Djokovic thua ngược tay vợt hạng 14, xác định 4 cặp tứ kết Indian Wells 2026

Tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic đã phải dừng bước tại vòng 4 Indian Wells 2026 khi thua ngược 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) trước Jack Draper (14) trong trận đấu diễn ra sáng 12-3.

Ở set đầu tiên, thế trận diễn ra cân bằng khi hai tay vợt đều giao bóng tốt, không phải đối mặt break point nào cho đến game thứ 10. Ở game giao bóng quan trọng này, Draper bất ngờ mắc sai lầm, Djokovic có ba cơ hội bẻ giao và tận dụng thành công một lần, qua đó giành chiến thắng 6-4.

Sang set hai, Draper khởi đầu đầy ấn tượng khi sớm bẻ game giao của Djokovic. Dù tay vợt Serbia đòi lại break point, Draper vẫn thi đấu bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Tay vợt người Anh thắng trắng game giao quan trọng của đối thủ rồi bảo vệ thành công lợi thế để thắng 6-4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Trong set ba, Draper tiếp tục bẻ game giao trước để vươn lên dẫn điểm. Tuy nhiên, ở thời điểm giao bóng để khép lại trận đấu, tay vợt hạng 14 thế giới lại đánh hỏng, tạo cơ hội để Djokovic cân bằng 5-5. Hai tay vợt sau đó phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break.

Trong loạt đấu căng thẳng này, Draper là người có match-point trước và tận dụng thành công sau khi Djokovic đánh trái tay hỏng.

Các cặp đấu tứ kết của Indian Wells

Chiến thắng giúp Draper giành vé vào tứ kết Indian Wells, nơi anh sẽ chạm trán Daniil Medvedev. Trong khi đó, Djokovic giờ đây sẽ hướng tới Miami Open, giải đấu mà anh phải bảo vệ số điểm lớn khi đang là á quân.