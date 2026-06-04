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Lao động

Đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm kiến nghị về việc làm, nhà ở xã hội

Huỳnh Như

(NLĐO) - Việc làm, nhà ở xã hội cùng nhiều vấn đề dân sinh được đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo phường

Ngày 4-6, Công đoàn phường Tân Định, TPHCM phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường tổ chức Hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND phường với đoàn viên thanh niên, cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ năm 2026.

Đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm kiến nghị về việc làm, nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND phường Tân Định với đoàn viên thanh niên, cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ năm 2026

Tại hội nghị, nhiều đại biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phường đạt được thời gian qua trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

Đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm kiến nghị về việc làm, nhà ở xã hội - Ảnh 2.
Đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm kiến nghị về việc làm, nhà ở xã hội - Ảnh 3.
Đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm kiến nghị về việc làm, nhà ở xã hội - Ảnh 4.
Đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm kiến nghị về việc làm, nhà ở xã hội - Ảnh 5.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Với tinh thần cởi mở, trách nhiệm, đoàn viên thanh niên, cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách nhà ở xã hội, giải pháp tạo việc làm ổn định, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Qua đó, lãnh đạo phường Tân Định đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và thông tin làm rõ những vấn đề được đại biểu quan tâm. Nhiều nội dung liên quan đến an sinh xã hội, việc làm, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tình hình an ninh trật tự và định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới đã được tiếp thu, phản hồi cụ thể, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của đoàn viên - lao động đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm kiến nghị về việc làm, nhà ở xã hội - Ảnh 6.

Bà Dương Thị Hồng Gấm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Dương Thị Hồng Gấm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định, đánh giá cao tinh thần xây dựng, trách nhiệm cùng những ý kiến tâm huyết của đoàn viên thanh niên, cán bộ Công đoàn và CNVC-LĐ. Theo bà Gấm, các ý kiến đóng góp tại hội nghị không chỉ thể hiện sự quan tâm, đồng hành của đoàn viên - lao động đối với sự phát triển của địa phương mà còn là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đoàn viên, CNVC-LĐ phường Tân Định gửi gắm kiến nghị về việc làm, nhà ở xã hội - Ảnh 7.

Nghi thức trao danh sách đoàn viên ưu tú thể hiện vai trò của Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở

Dịp này, Công đoàn và Đoàn Thanh niên phường Tân Định đã trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy phường để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và xem xét kết nạp Đảng. 

Thành lập Nghiệp đoàn Giao hàng Công nghệ phường Tân Định

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 và tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, mở rộng tổ chức Công đoàn, cùng ngày, Công đoàn phường Tân Định đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Nghiệp đoàn Giao hàng Công nghệ.

Việc thành lập nghiệp đoàn đánh dấu thêm một bước phát triển của tổ chức Công đoàn trên địa bàn trong việc tập hợp lực lượng lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là lao động làm việc trên các nền tảng công nghệ. Qua đó, tạo thêm điểm tựa để đoàn viên - lao động được chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; đồng thời tăng cường sự gắn kết, chia sẻ giữa những người lao động cùng ngành nghề, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

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