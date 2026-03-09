HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thắng tay vợt số 4 chỉ 1 set, Eala tiến vào vòng 4 giải WTA 1000

Quốc An - Ảnh; WTA

(NLĐO) - Tay vợt trẻ người Philippines Alex Eala giành vé vào vòng 4 giải WTA 1.000 Indian Wells khi đối thủ Coco Gauff bỏ cuộc vì chấn thương trong set 2.

Ở trận đấu này, Eala nhập cuộc khá tự tin trước hạt giống hàng đầu của nước chủ nhà. Trong khi đó, tay vợt số 4 thế giới, Gauff sớm gặp vấn đề ở cánh tay trái ngay từ đầu set một. Khi tỷ số đang là 5-2 nghiêng về Eala, tay vợt người Mỹ phải nhờ đội ngũ y tế chăm sóc cẳng tay.

Sau khi để thua set đầu, tình trạng chấn thương khiến Gauff không thể tiếp tục thi đấu. Khi Eala giành break ở game thứ hai của set hai, Gauff tiến lên lưới xin bỏ cuộc, qua đó giúp tay vợt Philippines giành chiến thắng.

Eala chiến thắng Gauff, có lần đầu tiên tiến vào vòng 3 WTA 1000 - Indian Wells

"Tôi thực sự không muốn thắng theo cách này, nhưng đây vẫn là một khoảnh khắc rất lớn đối với tôi, được thi đấu trên sân số 1 ở Indian Wells. Tôi thực sự biết ơn vì được ở đây và tôi rất hạnh phúc" - Eala nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Chiến thắng này giúp Eala, hạt giống số 31 có lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào vòng 4 tại Indian Wells. Trước đó, tay vợt người Philippines đã đánh bại tay vợt hạng 52, Dayana Yastremska ở vòng 2 với tỉ số 2-1.

Ở vòng tiếp theo, tay vợt 20 tuổi sẽ đối đầu hạt giống số 14 Linda Nosková. Đây được xem là cơ hội để tay vợt Philippines tiếp tục tạo dấu ấn tại một trong những giải đấu lớn nhất hệ thống WTA.

Tin liên quan

Tay vợt nữ Đông Nam Á chính thức lọt top 40 thế giới

Tay vợt nữ Đông Nam Á chính thức lọt top 40 thế giới

(NLĐO) - Trong bảng cập nhật mới nhất của WTA, tay vợt người Philippines Alex Eala chính thức bước vào top 40 trong chiều 9-2.

Tjen trở thành tay vợt duy nhất của Đông Nam Á tiến vào vòng 2 Úc mở rộng

(NLĐO) - Tại Úc mở rộng 2026, Đông Nam Á góp mặt tới 4 tay vợt nữ nhưng Janice Tjen là người duy nhất đi tiếp khi loại hạt giống số 22.

Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Đánh bại tay vợt chủ nhà SEA Games 33, Eala mang về tấm HCV lịch sử cho quần vợt Philippines sau nhiều năm.

