Doanh nghiệp "tung chiêu" thu hút công nhân sau Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đang cần tuyển số lượng lớn lao động. Để thu hút người lao động (NLĐ) ứng tuyển, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn về lương, thưởng, đi lại, chỗ ở…

Chẳng hạn, Công ty TNHH Worldon Việt Nam (xã Bình Mỹ, TPHCM) đang rao tuyển số lượng lớn công nhân may, kiểm hàng, đóng gói…, không cần tay nghề, người lao động sẽ được đào tạo khi vào làm.

Tổng thu nhập của NLĐ sẽ từ 9-15 triệu đồng/tháng, bao gồm lương cơ bản hơn 6 triệu đồng/tháng, NLĐ được hưởng thêm các khoản phụ cấp chuyên cần (600.000 đồng/tháng), đi lại (800.000 đồng/tháng), nuôi con nhỏ (100.000/ 1 bé dưới 6 tuổi, tiền sản lượng từ 2-4 triệu đồng/tháng, thưởng lễ Tết, lương tháng 13...

Người lao động đến nộp hồ sơ xin việc tại Công ty TNHH Worldon Việt Nam

Ngoài ra, Công ty TNHH Worldon Việt Nam còn bố trí xe đưa rước, hỗ trợ thuê phòng trọ và có ký túc xá cho NLĐ ở miễn phí. Để thu hút công nhân, công ty còn thưởng 500.000 đồng cho người mới ký hợp đồng lao động.

Công ty TNHH Long Rich Việt Nam (KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, TP HCM) cũng đang rao tuyển 1.000 lao động phổ thông và nhân viên văn phòng (lương thỏa thuận). Theo công ty, thu nhập bình quân của công nhân sẽ từ 8-10 triệu đồng/tháng, gồm lương cơ bản 6,13 triệu đồng, thưởng sản lượng từ 500.000- 1 triệu đồng, thưởng chuyên cần 200.000 đồng và các khoản phụ cấp (công việc, sinh hoạt, gửi trẻ) từ 500.000- 800.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, công ty có chính sách thưởng đối với công nhân mới với tổng số tiền 1,8 triệu đồng/người. Cụ thể, khi công nhân ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được thưởng 300.000 đồng; làm việc đủ 3 tháng được thưởng 600.000 đồng và làm việc đủ 6 tháng thưởng 900.000 đồng/người.

Công ty TNHH Techtronic Industries tuyển người tại ngày hội việc làm

Công ty TNHH Techtronic Industries cho hay đang cần khoảng 100 công nhân sản xuất cho nhà máy AES ở KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM. Điều kiện là tốt nghiệp lớp 12, có thể đi làm theo ca, hồ sơ đầy đủ.

Ngoài lương cơ bản 6,55 triệu đồng/tháng, công nhân còn được hưởng phụ cấp chuyên cần, đi lại mức 650.000 đồng/tháng. Công ty có khoản thưởng nhận việc lên đến 3 triệu đồng. Khoản thưởng này áp dụng cho NLĐ nhận việc từ ngày 23-2 đến 20-3. Nếu nhận việc sau ngày 23-2 và làm đủ đến ngày 20-3 sẽ được trả thưởng theo tỉ lệ...

Thống kê của Sở Nội vụ TPHCM, sau Tết Nguyên đán, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang có nhu cầu tuyển nhân sự vào 59.481 vị trí việc làm. Trong đó, nhu cầu về lao động giản đơn chiếm tỉ lệ cao nhất (39,82%), tiếp đến là công nghiệp chế biến – kỹ thuật (23,23%) và thương mại – dịch vụ – logistics (8,99%).

Ở phân khúc lao động có chuyên môn, các nhóm ngành tài chính – kế toán – bất động sản chiếm 6,34%; hành chính – pháp luật – quản trị 4,83%; giáo dục – xã hội 2,64%; công nghệ thông tin – truyền thông 1,89%; y tế – chăm sóc sức khỏe 0,31%.