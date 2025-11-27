Công ty SOOBIN xin lỗi

SOOBIN gặp biến

Liveshow SOOBIN: ALL ROUNDER của ca sĩ SOOBIN sẽ diễn ra vào ngày 29 -11 tại Global City (TP HCM). Đây là đêm diễn thứ 3 trong chuỗi concert ALL ROUNDER của SOOBIN gặt hái nhiều thành công ở Hà Nội. Đây cũng được đánh giá là dự án "khủng" của SOOBIN trong năm nay.

Nhưng chỉ còn 2 ngày nữa diễn ra concert, SOOBIN gặp biến căng. Tranh cãi nổ ra khi mạng xã hội có tin đồn, một trong những thành viên của Tân binh toàn năng - Lê Bin Thế Vĩ - sẽ biểu diễn bài "Giá như" cùng với SOOBIN trong concert. Fan SOOBIN (KINGDOMs) phản ứng gay gắt vì cho rằng một tân binh không nên đứng chung sân khấu với SOOBIN ở ca khúc biểu tượng này, thậm chí nhiều người dọa trả vé.

Sự việc ồn ào đến mức CEO SS Label (đơn vị quản lý SOOBIN) phải lên tiếng khẳng định "Chỉ có tác giả của bài "Giá như" mới là người thể hiện ca khúc này tuyệt vời nhất, yên tâm nhé. Hoàng tử sẽ ôm trọn Giá như".

Song tranh cãi vẫn chưa lắng vì fan muốn công ty minh bạch hơn. Một bộ phận fan cho rằng công ty cần có phản hồi rõ ràng hơn thay vì để những tin đồn tự do thổi bùng cảm xúc của người hâm mộ.

Trước đó, trong concert D-2, SOOBIN đã từng song ca "Giá như" với RHYDER, người hâm mộ không hề phản đối mà còn yêu thích phiên bản này.

Tối 26-11, SS Label bất ngờ đăng tải tâm thư xin lỗi. Bài viết nhanh chóng lan rộng vì đây là lần hiếm hoi công ty phải lên tiếng giữa thời điểm concert cận kề. SS Label phủ nhận các tin đồn về setlist, khẳng định mọi quyết định đều do SOOBIN và ê-kip chuyên môn thống nhất.

Công ty nhấn mạnh ALL-ROUNDER là tâm huyết 15 năm của SOOBIN nên mọi ý tưởng đều thực hiện đúng theo mong muốn của anh. SS Label cho biết công ty hiểu những lo lắng của khán giả và cam kết khách mời xuất hiện trong concert đều đã được nghiên cứu, sắp xếp hợp lý để phù hợp tinh thần nghệ thuật SOOBIN hướng đến.

Từ chuyện của SOOBIN, điều cần phải lên tiếng

SOOBIN là một ca sĩ all rounder (toàn năng)

Trước động thái của KINGDOMs và cả phía SOOBIN, nhiều khán giả yêu nhạc tỏ rõ sự bất ngờ. Bất ngờ bởi từ bao giờ, "cánh tay của fan" lại nối dài đến vậy? Từ khi nào, fan có quyền can thiệp vào những sắp xếp chuyên môn của cả thần tượng?

Sự tồn tại của một thần tượng là sự yêu mến với tấm lòng trung thành của fan. Đó là sự thật không thể chối cãi. Điều đó có nghĩa, sự cộng hưởng của idol và fan là không thể tách rời để đạt được sự tăng trưởng (về mặt danh tiếng) như mong đợi.

Những năm gần đây, khán giả thấy rõ sự phát triển đầy bất ngờ của các cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ca sĩ thừa nhận sự chịu chi của fan giúp cho thần tượng của họ trở nên viral hơn - lan tỏa hơn và nổi tiếng hơn.

Việc hàng chục ngàn người hâm mộ đi xem giúp cho một concert của ca sĩ thành công mỹ mãn. Việc fan chi tiền tham gia các cuộc đua bình chọn ở các giải thưởng giúp thần tượng dễ dàng chạm vào chiến thắng.

Việc fan bỏ tiền chạy quảng cáo (toàn màn hình lớn) ở nơi công cộng dịp idol sinh nhật, ra sản phẩm mới… giúp nhiều ca sĩ đến gần hơn với đại đa số khán giả. Không ngoa khi nói rằng, thành công của một ca sĩ ít nhiều nhờ vào fan.

Vì sao phía SOOBIN phải xin lỗi chỉ vì SOOBIN song ca một ca khúc nào đó với một khách mời mà anh ấy chọn? Nếu thông tin SOOBIN song ca cùng một tân binh, thì điều đó có vấn đề gì? Để làm được một concert, SOOBIN phải có một ê kíp hơn trăm người hỗ trợ từ kỹ thuật sân khấu đến chuyên môn.

Biệt danh ALL ROUNDER (toàn năng) do chính khán giả yêu mến dành tặng cho SOOBIN. Điều đó có nghĩa, chuyên môn của SOOBIN chính là một trong những điểm mạnh. Vậy tại sao, fan yêu mến SOOBIN, thừa nhận SOOBIN nhưng lại không tin SOOBIN?

Vậy tại sao chính fan SOOBIN lại không tin anh ấy?

Dẫn đến hiện tượng này, không chỉ là việc "cánh tay của fan quá dài" mà chính SOOBIN để cho khán giả can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn của mình. Đây không chỉ là trường hợp của riêng SOOBIN mà rất nhiều ca sĩ khác.

Nhiều ca sĩ, thậm chí, chỉ "chăm chăm" làm theo những gì người hâm mộ chỉ dẫn vì một nỗi lo duy nhất "sợ khán giả bỏ mình". Nỗi sợ đó, âu cũng là chính đáng, đặc biệt với những giọng ca đang trên đường khẳng định danh tiếng. Nhưng điều đó không có nghĩa để mặc cho bản thân chịu sự chi phối của người hâm mộ.

Mối quan hệ của nghệ sĩ và fan là cộng hưởng cộng sinh. Nghệ sĩ là người có chuyên môn, đem đến tác phẩm hay. Fan là người có quyền thưởng thức tác phẩm hay nhưng không phải là người có đủ chuyên môn để quyết định tác phẩm đó hay thế nào.

Vì vậy, hãy để cho thần tượng của mình được làm chuyên môn một cách đúng nghĩa. Nếu đó là tác phẩm dở, fan hãy tẩy chay nhiệt tình. Và ngược lại, hãy dùng tình yêu chân chính của một người hâm mộ mà lan tỏa nó.