Thể thao

Sinner và Nadal: Khác biệt giữa một nhà vô địch và một huyền thoại

Hoàng Tú

(NLĐO) - Sinner đã làm được điều mà nhiều người từng nghĩ chỉ Rafael Nadal mới đủ sức vô địch cả Monte Carlo, Madrid và Rome trong cùng một mùa sân đất nện.

Nhưng rồi Roland Garros 2026 lại khép lại với hình ảnh Sinner gục xuống vì quá tải ngay từ vòng hai. Và từ trận thua không ai ngờ đến này, người ta càng nhớ hơn Nadal của năm 2010 - mùa giải mà sức mạnh thể chất của tay vợt Tây Ban Nha dường như vượt khỏi giới hạn con người.

Những so sánh giữa Sinner và Nadal

Có nhiều lý do để người ta đặt Jannik Sinner cạnh Rafael Nadal, và càng thú vị hơn khi Nadal làm nên mùa giải 2010 diệu kỳ trên sân đất nện vào lúc 24 tuổi thì Sinner 2026 ở tuổi 25.

Sinner và Nadal: Khác biệt giữa một nhà vô địch và một huyền thoại - Ảnh 1.

Rafael Nadal

Quần vợt hiện đại vốn rất khó tạo ra sự thống trị tuyệt đối trên sân đất nện. Nhưng mùa này, Sinner đã làm được điều đặc biệt: quét sạch ba giải Masters 1000 quan trọng nhất trên mặt sân đỏ - Monte Carlo, Madrid và Rome. Trước anh, trong kỷ nguyên hiện đại, người làm được điều đó rõ ràng nhất chính là Nadal năm 2010.

Không chỉ thắng, Sinner còn thắng theo cách khiến đối thủ nghẹt thở. Những cú đánh cuối sân dồn dập, nhịp độ cực nhanh và khả năng bẻ gãy cấu trúc trận đấu bằng áp lực liên tục khiến nhiều người bắt đầu nói về một "ông vua sân đất nện thế hệ mới".

Sinner và Nadal: Khác biệt giữa một nhà vô địch và một huyền thoại - Ảnh 2.

Rafael Nadal

Nhưng quần vợt chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của vài tuần thăng hoa. Roland Garros luôn là nơi kiểm tra điều cuối cùng: cơ thể còn chịu được bao lâu. Và ở Paris năm nay, Sinner đã không vượt qua được bài kiểm tra ấy.

Sinner không bị loại vì chơi kém. Thậm chí anh đã rất gần chiến thắng: thắng dễ hai ván đầu và dẫn 5-1 ở ván ba, nhưng thua ngược 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Đây là hậu quả khi cơ thể Sinner bắt đầu hụt năng lượng, giảm tốc độ di chuyển, đánh mất sự sắc bén trong những pha bóng dài và cuối cùng không thể giữ được cường độ vốn là nền tảng cho lối chơi của mình.

Hình ảnh ấy tạo ra cảm giác rất lạ khi chỉ vài tuần trước, mọi người còn nghĩ Sinner đang tiến vào vùng thống trị giống Nadal thời đỉnh cao. Nhưng chỉ sau một buổi chiều ở Roland Garros, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn. Một tay vợt tưởng như không thể bị chặn lại bỗng gục xuống vì quá tải. Và chính khoảnh khắc ấy khiến ký ức về Nadal 2010 trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nadal 2010: mùa giải của một "quái vật thể thao"

Năm 2010, Nadal cũng bước vào Roland Garros sau khi vô địch Monte Carlo, Rome và Madrid. Nhưng khác với Sinner hiện tại, Nadal không có dấu hiệu cạn năng lượng. Nadal càng đánh càng mạnh.

Sinner và Nadal: Khác biệt giữa một nhà vô địch và một huyền thoại - Ảnh 3.

Nadal 2010: mùa giải của một "quái vật thể thao"

Roland Garros năm đó không bào mòn Nadal, mà giống như nơi khẳng định thêm quyền lực của anh. Sau chức vô địch ở Paris, Nadal tiếp tục đăng quang Wimbledon rồi US Open để hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 24. Điều đáng sợ không nằm ở số danh hiệu, mà ở cách Nadal duy trì được cường độ thi đấu suốt nhiều tháng liên tiếp.

Đất nện vốn là mặt sân bào thể lực kinh khủng nhất. Những chuỗi đánh bóng qua lại liên tiếp giữa hai tay vợt được kéo dài, những cú trượt sân liên tục và các trận đấu kéo dài hàng giờ khiến ngay cả các tay vợt hàng đầu cũng thường hụt hơi khi bước sang nửa cuối mùa giải.

Nhưng Nadal năm ấy dường như không biết mệt. Anh phòng thủ như một bức tường, phản công bằng những cú đánh bóng xoáy với lực nặng khủng khiếp và vẫn giữ được sự bùng nổ ở những thời khắc quyết định. Khi đối diện với Nadal, không ít đối thủ bước vào sân với cảm giác họ sẽ phải đánh một trận dài hơn bình thường, mệt hơn bình thường và đau đớn hơn bình thường.

Đó là thứ năng lượng rất đặc biệt mà rất ít VĐV trong lịch sử thể thao từng sở hữu.

Sinner đang ở đâu?

So sánh Sinner với Nadal không sai. Nhưng Roland Garros 2026 cho thấy khoảng cách giữa việc chạm tới đỉnh cao và duy trì đỉnh cao lớn đến mức nào.

Sinner hiện tại là một cỗ máy tốc độ. Anh thắng bằng việc đẩy nhịp trận đấu lên cực đại, ép đối thủ vào trạng thái phòng thủ liên tục. Nhưng kiểu chơi ấy tiêu hao năng lượng rất lớn, đặc biệt trên sân đất nện.

Sinner và Nadal: Khác biệt giữa một nhà vô địch và một huyền thoại - Ảnh 4.

Jannik Sinner

Khi thể trạng giảm xuống chỉ một chút, hiệu quả trong quần vợt của Sinner tụt rất nhanh. Trong khi đó, Nadal năm 2010 giống một VĐV được sinh ra để chịu đựng. Anh có thể chơi những trận đấu kéo dài bốn, năm tiếng mà vẫn duy trì cảm giác như vừa bước vào ván đầu tiên.

Đó không chỉ là kỹ thuật hay tinh thần. Đó là một nền tảng thể chất gần như không tưởng. Vì thế, thất bại của Sinner lần này không đơn thuần là cú sốc của một ứng viên vô địch bị loại sớm. Nó còn là lời nhắc rằng những gì Nadal từng làm được thực ra khủng khiếp ra sao.

Sinner và Nadal: Khác biệt giữa một nhà vô địch và một huyền thoại - Ảnh 5.

Jannik Sinner

Lặp lại ba Masters 1000 trên sân đất nện đã cực khó. Nhưng biến mùa đất nện ấy thành Roland Garros, Wimbledon rồi US Open trong cùng một năm như Nadal 2010 lại là câu chuyện thuộc về huyền thoại.

Có thể vài năm nữa, Sinner vẫn sẽ vô địch Roland Garros, thậm chí thống trị quần vợt nam trong một giai đoạn dài. Tài năng của anh là điều không cần tranh cãi. Nhưng mùa hè 2026 này cho thấy một sự thật rất rõ: trở thành người thắng nhiều trận chưa chắc đã trở thành Rafael Nadal.

Nadal của năm 2010 không chỉ thắng đối thủ, mà còn thắng cả giới hạn của cơ thể con người.


Sinner gục ngã ngay vòng 2 Roland Garros

(NLĐO) - Tay vợt số 1 thế giới, Sinner đã không thể vượt qua vòng 2 Roland Garros vì vấn đề thể lực và bị ngược dòng sau 5 set đấu.

Từ “Big 3” đến “Big 1”: Thời của riêng Jannik Sinner

(NLĐO) - Đánh bại Casper Ruud 2-0 để vô địch Rome Masters 2026, Jannik Sinner không chỉ bổ sung thêm một Masters 1000 vào bộ sưu tập danh hiệu.

Sinner hoàn tất “Career Golden Masters“, lập nhiều thành tích không tưởng

(NLĐO) - Vô địch Rome Masters 2026, tay vợt Jannik Sinner của Ý lập nên nhiều chiến tích “không tưởng” bên cạnh Career Golden Masters.

