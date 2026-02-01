HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Djokovic và giấc mơ dang dở 875 ngày

Quốc An

(NLĐO) - Djokovic và hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 25 vẫn dang dở và anh cho rằng trận chung kết hôm nay như thể 2 đấu 1 khi... Nadal dự khán.

Đã 875 ngày kể từ danh hiệu Grand Slam gần nhất của Novak Djokovic tại US Open. Kể từ chức vô địch Grand Slam thứ 24 năm 2023, chiếc cúp major tiếp theo vẫn lẩn tránh anh. Khi hai đàn em kế thừa thế hệ Sinner - Alcaraz khiến anh lần lượt ngã ngựa ở 2 trận chung kết Úc mở rộng 2024, Wimbledon 2024.

Quãng thời gian đủ dài để nhiều NHM tự hỏi: vì sao tay vợt Serbia vẫn tiếp tục thi đấu, vẫn bền bỉ chinh chiến ở tuổi ngoài 38? Câu trả lời nằm ở những trận chung kết chiều nay, nơi huyền thoại Serbia luôn tin mình còn có thể chiến thắng.

Trận chung kết Úc mở rộng 2026 mở ra cơ hội lý tưởng cho Djokovic. Tay vợt Serbia liên tiếp gặp thuận lợi, như điềm báo khi Mensik rút lui ở vòng 4, rồi Musetti bỏ cuộc tại tứ kết dù đang thắng 2 set. Con đường vào chung kết trở nên nhẹ nhàng hơn thường lệ, như thể vận may đang ủng hộ chủ nhân 24 danh hiệu major.

Trong trận đấu quyết định, bản lĩnh quen thuộc giúp anh thắng set đầu và kéo trận đấu về thế giằng co. Djokovic san bằng 4-4 ở set bốn, thắp lại hy vọng ngược dòng giữa những tràng pháo tay không ngớt trên sân Rod Laver Arena.

Nhưng thời gian không đứng về phía anh. Trước sức trẻ và sự bùng nổ của Carlos Alcaraz, Djokovic dần hụt hơi ở những thời điểm quyết định và chấp nhận thất bại 1-3 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5).

Sau trận chung kết, Djokovic bày tỏ: "Tôi muốn nói vài lời với huyền thoại Rafa (Nadal) đang ngồi trên khán đài. Thật sự rất lạ khi thấy anh ở đó chứ không phải trên sân. Tôi chỉ muốn nói rằng được chia sẻ sân đấu với anh và giờ lại có anh theo dõi trận chung kết là một vinh dự lớn với tôi… đây là lần đầu tiên. Rõ ràng cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng cảm ơn anh đã có mặt.

Quá nhiều huyền thoại người Tây Ban Nha. Tối nay cứ như 2 chọi 1 vậy. Không công bằng chút nào nhưng thôi".

Khép lại trận chung kết Úc mở rộng 2026, thêm một trận chung kết lớn trôi qua, Djokovic lại tiếc nuối, sau các cú ngã trước Sinner và Alcaraz trong hai năm gần đây.

Tin liên quan

Djokovic ngược dòng hạ Sinner, chờ tranh tài với Alcaraz ở trận hạ màn Úc mở rộng

Djokovic ngược dòng hạ Sinner, chờ tranh tài với Alcaraz ở trận hạ màn Úc mở rộng

(NLĐO) - Djokovic khởi đầu không thuận lợi ở trận bán kết 2 với Sinner, nhưng bằng bản lĩnh giúp anh đã ngược dòng sau 5 set đấu, tiến vào chung kết Úc mở rộng.

Djokovic lại được trời "thương", xác định 2 cặp bán kết Úc mở rộng

(NLĐO) - Khép lại loạt trận tứ kết sau hai ngày tranh tài, Djokovic sẽ gặp ĐKVĐ Sinner, Alcaraz đối đầu Zverev ở bán kết Úc mở rộng 2026.

Djokovic bất chiến tự nhiên thành, chờ đối thủ ở tứ kết Giải Úc mở rộng 2026

(NLĐO) - Trước thềm trận đấu vòng 4 Giải Quần vợt Úc mở rộng 2026 của Novak Djokovic, đối thủ Jakub Mensik bất ngờ rút lui vì chấn thương.

Alcaraz Grand Slam Úc mở rộng Djokovic
