Tiết mục văn nghệ đặc biệt của người khuyết tật

Ngày 6-12, Đại hội Đại biểu Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) được tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo với hơn 130 đại biểu tham dự.

Hội trường đang nhộn nhịp bỗng yên lặng khi những người khuyết tật (khiếm thị, chậm phát triển, tăng động, tự kỷ...) xuất hiện, bước lên sân khấu.

VIDEO: Tiết mục văn nghệ ấn tượng khiến nhiều người xúc động

Trên sân khấu, võ sư Võ Thị Thanh Loan, Chi hội trưởng Chi hội Tâm lý Giáo dục "Aikido Thế giới là yêu thương" tại TPHCM, hướng dẫn từng người đứng đúng vị trí. Nhóm bên trái trình diễn các động tác võ thuật và các thế võ tự vệ; nhóm bên phải cầm micro và chuông để hát. Phía dưới sân khấu, một thầy giáo khiếm thị đệm đàn...

Hơn 130 đại biểu chăm chú theo dõi, những tiếng vỗ tay vang lên khi có học viên hoàn thành thế võ khó.

Ngay khi tiết mục văn nghệ kết thúc, PGS -TS Đinh Phương Duy, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TPHCM, bước lên sân khấu tặng hoa và quà cảm ơn tập thể, đồng thời giới thiệu mô hình giáo dục hiệu quả cho trẻ khuyết tật.

PGS -TS Đinh Phương Duy cho biết Chi hội Tâm lý Giáo dục "Aikido Thế giới là yêu thương" là một chi hội rất đặc biệt, chuyên hỗ trợ và giáo dục trẻ khiếm thị, tự kỷ, chậm phát triển... Thông qua việc tập võ Aikido và trị liệu âm nhạc, các em đã có được sự hòa nhập và thích ứng với mọi người, cải thiện được đời sống nội tâm.

Học viên trình diễn các động tác võ thuật Aikido tại Đại hội Đại biểu Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TPHCM lần thứ I

Võ sư Thanh Loan cho biết dù hay gọi học viên là các "em nhỏ" nhưng hầu hết họ đều trên 18 tuổi, có người hơn 30 tuổi. Nhiều học viên đã gắn bó với võ Aikido trên 10 năm và có nhiều thay đổi rất tích cực.

"Nhìn các bạn to cao, chững chạc vậy thôi chứ tâm hồn chỉ như trẻ 5-10 tuổi, ngây ngô và đơn giản. Để các em có được sức khỏe, kiểm soát hành vi như trên sân khấu là quá trình nỗ lực, đồng hành và can thiệp rất dài của phụ huynh và giáo viên" - võ sư Thanh Loan chia sẻ.

3 nhiệm vụ quan trọng

Trong thời gian tới, PGS-TS Đinh Phương Duy nhấn mạnh Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TPHCM tập trung vào 3 nhiệm vụ quan trọng.

Ban Chấp hành Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TPHCN lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Thứ nhất, đặt tư tưởng phục vụ lên hàng đầu, luôn nhận thức sâu sắc về nhu cầu thực tế của cả xã hội và hội viên. Điều này đòi hỏi mọi hoạt động phải đảm bảo được cả tính khoa học (chính xác về chuyên môn) và tính tiện ích (áp dụng được vào đời sống).

Thứ hai, trình độ chuyên môn khoa học của từng hội viên và sự vững mạnh của tổ chức hội. Đây chính là nền tảng cơ bản để hội có thể phát triển bền vững về quy mô cũng như đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ hoạt động.

Thứ ba, mở rộng các chi hội học đường, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục - Đào tạo để tuyên truyền, phổ biến kiến thức tâm lý học và giáo dục học cho cộng đồng, đồng thời phát triển các kênh truyền thông chính thức của hội để tăng cường sự tương tác.