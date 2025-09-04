Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của xuất khẩu nông sản. Không khí hối hả từ đồng ruộng đến nhà máy, từ doanh nghiệp (DN) tới các hiệp hội đều cho thấy nỗ lực chạy nước rút để chạm đích, nhất là khi mùa lễ hội và Tết truyền thống ở nhiều thị trường lớn đang đến gần.

Tăng cường xúc tiến thương mại

Đầu tháng 9, nhiều DN nông sản Việt Nam rục rịch tham gia các hội chợ quốc tế. Đây cũng là lúc nhiều nhà nhập khẩu nước ngoài đến Việt Nam để tìm kiếm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm. Trợ lý tổng giám đốc một công ty tại Mỹ cho biết ông đang có chuyến công tác dài ngày ở Việt Nam để đặt hàng các nhà cung cấp, chuẩn bị cho mùa Tết Nguyên đán.

Công ty này hiện nhập khoảng 20 triệu USD nông sản Việt mỗi năm, từ trái cây, gạo cho đến đặc sản vùng miền. Kế hoạch sắp tới là tăng gấp đôi lượng nhập bằng cách ký hợp đồng độc quyền và đặt hàng gia công. "Chúng tôi chọn những DN có tiềm năng để đồng hành, vừa mở rộng thị trường vừa xây dựng thương hiệu Việt tại Mỹ. Hiện tại, số thương hiệu Việt đủ mạnh để thu hút người tiêu dùng bản địa vẫn còn khá ít" - vị này chia sẻ.

Ngày 3-9, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cùng nhiều DN trái cây tham dự sự kiện Asia Fruit Logistica 2025 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là hội chợ thương mại quốc tế hàng đầu về trái cây tươi tại châu Á, kéo dài đến ngày 5-9, đúng lúc ngành hàng này hướng mạnh vào các thị trường gần nhằm tận dụng lợi thế về vận chuyển và bảo quản.

Theo Vinafruit, xuất khẩu rau quả đang có tín hiệu tích cực hơn khi trong 8 tháng đầu năm đạt gần 4,63 tỉ USD, chỉ còn giảm nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái thay vì giảm hai con số như những tháng trước. Dự kiến cả năm, kim ngạch sẽ đạt xấp xỉ 7,1 tỉ USD, tương đương năm 2024.

Ngoài ra, từ ngày 4 đến 6-9, tại TP HCM, triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế do Bộ Công Thương và UBND thành phố phối hợp tổ chức sẽ diễn ra. Sự kiện dự kiến chào đón hơn 450 đoàn thu mua từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều đoàn quan tâm đến nông sản Việt, vốn là thế mạnh xuất khẩu lâu nay. Trong số này, đoàn Trung Quốc chú ý nhiều đến sầu riêng, long nhãn, dừa xiêm, mít, thanh long, cà phê…

Đặc biệt, Tập đoàn Pagoda - hệ thống bán lẻ trái cây lớn nhất Trung Quốc với hơn 5.000 cửa hàng tại 180 thành phố, cũng có mặt. Ban tổ chức nhấn mạnh những sản phẩm xanh, có chứng nhận bền vững, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, quy mô mở rộng và năng lực giao hàng tốt sẽ được ưu tiên.

Xuất khẩu cà phê tiếp tục lập kỷ lục trong năm nay nhờ giá tăng

Tận dụng cơ hội

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 45,37 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông sản chiếm 24,42 tỉ USD, tăng gần 14%; sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; thủy sản đạt 7,03 tỉ USD, tăng hơn 11%; lâm sản 11,9 tỉ USD, tăng 6,6%; nhóm sản phẩm đầu vào sản xuất đạt 1,6 tỉ USD, tăng tới 30,4%; còn muối đạt 7,1 triệu USD, gấp đôi năm trước.

Ngành hồ tiêu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đến hết tháng 8, xuất khẩu hồ tiêu đạt hơn 1 tỉ USD, dự kiến cả năm cán mốc 1,5 tỉ USD, ngang bằng năm ngoái dù sản lượng giảm 15%-20%. Nguyên nhân đến từ việc giá tăng mạnh, dự báo còn tiếp tục đi lên khi vụ thu hoạch kết thúc, nguồn cung cạn và nhu cầu thu mua trong nước cũng như quốc tế đều tăng.

Với cà phê, năm 2025 hứa hẹn là năm kỷ lục. Trong 8 tháng, toàn ngành đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê các loại, thu về 6,42 tỉ USD. Con số này tăng 8,7% về lượng và tới 59,1% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.580 USD/tấn, cao hơn 46,4% so với năm ngoái.

Từ nay đến cuối năm, khi thị trường lớn nhất là châu Âu đưa vào áp dụng Luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR), ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết Việt Nam tuân thủ tốt quy định này nên sẽ có lợi thế hơn so với đối thủ.

Điều mà các hiệp hội nông sản lo lắng nhất hiện nay chính là việc thuế GTGT 5% áp dụng cho nông sản từ 1-7 đang khiến các DN bị chôn vốn khi phải trả thuế qua nhà cung ứng và được hoàn lại sau khi lô hàng xuất khẩu xong. Nếu nhà cung ứng không đóng thuế thì DN sẽ không được hoàn thuế. Các DN kiến nghị duy trì quy định như trước đây, nông sản xuất khẩu áp thuế 0% từ đầu.



