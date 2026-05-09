Lao động

Doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề được hưởng những ưu đãi nào?

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Tài chính đang soạn dự thảo nghị định quy định chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Dự thảo nghị định mới đang mở ra nhiều ưu đãi đáng chú ý cho doanh nghiệp khi tham gia hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm thúc đẩy đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn.

Cụ thể, doanh nghiệp được khuyến khích tham gia sâu vào quá trình đào tạo, từ xây dựng chương trình, giáo trình đến trực tiếp đào tạo người lao động theo nhu cầu tuyển dụng. Doanh nghiệp có thể phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động đào tạo nghề.

Một trong những điểm nổi bật là doanh nghiệp hợp tác sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các quy định liên quan. Đây được xem là "đòn bẩy" quan trọng để doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào phát triển nguồn nhân lực.

img

Doanh nghiệp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi khi tham gia giáo dục nghề nghiệp

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được tạo điều kiện tiếp nhận học sinh, sinh viên và nhà giáo đến thực tập, thực hành; tham gia hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ. Các hoạt động đào tạo kỹ năng số, nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động cũng được khuyến khích triển khai.

Đáng chú ý, những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho giáo dục nghề nghiệp sẽ được xét tôn vinh, khen thưởng. Một tiêu chí quan trọng là doanh nghiệp có trích lập Quỹ đào tạo nhân lực và sử dụng ít nhất 70% quỹ này cho hoạt động đào tạo hằng năm.

Bên cạnh đó, trong một số lĩnh vực ưu tiên hoặc khó xã hội hóa, doanh nghiệp còn được hỗ trợ kinh phí đào tạo. Người lao động tham gia các chương trình này được giảm 70% học phí, phần còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Các chính sách trên được kỳ vọng sẽ tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới.

