nhũng, lãng phí: Phòng hơn chống!

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại TP HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực và thời gian tới được tin tưởng tốt hơn nữa

tham nhũng Thanh Hóa công tác phòng chống tham nhũng phòng chống tham nhũng, tiêu cực điều tra truy tố trùm giang hồ Vi "ngộ" Mạnh "gỗ"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo