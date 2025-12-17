HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đoàn tỉnh Hủa Phăn dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

GIANG NAM

(NLĐO) - Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuyến thăm và làm việc tại TPHCM

Sáng 17-12, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa Phăn đã đến dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và học tập kinh nghiệm tại TPHCM.

Đoàn do ông Bounvixay Kongpaly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, làm trưởng đoàn. 

Chuyến thăm và làm việc diễn ra đến ngày 20-12-2025, nhằm tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền và đào tạo nguồn nhân lực.

Đoàn tỉnh Hủa Phăn dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa Phăn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây cũng là tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã đặt nền móng quan trọng cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đoàn tỉnh Hủa Phăn dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Ông Bounvixay Kongpaly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, thay mặt đoàn dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hủa Phăn là địa phương có mối quan hệ gắn bó truyền thống với nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. 

Trong những năm qua, TPHCM và tỉnh Hủa Phăn đã duy trì hiệu quả các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đoàn tỉnh Hủa Phăn dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn lần này được kỳ vọng mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đô thị, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống người dân.

Đoàn tỉnh Hủa Phăn dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Đoàn chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ thủy chung, son sắt, "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững" giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

