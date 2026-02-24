Doanh nghiệp khởi động đầu năm

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết), 3 nhà xưởng của Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân (phường An Lạc, TP HCM) đã mở cửa đón hơn 3.000 công nhân - lao động trở lại làm việc. Sau những ngày sum họp gia đình, dòng người vào ca trong tiếng chào hỏi, chúc nhau năm mới tạo nên bầu không khí khởi đầu vừa khẩn trương vừa ấm áp. Các dây chuyền nhanh chóng vận hành ổn định, nhịp sản xuất đã được nối lại gần như trọn vẹn ngay từ ngày làm việc đầu tiên.

Niềm vui đầu xuân

Niềm vui của người lao động (NLĐ) càng trọn vẹn hơn khi Ban Giám đốc Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân thông báo gửi lì xì đến toàn thể cán bộ, nhân viên.

Theo đó, mỗi người sẽ nhận 500.000 đồng, được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng nhận lương, dự kiến vào mùng 9 Tết (25-2). Khoản lì xì đầu năm không đơn thuần là hỗ trợ tài chính mà còn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần, như một lời chúc may mắn, hanh thông gửi đến từng NLĐ khi bắt đầu hành trình làm việc của năm mới.

Trước đó, dịp cuối năm, công ty đã hoàn tất việc chi trả lương, thưởng đầy đủ và kịp thời. Ngoài lương tháng 13 theo thông lệ, những cá nhân đạt năng suất lao động cao còn được thưởng thêm tháng 14, thậm chí tháng 15, 16 - ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ suốt cả năm. Song song đó, doanh nghiệp (DN) phối hợp với Công đoàn cơ sở trao tặng mỗi người phần quà Tết trị giá 800.000 đồng.

Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina lì xì cho người lao động. Ảnh: THANH NGA

Công ty còn tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa NLĐ về các tỉnh, thành miền Trung và khu vực ĐBSCL, giúp họ giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại trong dịp cao điểm. Anh Nguyễn Hoàng Khanh, nhân viên bộ phận kỹ thuật, cho biết điều khiến anh và đồng nghiệp cảm thấy yên tâm không chỉ mức thưởng hay khoản lì xì đầu năm, mà ở sự chăm lo xuyên suốt, từ trước Tết đến khi trở lại làm việc. "Khi DN quan tâm và trân trọng NLĐ, mình cũng có thêm động lực để cố gắng. Đi làm lại đầu năm với tinh thần nhẹ nhõm, ai cũng muốn nỗ lực nhiều hơn để đồng hành lâu dài" - anh Khanh bày tỏ.

Tại Công ty CP Văn hóa Tân Bình (KCN Tân Bình, TP HCM), gần như 100% NLĐ tại công ty đã trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết vào sáng 23-2. Ban giám đốc công ty đã có mặt từ sớm để đón NLĐ trở lại nhà máy. Trước khi máy móc được khởi động lại để bắt đầu quy trình làm việc, ban giám đốc đã họp mặt, gửi đến tất cả NLĐ những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đầu xuân đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục đồng hành với DN trong năm 2026. Ngay sau đó, mỗi NLĐ đã nhận được khoản lì xì 260.000 đồng vào tài khoản.

Ông Lại Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn công ty, thông tin ngoài lì xì, chúc Tết, để chào mừng và tri ân NLĐ vì những đóng góp bền bỉ của họ, ban giám đốc sẽ tổ chức một buổi tiệc tân niên với nhiều nội dung hấp dẫn vào ngày 1-3.

"Từ ngày 1-1, công ty đã tăng lương 350.000 đồng/người/tháng và thưởng lương tháng 13 và thưởng năng suất cho NLĐ. Ngoài ra, dịp Tết, Công đoàn công ty còn tặng mỗi NLĐ một phần quà Tết kèm khoản chăm lo từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/người, tùy thâm niên" - ông Tiến nói.

Chăm lo tốt để ổn định nhân lực

Trong ngày đầu khai trương, 23-2, tại Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TP HCM) đã có 90% trong tổng số hơn 8.200 lao động trở lại làm việc.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết hiện đơn hàng khá dồi dào và DN đang cần tuyển thêm nhiều lao động để phục vụ sản xuất. Để tri ân đồng thời tạo hứng khởi cho NLĐ đầu năm mới, công ty sẽ tổ chức chương trình hái lộc đầu năm thông qua chương trình bốc thăm trúng thưởng vào ngày 28-2 với tổng giá trị các giải thưởng khoảng 330 triệu đồng. Trước Tết, để NLĐ vui xuân, công ty cũng đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng đợt đầu với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, tivi...

Còn bà Trương Thị Lĩnh, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Wooyang Vina II (phường Tân Thới Hiệp, TP HCM), cho hay ngày 24-2 (mùng 8 Tết), công ty hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hiện công tác chuẩn bị cho chương trình quay số may mắn nhằm tạo niềm vui cho NLĐ ngay trong ngày khai trương đã hoàn tất.

Theo bà Lĩnh, NLĐ đi làm ngày đầu năm sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị như xe máy điện (trị giá khoảng 30 triệu đồng), vàng, tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, bao lì xì (500.000 đồng, 1 triệu đồng)… Tổng trị giá các giải thưởng gần 150 triệu đồng.

Còn tại DN có số lao động đông nhất TP HCM (hơn 40.000 lao động), Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo), trong ngày đầu tiên trở lại làm việc (mùng 7 Tết) đã có 35.569 NLĐ có mặt, chiếm tỉ lệ khoảng 88%. Theo ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn công ty, số lao động còn lại đa số đón Tết tại các tỉnh, thành miền Trung, miền Bắc, được cộng thêm ngày nghỉ phép đi đường từ 1 - 4 ngày. Dự kiến đến ngày 27-2, số lao động này sẽ có mặt đầy đủ tại công ty.

Để giữ chân NLĐ, dịp Tết Nguyên đán này công ty đã chi khoảng 1.000 tỉ đồng để thưởng và tổ chức các hoạt động chăm lo cho NLĐ. Mức thưởng Tết cho NLĐ làm đủ năm trở lên là từ 1 đến 2,2 tháng lương. Hiện nay, đơn hàng dồi dào và công ty đang cần tuyển thêm khoảng 3.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.