Djokovic trắng tay tại Rome Masters 2026

Bước ngoặt xuất hiện từ set tiếp theo

Với tư cách hạt giống số 4 tại Rome, Novak Djokovic được miễn thi đấu vòng đầu tiên trong khi đối thủ Dino Prizmic phải căng sức từ vòng loại. Ở set mở màn, ngôi sao người Serbia sớm cho thấy đẳng cấp vượt trội bằng khả năng điều bóng chính xác.

Dino Prizmic (phải) lội ngược dòng loại Novak Djokovic tại Rome Masters 2026 (Ảnh: ATP Tour)

Ngược lại, Prizmic mắc khá nhiều lỗi và thường xuyên rơi vào thế chống đỡ. Djokovic bẻ giao bóng ở 2 game liên tiếp, nhanh chóng khép lại set 1 với tỉ số áp đảo 6-2.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện từ set tiếp theo khi tay vợt người Croatia thay đổi cách tiếp cận. Với sức trẻ sung mãn, Prizmic kéo Djokovic vào những loạt rally kéo dài. Chiến thuật này phát huy hiệu quả rõ rệt khi tay vợt hạng 4 thế giới cho thấy dấu hiệu xuống sức.

Djokovic di chuyển chậm hơn thường lệ và liên tục đánh hỏng trong các pha đôi công cuối sân. Điều này càng giúp tay vợt 20 tuổi lấy lại sự tự tin.

Prizmic vươn lên dẫn 4-0 rồi dễ dàng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với chiến thắng 6-2.

Hoàn tất màn lội ngược dòng

Sang set quyết định, chủ nhân của 24 chức vô địch Grand Slam nỗ lực bám đuổi. Thế nhưng, thể lực ở tuổi 38 khiến Djokovic gần như không thể tìm lại thế trận. Tay vợt hạng 79 sau khi giành break ở game 5 đã kết thúc trận đấu bằng cú giao bóng chính xác, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trước cựu số 1 thế giới.

Prizmic giành chiến thắng thứ 2 trước một đối thủ thuộc top 10 ATP (Ảnh: The Guardian)

Kết quả này giúp Prizmic tiếp tục hành trình ấn tượng trên sân đất nện mùa giải năm nay. Chỉ trong vòng 1 năm, tay vợt từng nằm ngoài top 300 ATP đã lọt vào top 80 trên bảng xếp hạng và liên tiếp tạo ra những cú sốc trước các đối thủ hàng đầu.

Với Djokovic, thất bại mới đây đã cắt đứt chuỗi 18 trận bất bại trong ngày mở màn tại Rome Masters. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị cho Roland Garros sắp tới càng thêm đáng lo ngại khi tay vợt người Serbia vẫn chưa đạt thể trạng lý tưởng.

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Djokovic đến Pháp mà không giành được chiến thắng nào trong 3 giải Masters trên sân đất nện của ATP.

Tháng trước, tay vợt hạng 6 Ben Shelton cũng gục ngã trước tài năng trẻ Prizmic tại Madrid Open.



