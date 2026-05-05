Thể thao

Định đoạt giấc mơ Champions League

ĐÔNG LINH

Trận hòa 1-1 đầy kịch tính tại Madrid tuần trước mang lại chút lợi thế cho Arsenal

Cuộc tái đấu giữa Arsenal và Atletico Madrid tại London (2 giờ, 6-5) sẽ thu hút sự chú ý của cả châu Âu, tấm vé vào chung kết chờ trao tay đội chiến thắng. Về lý thuyết, cơ hội chiến thắng xem ra đang chia đều cho cả 2 đội.

Thể hiện phong độ ấn tượng

"Pháo thủ" mở tỉ số còn Atletico Madrid gỡ hòa đều bằng những pha lập công trên chấm phạt đền nhưng trận bán kết lượt đi đọng lại không ít tranh cãi tình huống VAR từ chối một quả phạt đền khác cho đội khách Arsenal.

Mùa này, Arsenal đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Champions League. Họ toàn thắng 8 trận ở giai đoạn vòng bảng theo thể thức mới, thành tích chưa từng có trong lịch sử. Đội bóng nước Anh sau đó lần lượt vượt qua Bayer Leverkusen và Sporting để tiến vào bán kết, nối dài mạch trận bất bại thậm chí lập kỷ lục 14 trận không thua nếu giành vé vào chung kết.

Định đoạt giấc mơ Champions League - Ảnh 1.

Arsenal quyết giành vé chung kết sau 20 năm chờ đợi. (Ảnh: UEFA)

Không chỉ thăng hoa ở châu Âu, Arsenal còn duy trì sự ổn định tại giải quốc nội. Chiến thắng 3-0 trước Fulham cuối tuần qua giúp họ củng cố ngôi đầu Premier League. Trên sân nhà, Arsenal đặc biệt đáng gờm khi chỉ thua 1 trong 15 trận gần nhất trước các đại diện Tây Ban Nha, bao gồm cả 3 chiến thắng gần nhất mà không để thủng lưới.

Lịch sử đối đầu cũng phần nào ủng hộ đội chủ sân Emirates. Arsenal từng đánh bại Atletico 4-0 ở vòng bảng mùa này và đang có chuỗi 9 trận bất bại trước các đội bóng La Liga. 

Hàng thủ của họ là điểm tựa vững chắc khi mới chỉ để lọt lưới 6 bàn tại Champions League mùa này, cũng là thành tích tốt nhất giải.

Bản lĩnh hay sức trẻ lên tiếng?

Atletico Madrid chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Dù từng thua đậm tại London hồi đầu mùa, đội bóng của HLV Diego Simeone đã nhanh chóng đứng dậy bằng chuỗi trận ấn tượng, lần lượt loại cả Club Brugge, Tottenham và Barcelona như để khẳng định bản lĩnh ở những trận cầu lớn. Kinh nghiệm trận mạc chính là điểm tựa của Atletico. Đại diện Tây Ban Nha từng nhiều lần khiến các CLB Anh ôm hận ở vòng knock-out, đặc biệt có duyên tại bán kết cúp châu Âu.

Họ cũng có thành tích tích cực khi hòa lượt đi trên sân nhà, với 6 lần đi tiếp trong 10 trường hợp trước đó. Dẫu vậy, phong độ gần đây của Atletico lại khiến người hâm mộ lo lắng. Trước khi tìm lại mạch thắng, họ từng trải qua giai đoạn sa sút khi thua tới 7/8 trận từ giữa tháng 3 đến trung tuần tháng 4. Ở đấu trường quốc nội, Atletico không còn mục tiêu nào khi đã thất bại ở chung kết Cúp Nhà vua, hụt hơi tại La Liga khiến Champions League trở thành cơ hội cuối cùng để "cứu" cả mùa giải.

Trong khi đó, Arsenal có lý do để lạc quan nếu xét về tương quan lực lượng. Bukayo Saka hoàn toàn sung sức sau khi được rút ra nghỉ sớm ở trận gặp Fulham, trong khi Martin Odegaard và Kai Havertz có khả năng kịp bình phục. Hàng công liên tục nổ súng là tín hiệu tích cực cho "Pháo thủ"…

Atletico Madrid chưa hết lo lắng dù Julian Alvarez hoàn toàn có thể ra sân, tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công trong bối cảnh Antoine Griezmann hay Ademola Lookman đều thi đấu phập phù gần đây.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định cùng hàng công đang vào guồng, "Pháo thủ" có nhiều cơ sở để tự tin vào một màn thanh trừng, tự tay khép lại giấc mơ của đại diện Tây Ban Nha. 

Trận đấu tại Emirates hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai trường phái: Arsenal kiểm soát, tấn công giàu tốc độ còn Atletico thực dụng và đầy toan tính.

Định đoạt giấc mơ Champions League - Ảnh 2.


