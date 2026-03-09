Thắng tay vợt số 4 chỉ 1 set, Eala tiến vào vòng 4 giải WTA 1000

Ở trận đấu này, Eala nhập cuộc khá tự tin trước hạt giống hàng đầu của nước chủ nhà. Trong khi đó, tay vợt số 4 thế giới, Gauff sớm gặp vấn đề ở cánh tay trái ngay từ đầu set một. Khi tỷ số đang là 5-2 nghiêng về Eala, tay vợt người Mỹ phải nhờ đội ngũ y tế chăm sóc cẳng tay.

Sau khi để thua set đầu, tình trạng chấn thương khiến Gauff không thể tiếp tục thi đấu. Khi Eala giành break ở game thứ hai của set hai, Gauff tiến lên lưới xin bỏ cuộc, qua đó giúp tay vợt Philippines giành chiến thắng.

Eala chiến thắng Gauff, có lần đầu tiên tiến vào vòng 3 WTA 1000 - Indian Wells

"Tôi thực sự không muốn thắng theo cách này, nhưng đây vẫn là một khoảnh khắc rất lớn đối với tôi, được thi đấu trên sân số 1 ở Indian Wells. Tôi thực sự biết ơn vì được ở đây và tôi rất hạnh phúc" - Eala nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Chiến thắng này giúp Eala, hạt giống số 31 có lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào vòng 4 tại Indian Wells. Trước đó, tay vợt người Philippines đã đánh bại tay vợt hạng 52, Dayana Yastremska ở vòng 2 với tỉ số 2-1.

Ở vòng tiếp theo, tay vợt 20 tuổi sẽ đối đầu hạt giống số 14 Linda Nosková. Đây được xem là cơ hội để tay vợt Philippines tiếp tục tạo dấu ấn tại một trong những giải đấu lớn nhất hệ thống WTA.