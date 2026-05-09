HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Djokovic trắng tay tại Rome Masters 2026

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Novak Djokovic bất ngờ thua ngược tay vợt trẻ Dino Prizmic, dừng bước ngay trận ra quân Rome Masters 2026.

Bước ngoặt xuất hiện từ set tiếp theo

Với tư cách hạt giống số 4 tại Rome, Novak Djokovic được miễn thi đấu vòng đầu tiên trong khi đối thủ Dino Prizmic phải căng sức từ vòng loại. Ở set mở màn, ngôi sao người Serbia sớm cho thấy đẳng cấp vượt trội bằng khả năng điều bóng chính xác.

Djokovic trắng tay tại Rome Masters 2026 - Ảnh 1.

Dino Prizmic (phải) lội ngược dòng loại Novak Djokovic tại Rome Masters 2026 (Ảnh: ATP Tour)

Ngược lại, Prizmic mắc khá nhiều lỗi và thường xuyên rơi vào thế chống đỡ. Djokovic bẻ giao bóng ở 2 game liên tiếp, nhanh chóng khép lại set 1 với tỉ số áp đảo 6-2.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện từ set tiếp theo khi tay vợt người Croatia thay đổi cách tiếp cận. Với sức trẻ sung mãn, Prizmic kéo Djokovic vào những loạt rally kéo dài. Chiến thuật này phát huy hiệu quả rõ rệt khi tay vợt hạng 4 thế giới cho thấy dấu hiệu xuống sức.

Djokovic di chuyển chậm hơn thường lệ và liên tục đánh hỏng trong các pha đôi công cuối sân. Điều này càng giúp tay vợt 20 tuổi lấy lại sự tự tin.

Prizmic vươn lên dẫn 4-0 rồi dễ dàng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với chiến thắng 6-2.

Hoàn tất màn lội ngược dòng

Sang set quyết định, chủ nhân của 24 chức vô địch Grand Slam nỗ lực bám đuổi. Thế nhưng, thể lực ở tuổi 38 khiến Djokovic gần như không thể tìm lại thế trận. Tay vợt hạng 79 sau khi giành break ở game 5 đã kết thúc trận đấu bằng cú giao bóng chính xác, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trước cựu số 1 thế giới.

Djokovic trắng tay tại Rome Masters 2026 - Ảnh 2.

Prizmic giành chiến thắng thứ 2 trước một đối thủ thuộc top 10 ATP (Ảnh: The Guardian)

Kết quả này giúp Prizmic tiếp tục hành trình ấn tượng trên sân đất nện mùa giải năm nay. Chỉ trong vòng 1 năm, tay vợt từng nằm ngoài top 300 ATP đã lọt vào top 80 trên bảng xếp hạng và liên tiếp tạo ra những cú sốc trước các đối thủ hàng đầu.

TIN LIÊN QUAN

Với Djokovic, thất bại mới đây đã cắt đứt chuỗi 18 trận bất bại trong ngày mở màn tại Rome Masters. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị cho Roland Garros sắp tới càng thêm đáng lo ngại khi tay vợt người Serbia vẫn chưa đạt thể trạng lý tưởng.

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Djokovic đến Pháp mà không giành được chiến thắng nào trong 3 giải Masters trên sân đất nện của ATP.

Tháng trước, tay vợt hạng 6 Ben Shelton cũng gục ngã trước tài năng trẻ Prizmic tại Madrid Open.


Tin liên quan

Djokovic tái xuất tại Rome, hướng tới chức vô địch thứ 7 ở giải

Djokovic tái xuất tại Rome, hướng tới chức vô địch thứ 7 ở giải

(NLĐO) - Người hâm mộ làng banh nỉ đón tin vui khi Djokovic trở lại thi đấu tại Rome Masters sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương.

Sinner vượt Djokovic, Nadal, thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tiếp 5 Masters 1000

(NLĐO) - Thắng dễ Zverev trong 2 set, Sinner vô địch Madrid Open và trở thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tục 5 Masters 1000 tính từ năm 1990 đến nay.

Madrid Open 2026: Sinner, Zverev kỳ vọng tạo nên chung kết hấp dẫn khi Alcaraz, Djokovic rút lui

(NLĐO) - Trước thềm Madrid Open 2026, Alcaraz và Djokovic tuyên bố rút lui tạo nên nhiều tiếc nuối, NHM kỳ vọng trận chung kết sẽ hấp dẫn khi Sinner gặp Zverev

ATP Djokovic Dino Prizmic Rome Masters 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo