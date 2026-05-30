Thể thao

Djokovic thua ngược tài năng trẻ Brazil ở vòng 3

Quốc An

(NLĐO) - Djokovic bất ngờ thua ngược tài năng trẻ Joao Fonseca 2-3 ở vòng ba Roland Garros 2026, với các tỉ số 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7 sau gần 5 giờ tranh tài.

Trong khuya 29-5, tại vòng ba Roland Garros, hạt giống số ba Novak Djokovic đã để tay vợt 19 tuổi Joao Fonseca (hạng 30 thế giới) ngược dòng thắng 3-2 (6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7). Đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp Djokovic thất bại dù dẫn trước hai set sau 16 năm. Trước đó, anh từng gục ngã theo kịch bản tương tự trước Jurgen Melzer tại Roland Garros 2010.

Trận đấu này cũng là màn so tài dài nhất (5 tiếng) trong sự nghiệp mà Djokovic từng chơi tại Roland Garros.

Với chiến thắng này, Fonseca cũng trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam. Lần đầu tiên đánh bại một tay vợt top 5.

Ở trận đấu khép lại vào rạng sáng 30-5, Djokovic nhập cuộc đầy ấn tượng khi liên tục áp đảo bằng những cú thuận tay uy lực và khả năng giao bóng ổn định để thắng nhanh hai set đầu cùng tỉ số 6-4. Trong khi đó, Fonseca lép vế và gặp nhiều khó khăn trước kinh nghiệm của đàn anh người Serbia.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện từ set ba khi tay vợt Brazil cải thiện đáng kể khả năng giao bóng, đồng thời tung ra hàng loạt cú thuận tay đầy uy lực để giành lại thế trận. Fonseca thắng set ba 6-3 trước khi kéo Djokovic vào cuộc chiến thể lực căng thẳng.

Đến set bốn, Fonseca cứu game bản lề khi bị dẫn 3-4 và đối mặt hai break-point, rồi thắng 7-5 để cân bằng tỉ số. Sang set quyết định, Djokovic dù vượt lên dẫn 3-1 nhưng không duy trì được nền tảng thể lực, nhiều lần tập tễnh di chuyển và tỏ ra đuối sức trong những loạt bóng bền.

Fonseca đã tận dụng cơ hội đó để bẻ game quyết định ở thời điểm 5-5, trước khi khép lại chiến thắng lớn nhất sự nghiệp bằng ba cú ace liên tiếp. Sau trận, tay vợt 19 tuổi bật khóc vì xúc động.

Khép lại trận đấu, Djokovic hy vọng Joao Fonseca sẽ trở thành ngôi sao tiếp theo và giành được các danh hiệu Grand Slam: "Cậu ấy chắc chắn có tiềm năng. Tài năng cậu ấy sở hữu là sức mạnh. 

Cả dân tộc Brazil đang cổ vũ cậu ấy. Hy vọng cậu ấy có thể trở thành ngôi sao tiếp theo và giành được các danh hiệu Grand Slam."

Ở vòng tiếp theo, Fonseca sẽ chạm trán Casper Ruud.

Moise Kouame gửi lời cảm ơn Alcaraz, nguồn cảm hứng cho câu chuyện cổ tích ở Roland Garros

(NLĐO) - Tay vợt trẻ người Pháp Moise Kouame đã tiến vào vòng 3 Roland Garros và chia sẻ Alcaraz là động lực giúp anh viết nên câu chuyện cổ tích này.

Tay vợt 17 tuổi, Moise Kouame viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Roland Garros sau 5 set đấu

(NLĐO) - Moise Kouame vượt qua vòng 2 Roland Garros sau 5 set đấu căng thẳng, điền tên vào danh sách 5 tay vợt trẻ nhất kỷ nguyên mở vào đến vòng 3 giải đấu.

Sinner gục ngã ngay vòng 2 Roland Garros

(NLĐO) - Tay vợt số 1 thế giới, Sinner đã không thể vượt qua vòng 2 Roland Garros vì vấn đề thể lực và bị ngược dòng sau 5 set đấu.

