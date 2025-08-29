HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

THANH NGA

Không chỉ chú trọng tăng cường phúc lợi, nhiều doanh nghiệp còn đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, tạo môi trường làm việc hiệu quả, an toàn cho người lao động

Sau hơn 17 năm thành lập, đến nay, Công ty CP Quốc tế Phong Phú (PPJ Group - phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM) đã có 20 nhà máy, phân xưởng cùng 3 công ty con liên kết với tổng số lao động hơn 17.000 người. Với lực lượng lao động lớn, nhiều năm qua, không chỉ tích cực chăm lo, công ty này còn tạo điều kiện để người lao động (NLĐ) phát triển, vươn lên trong nghề nghiệp.

Xem người lao động là tài sản quý

Trải qua nhiều nỗ lực, mới đây, PPJ Group đã được vinh danh với Giải thưởng "Doanh nghiệp (DN) tiêu biểu vì NLĐ", do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Nội vụ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Theo ông Trần Như Cẩn, Chủ tịch Công đoàn PPJ Group, từ khi DN thành lập đến nay, ban giám đốc công ty luôn giữ vững quan điểm xem NLĐ là tài sản quý. Do đó, kể cả trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19, công ty vẫn cố gắng bảo đảm việc làm để NLĐ có công việc, thu nhập ổn định.

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động - Ảnh 1.

Người lao động tại Công ty CP Quốc tế Phong Phú luôn được chăm lo chu đáo và tạo điều kiện phát triển .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hiện nay, thu nhập bình quân của NLĐ Công ty PPJ Group khoảng 13,5 triệu đồng/tháng; tiền thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng sáng kiến, hiệu quả sản xuất - kinh doanh gần 30 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, DN còn đài thọ chi phí tham quan, nghỉ mát 2 năm/lần; tham gia bảo hiểm 24/24 và bảo hiểm con người cho NLĐ tại các chi nhánh, nhà máy để nâng cao phúc lợi. Công ty còn bố trí nhà lưu trú trong khuôn viên làm việc cho CNVC-LĐ xa nhà. NLĐ ở các tỉnh được hỗ trợ một phần chi phí nhà trọ, chi phí giữ trẻ.

Không dừng lại ở đó, PPJ Group và Công đoàn công ty còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ NLĐ, như giúp đỡ người không may mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn (thấp nhất 10 triệu đồng/trường hợp), giúp họ vơi bớt lo toan khi lâm cảnh bệnh tật. Bình quân hằng năm, số tiền mà DN này trợ cấp khó khăn đột xuất cho NLĐ khoảng 500 - 600 triệu đồng.

Công đoàn Công ty PPJ Group còn cho NLĐ khó khăn vay tiền không tính lãi suất từ Quỹ vượt khó để đóng học phí cho con vào đầu năm học với mức 3 triệu đồng/suất. Bên cạnh đó, Công đoàn công ty còn xây dựng Quỹ khuyến học, hỗ trợ con em NLĐ vượt khó, học giỏi nhiều năm liền, mỗi suất 2 triệu đồng.

"Với việc tổ chức những hoạt động chăm lo cụ thể hướng đến từng nhóm đoàn viên - lao động, Công đoàn mong muốn mỗi người khi gặp phải khó khăn đều được tiếp sức để sớm vượt qua, ổn định cuộc sống" - ông Trần Như Cẩn bày tỏ.

Suốt 14 năm làm công nhân tại nhà máy may PPJ - Wiser thuộc PPJ Group, chị Đoàn Thị Châu Duyên chưa từng có ý nghĩ nhảy việc. Chị khẳng định nhờ công việc này, chị đã nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, vợ chồng cũng dần có tích lũy.

"Chúng tôi được chăm lo chế độ đầy đủ, tiền lương ổn định, đồng nghiệp hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Ai năng suất cao hoặc có sáng kiến còn được công ty thưởng thêm. Khi NLĐ gặp khó khăn thì đã có Công đoàn hỗ trợ. Vì vậy, tôi mong muốn được tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty cho tới lúc nghỉ hưu" - chị Duyên tâm sự.

Không ngừng sáng tạo

Những năm qua, PPJ Group đã đầu tư mạnh mẽ vào khâu phát triển sản phẩm với việc áp dụng nhiều công nghệ mới. Qua đó, DN thực hiện được chuỗi sản xuất khép kín, thời gian sản xuất mẫu được rút ngắn, làm hài lòng khách hàng.

Mặt khác, việc chuyển đổi số đang được nhân rộng và triển khai mạnh mẽ trong toàn hệ thống PPJ Group. Tất cả nhà máy đều được đầu tư thiết bị hiện đại, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí và thời gian, mang lại lợi nhuận cao.

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc PPJ Group, cho rằng việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp DN tăng năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn giảm sức lao động chân tay tại các khâu khó hoặc tiếp xúc nhiều với hóa chất. Từ đó, công ty có thể xây dựng môi trường làm việc ngày càng thân thiện, an toàn với NLĐ.

Cùng với việc đầu tư công nghệ, PPJ Group và Công đoàn công ty còn thúc đẩy đào tào nghề cho NLĐ; phát động phong trào lao động giỏi, sáng tạo để làm tiền đề tăng năng suất. Đây cũng là cách để NLĐ vươn lên, tự khẳng định mình và có thu nhập cao hơn. Chỉ riêng năm 2024, toàn hệ thống ghi nhận hơn 230 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của NLĐ; năng suất của các đơn vị không ngừng tăng lên, bình quân 5% - 7%.

Anh Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng Tổ Rập cải tiến tại nhà máy PPJ - Wiser, là một trong những NLĐ không ngừng sáng tạo. Trung bình mỗi năm, anh cho ra đời trên 20 sáng kiến, giúp công nhân thao tác nhanh chóng, chuẩn xác, tăng năng suất, thu nhập và cải thiện môi trường làm việc.

Trong đó, sáng kiến tiêu biểu của anh Hà là làm sọt rác dành cho máy vắt sổ, thay thế bao đựng rác nhằm hạn chế bụi vải. Với cải tiến này, các sọt rác được chế tạo và gắn với dụng cụ thổi vải vụn, chỉ thừa vào, giúp không gian làm việc sạch sẽ, ít bụi vải hơn.

Anh Hà cảm kích: "Mỗi ý tưởng của tôi đều được ban giám đốc trân trọng, cân nhắc áp dụng. Điều đó giúp tôi có động lực để học hỏi, cập nhật thêm kiến thức mới mỗi ngày. Mặt khác, mỗi cải tiến lớn hay nhỏ đều góp phần giúp NLĐ thao tác tốt hơn, môi trường làm việc an toàn hơn, điều đó khiến tôi thấy công việc của mình có ý nghĩa và không ngại học hỏi". 

Đồng hành để chăm lo tốt hơn

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh Tổng LĐLĐ luôn trân trọng, đánh giá cao những DN có nhiều đóng góp trong việc chăm lo đời sống NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Việc xây dựng môi trường làm việc công bằng, ổn định và phát triển bền vững là nhiệm vụ của DN, NLĐ và cả tổ chức Công đoàn. Do vậy, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN trong việc thực hiện các chính sách, chăm lo tốt hơn cho NLĐ.


Tin liên quan

Vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động

Vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động

(NLĐO) - Tối 15-8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ vinh danh 28 Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025.

28 doanh nghiệp được vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2025

(NLĐO) - 28 doanh nghiệp sẽ được vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2025 vì có nhiều đóng góp trong việc chăm lo đời sống người lao động.

LĐLĐ TP HCM tôn vinh 23 chủ doanh nghiệp hết lòng vì người lao động

(NLĐO)- Các chủ doanh nghiệp không chỉ năng động trong sản xuất kinh doanh mà còn quan tâm đến đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động

