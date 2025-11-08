HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động lành nghề tại Đức

Huế Xuân

(NLĐO) - Với tình trạng dân số già hóa, Đức đang tích cực tìm kiếm những lao động có tay nghề từ nước ngoài.

Ngày 8-11, đông đảo bạn trẻ có mặt ngày hội hướng nghiệp Đức tổ chức tại Ngôi nhà Đức (phường Sài Gòn, TP HCM).

Ngành nào "hot" khi du học nghề Đức? - Ảnh 1.

Bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP HCM, tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng ông Marcus Malsch, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bang Thüringen.

Phát biểu tại ngày hội, bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP HCM, cho biết năm 2025 kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao của Đức và Việt Nam. Trong suốt thời gian đó, cả 2 quốc gia đã có mối quan hệ gắn bó trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục... Nhiều công ty Đức đang hoạt động tại Việt Nam và tại Đức cũng đang có một cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc rất đông.

"Đức là một trong những quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng hiện tại đang đối mặt với sự thay đổi về nhân khẩu học. Các công ty của Đức đang khẩn thiết tìm kiếm nhân viên có trình độ và lao động lành nghề từ nước ngoài" - Tổng Lãnh sự Đức tại TP HCM thông tin.

Ông Marcus Malsch, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bang Thüringen, cho biết ngày hội là dịp để giới thiệu các cơ hội việc làm tại bang Thüringen và giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề trong các doanh nghiệp tại Đức.

"Thüringen rất hoan nghênh các lao động có tay nghề từ Việt Nam và cung cấp các cơ hội việc làm hấp dẫn trong một nền kinh tế đổi mới" - ông Marcus Malsch nhấn mạnh.

Ngành nào "hot" khi du học nghề Đức? - Ảnh 2.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu về các chương trình du học tại Đức

Ngành nào "hot" khi du học nghề Đức? - Ảnh 3.

Chỉ cần tốt nghiệp THPT và đạt trình độ B2 tiếng Đức là có thể đi du học nghề

Theo các chuyên gia, Đức đang phối đối mặt với tình trạng dân số già hóa rất nhanh. Chính vì vậy, những ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe dần "lên ngôi", trong đó ngành điều dưỡng luôn đứng tốp đầu. Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng cũng tập trung mạnh vào khối công nghiệp sản xuất và cơ khí kỹ thuật. 

Bà Nguyễn Thị Oanh, đại diện dự án VIETHOGA, cho biết những năm gần đây xu hướng du học nghề Đức dần được nhiều người lựa chọn. Chương trình học nghề thường kéo dài từ 3 - 3,5 năm với khoảng 70% thời lượng là thực hành tại doanh nghiệp.

Người học được doanh nghiệp trực tiếp dạy việc, làm việc thực tế và nhận lương ngay từ giai đoạn đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, học viên có quyền tự do lựa chọn ở lại Đức làm việc hoặc tiếp tục học lên cao.



TP HCM học sinh du học sinh viên du học nghề đức ngày hội hướng nghiệp Đức
