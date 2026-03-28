Doanh nghiệp phải tiên phong phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên,góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm

Ngày 27-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Doanh nghiệp (DN) góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân DN".

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết khu vực DN hiện đóng góp khoảng 60% GDP, tạo việc làm cho hơn 16 triệu lao động và giữ vai trò chủ lực trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu DN đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020.

DN được đặt ở vị trí trung tâm

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, theo ông Cao Anh Tuấn, cần chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trên nền tảng Nhà nước kiến tạo phát triển, thể chế hiện đại và phát huy tối đa nguồn lực tri thức.

Trong quá trình này, DN phải được đặt ở vị trí trung tâm, khu vực tư nhân cần trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; DN nhà nước giữ vai trò dẫn dắt ở các lĩnh vực then chốt, thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo; trong khi khu vực FDI là nguồn lực bổ sung, gắn kết chặt chẽ hơn với DN trong nước. Ba khu vực cần hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, hình thành hệ sinh thái DN năng động, hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp”. Ảnh: NHẬT BẮC

Nhấn mạnh xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu tàu biển tăng tới 2,4 lần, ông Lê Anh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), cho biết nhiều hợp đồng vận tải buộc phải điều chỉnh. Tuy nhiên, với vai trò DN nhà nước, VIMC vẫn duy trì hoạt động, đồng thời triển khai các giải pháp cắt giảm chi phí logistics, đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, với 10,5% về vận tải biển, 11% sản lượng hàng qua cảng và doanh thu tăng tối thiểu 10%.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho rằng trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông, dòng vốn đầu tư bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển sang các thị trường tiềm năng như Đông Nam Á, trong đó Việt Nam có lợi thế về ổn định chính trị, kinh tế. Từ thực tiễn triển khai, ông Trường đề xuất cho phép chỉ định nhà đầu tư chiến lược đối với các dự án trọng điểm để bảo đảm tính đồng bộ. Đồng thời, xem xét cho người nước ngoài sở hữu nhà ở và công trình thương mại trong thời hạn 50 - 70 năm tại một số khu vực, qua đó thu hút dòng vốn quốc tế và thúc đẩy du lịch, dịch vụ cao cấp. Bên cạnh đó, cần áp dụng cơ chế thị thực dài hạn 10 - 20 năm cho nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài và mở rộng chính sách miễn thị thực đối với các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Nga, Úc, Ấn Độ.

Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cộng đồng DN đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đóng góp trong quá trình kiến tạo, xây dựng thể chế, cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng, bao trùm, toàn diện.

Bám sát các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm "Nhà nước kiến tạo, DN tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc". Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm huy động nguồn lực và tiếp cận nguồn lực một cách công bằng, minh bạch, công khai, bình đẳng giữa các DN công và tư, ai làm tốt nhất thì giao; giao việc và hỗ trợ DN; lắng nghe ý kiến DN bằng sự chân thành, chia sẻ với DN bằng trái tim và hành động bằng sản phẩm cụ thể; gắn kết DN với tinh thần DN phát triển là đất nước phát triển, đất nước đổi mới, phát triển thì DN mới phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định DN là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Do đó, mọi chính sách đều phải hướng tới DN để DN phát triển và DN phải tham gia kiến tạo cùng Nhà nước, trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hạ tầng và quản trị quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh DN phải tiên phong trong phát triển, từ hộ kinh doanh vươn lên DN, DN nhỏ và vừa phát triển thành DN lớn, DN lớn trở thành tập đoàn đa quốc gia, mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời, DN cần dẫn dắt đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và chủ động tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách.

Thủ tướng cho rằng mọi lĩnh vực đều có thể triển khai hợp tác công tư, nhất là trong huy động nguồn lực, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực, qua đó kết hợp hiệu quả nguồn lực Nhà nước và xã hội để thúc đẩy tăng trưởng. Đối với các kiến nghị tại hội nghị, Thủ tướng giao các bộ, ngành khẩn trương xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề thuộc Chính phủ sẽ được giải quyết kịp thời, với tinh thần cầu thị, lắng nghe và phương châm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện".

Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng cần tăng cường liên kết giữa các DN trong nước, thông qua cơ chế hỗ trợ "chung mua, chung bán, chung đầu tư, chung thị trường" nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với khu vực FDI. Đồng thời, kiến nghị xóa bỏ sự phân biệt giữa hiệp hội DN trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện để DN Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các DN FDI.

Mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế, cùng với việc thí điểm cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro cho các tập đoàn chủ lực khi đầu tư vào công nghệ mới và thị trường chiến lược. Ông Thắng kiến nghị hình thành cơ chế tài chính và bảo lãnh rủi ro cấp Chính phủ nhằm bảo vệ DN trước biến động địa chính trị; đồng thời nâng cấp vai trò các cơ quan đại diện ở nước ngoài thành đầu mối phát triển thị trường, thường xuyên rà soát hiệu quả các thỏa thuận hợp tác cấp Nhà nước. Theo lãnh đạo Viettel, nếu thiếu một cấu trúc tổ chức tầm quốc gia, DN Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư ra nước ngoài theo hướng đơn lẻ, khó nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế vì vậy không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc, phù hợp với định hướng "tiên phong trong hội nhập quốc tế và đầu tư nước ngoài hiệu quả" mà Chính phủ đã đặt ra đối với DN nhà nước.



