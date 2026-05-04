Jannik Sinner đi vào lịch sử quần vợt thế giới khi trở thành tay vợt đầu tiên (tính từ năm 1990) giành 5 danh hiệu ATP Masters 1000 liên tiếp, sau chiến thắng trước Alexander Zverev ở chung kết Madrid Open diễn ra khuya ngày 3-5 (giờ Việt Nam).

Tay vợt số 1 đã có chiến thắng dễ 6-1, 6-2 trước Zverev trên sân Manolo Santana để trở thành người đầu tiên vô địch 5 giải ATP Masters 1000 liên tiếp. Trên hành trình này, Jannik Sinner chỉ thua 2 set, không đối mặt break point nào và nâng chuỗi toàn thắng trước Alexander Zverev lên 9 trận.

Kể từ thời điểm bỏ cuộc ở vòng ba Shanghai Masters hồi tháng 10, tay vợt người Ý duy trì phong độ hủy diệt khi lần lượt đăng quang tại Paris, Indian Wells, Miami Open, Monte-Carlo Masters và Madrid. Đáng chú ý, Sinner không để thua set nào ở ba giải sân cứng, trước khi chuỗi 37 trận thắng liên tiếp bị Tomas Machac chặn đứng tại Monte-Carlo.

Tại Madrid, Sinner thể hiện sức mạnh vượt trội trên hành trình lần đầu đăng quang. Nhà vô địch Masters 1000 chín lần chỉ để mất một set duy nhất, lần lượt vượt qua Benjamin Bonzi, Elmer Moller, Cameron Norrie, Rafael Jodar, Arthur Fils trước khi hạ Zverev ở trận đấu cuối cùng.

Không chỉ vậy, Sinner còn là tay vợt đầu tiên hoàn tất “Sunshine Double” (vô địch Indian Wells và Miami Open) mà không thua set nào. Đà thăng hoa tiếp tục được anh duy trì khi đánh bại Carlos Alcaraz trong trận chung kết Monte-Carlo hồi tháng 4, qua đó trở lại vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP lần đầu kể từ tháng 11.

Sinner hiện hướng đến mục tiêu phá kỷ lục 6 danh hiệu Masters 1000 trong một mùa của Novak Djokovic (2015). Đồng thời, tay vợt 24 tuổi cũng đứng trước cơ hội trở thành người thứ hai trong lịch sử hoàn tất Career Golden Masters nếu đăng quang tại Rome.

Trước Sinner, Novak Djokovic (3 lần) và Rafael Nadal (1 lần) từng chạm mốc 4 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp.

Riêng Djokovic thậm chí đã có chuỗi 5 chức vô địch liên tiếp giai đoạn 2014-2015, nhưng không tham dự Madrid, giải đấu nằm trước Rome trong lịch thi đấu, nên thành tích này không được tính trọn vẹn theo hệ thống mùa giải.