Chính trị

Định hướng phát triển xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc - TP HCM

Huỳnh Như

(NLĐO) - TP HCM giám sát kế hoạch 249-KH/UBKTTW, lắng nghe kiến nghị, định hướng phát triển 2 xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc.

Ngày 13-11, Tổ công tác số 01 Thành ủy TP HCM do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, dẫn đầu đã tiến hành giám sát việc triển khai kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc. Buổi làm việc có sự tham dự của các lãnh đạo chủ chốt 2 xã cùng đại diện các phòng ban chuyên môn.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh yêu cầu lập quy hoạch, kết nối với đường Vành Đai 3 - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của lãnh đạo 2 xã, trong thời gian qua, Đảng ủy 2 địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy TP đều được quán triệt đầy đủ, gắn với thực tế địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai bài bản, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh yêu cầu lập quy hoạch, kết nối với đường Vành Đai 3 - Ảnh 2.
Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh yêu cầu lập quy hoạch, kết nối với đường Vành Đai 3 - Ảnh 3.
Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh yêu cầu lập quy hoạch, kết nối với đường Vành Đai 3 - Ảnh 4.

Theo báo cáo của lãnh đạo 2 xã, trong thời gian qua, các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy TP đều được quán triệt đầy đủ, gắn với thực tế địa phương

Tại buổi giám sát, lãnh đạo 2 xã kiến nghị nhiều vấn đề với TP. Xã Tân Vĩnh Lộc đề nghị bổ sung biên chế phù hợp dân số, tổ chức các lớp tập huấn và khóa đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, bổ sung kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, mở rộng tuyến đường Trần Văn Giàu hoặc xây dựng đường gom song hành để giảm ùn tắc, đồng thời sớm cắm ranh, mốc lộ giới giữa 2 xã để thuận lợi trong quản lý đô thị.

Xã Vĩnh Lộc cũng đề xuất UBND TP bố trí vốn xây dựng trụ sở các cơ quan hành chính, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung của Thành phố, điều chỉnh phương án sử dụng hai vị trí nhà đất công để làm điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở đơn vị sự nghiệp, bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, thống nhất danh mục đầu tư công để triển khai các dự án hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh yêu cầu lập quy hoạch, kết nối với đường Vành Đai 3 - Ảnh 5.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, ông Võ Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 2 xã. Ông đề nghị Tân Vĩnh Lộc tiếp tục hoàn thiện thể chế điều hành, số hóa hồ sơ hành chính, triển khai thanh toán trực tuyến, nâng cao công tác phát triển Đảng, quản lý đất công, trật tự xây dựng, xử lý nước thải sinh hoạt, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đối với xã Vĩnh Lộc, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh nâng cao chất lượng phục vụ người dân, giải quyết hồ sơ đúng hạn, hoàn thiện số hóa hồ sơ, nâng cấp trụ sở hiện hữu trong thời gian chờ xây dựng mới, quản lý trật tự đô thị, xử lý nghiêm vi phạm đất đai và xây dựng, sớm lập quy hoạch phân khu, kết nối các trục đường chính với đường Vành Đai 3. 

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa 2 xã về an ninh trật tự và an toàn giao thông, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

