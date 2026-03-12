Djokovic thua ngược tay vợt hạng 14, xác định 4 cặp tứ kết Indian Wells 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Djokovic thua ngược tay vợt hạng 14, xác định 4 cặp tứ kết Indian Wells 2026

Quốc An

(NLĐO) - Trong sáng 12-3, Djokovic bị Draper ngược dòng 1-2 và dừng bước ở vòng 4 Indian Wells 2026.

Tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic đã phải dừng bước tại vòng 4 Indian Wells 2026 khi thua ngược 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) trước Jack Draper (14) trong trận đấu diễn ra sáng 12-3.

Ở set đầu tiên, thế trận diễn ra cân bằng khi hai tay vợt đều giao bóng tốt, không phải đối mặt break point nào cho đến game thứ 10. Ở game giao bóng quan trọng này, Draper bất ngờ mắc sai lầm, Djokovic có ba cơ hội bẻ giao và tận dụng thành công một lần, qua đó giành chiến thắng 6-4.

img

Sang set hai, Draper khởi đầu đầy ấn tượng khi sớm bẻ game giao của Djokovic. Dù tay vợt Serbia đòi lại break point, Draper vẫn thi đấu bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Tay vợt người Anh thắng trắng game giao quan trọng của đối thủ rồi bảo vệ thành công lợi thế để thắng 6-4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Trong set ba, Draper tiếp tục bẻ game giao trước để vươn lên dẫn điểm. Tuy nhiên, ở thời điểm giao bóng để khép lại trận đấu, tay vợt hạng 14 thế giới lại đánh hỏng, tạo cơ hội để Djokovic cân bằng 5-5. Hai tay vợt sau đó phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break.

Trong loạt đấu căng thẳng này, Draper là người có match-point trước và tận dụng thành công sau khi Djokovic đánh trái tay hỏng.

img

Các cặp đấu tứ kết của Indian Wells

Chiến thắng giúp Draper giành vé vào tứ kết Indian Wells, nơi anh sẽ chạm trán Daniil Medvedev. Trong khi đó, Djokovic giờ đây sẽ hướng tới Miami Open, giải đấu mà anh phải bảo vệ số điểm lớn khi đang là á quân.

Tin liên quan

Hạ tay vợt hạng 8 thế giới, Learner Tien vào vòng 4 Indian Wells

Hạ tay vợt hạng 8 thế giới, Learner Tien vào vòng 4 Indian Wells

(NLĐO) - Thắng Shelton 2-1, Learner Tien tiến vào vòng 4 Indian Wells 2026 và có thành tích thắng thua là 6-5 trong sự nghiệp đối đầu với các tay vợt top 10.

Djokovic và giấc mơ dang dở 875 ngày

(NLĐO) - Djokovic và hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 25 vẫn dang dở và anh cho rằng trận chung kết hôm nay như thể 2 đấu 1 khi... Nadal dự khán.

Thắng tay vợt số 4 chỉ 1 set, Eala tiến vào vòng 4 giải WTA 1000

(NLĐO) - Tay vợt trẻ người Philippines Alex Eala giành vé vào vòng 4 giải WTA 1.000 Indian Wells khi đối thủ Coco Gauff bỏ cuộc vì chấn thương trong set 2.

Djokovic Indian Wells Draper
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo