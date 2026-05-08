Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình công nhân bị cuốn vào máy xay tử vong

Trưa 8-5, ông Siu Luynh - Bí thư Đảng ủy xã A Dơk, tỉnh Gia Lai - cùng các cán bộ xã đã tới nhà thăm hỏi gia đình anh Rơ Mah J. - người không may tử vong do bị cuốn vào máy xay mủ cao su.

Sau khi thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình anh Rơ Mah J., ông Siu Luynh đại diện lãnh đạo xã A Dơk gửi phần tiền hỗ trợ tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc

Anh Rơ Mah J. (SN 1992) vốn là người dân xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Sau khi lấy vợ, anh chuyển về quê vợ tại xã A Dơk sinh sống.

Công việc chính của anh Rơ Mah J. là làm công nhân cho Công ty CP Chánh Tây Gia Lai (xã Bàu Cạn; chuyên chế biến mủ cao su).

Anh Rơ Mah J. và vợ có 3 con nhỏ, kinh tế gia đình ở mức trung bình.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 7-5, anh Rơ Mah J. đến cơ sở chế biến mủ cao su để làm việc như thường lệ. Trong quá trình làm việc, anh không may bị máy xay mủ cao su cuốn vào trong, dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Công ty CP Chánh Tây Gia Lai đã đến công an trình báo sự việc.



Thời điểm anh Rơ Mah J. bước vào khu vực máy xay mủ cao su để làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Bàu Cạn và các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.