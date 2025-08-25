HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Medvedev sụp đổ ở vòng 1 US Open và lại đập vợt

Quốc An

(NLĐO) - US Open mở màn kịch tính khi tượng đài Djokovic chống chọi chấn thương để đi tiếp, Medvedev sa sút và rời giải trong nước mắt, cùng hình ảnh không đẹp.

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn thể hiện bản lĩnh để vượt qua tài năng trẻ Mỹ gốc Việt Learner Tien 6-1, 7-6, 6-2. Tuy nhiên, vết phồng rộp nghiêm trọng ở ngón chân khiến khán giả lo ngại cho hành trình chinh phục Grand Slam cuối cùng trong năm của tay vợt Serbia.

Medvedev sụp đổ ở vòng 1 US Open và lại đập vợt- Ảnh 1.

Medvedev sụp đổ ở vòng 1 US Open và lại đập vợt- Ảnh 2.

Djokovic cũng thừa nhận anh gặp khó khi phải thi đấu ở những thời điểm dài hơi. Tuy nhiên, Nole có lịch thi đấu khá may mắn khi có thêm ngày nghỉ giữa các vòng và anh sẽ có thời gian hồi phục.

Cựu vô địch US Open 2021, Daniil Medvedev lại tiếp tục khiến khán giả thất vọng khi bị loại ngay vòng 1. Điều từng xảy ra ở hai giải Grand Slam khác là Roland Garros và Wimbledon.

Ở ngày ra quân hôm nay, tay vợt người Nga thua kịch tính 2-3 (3-6, 5-7, 7-6, 6-0, 4-6) trước Benjamin Bonzi. Trận đấu trở nên hỗn loạn khi một nhiếp ảnh gia đi lạc vào sân, trọng tài cho Bonzi giao lại bóng một thay vì bóng hai, khiến Medvedev nổi giận, tranh cãi kịch liệt và mất bình tĩnh.

Tay vợt người Nga từng gỡ được 2 set và suýt ngược dòng nhưng Medvedev mắc tới 64 lỗi tự đánh hỏng, khép lại trận đấu bằng cảnh đập nát vợt, ném cả túi vợt lên khán đài rồi bật khóc.

Medvedev sụp đổ ở vòng 1 US Open và lại đập vợt- Ảnh 4.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của anh trước Bonzi tại vòng 1 Grand Slam (từng thua 1-3 ở Wimbledon, và cũng khẳng định một mùa giải thảm họa khi Medvedev chỉ thắng đúng một trận tại các giải Grand Slam năm nay.

    Thông báo