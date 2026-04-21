Thể thao

Đội bóng đầu tiên “bật bãi” khỏi Ngoại hạng Anh

Đăng Minh

(NLĐO) – Wolves chính thức xuống hạng sau khi West Ham hòa chủ nhà Crystal Palace 0-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh hôm 21-4 (giờ Hà Nội).

Màn đọ sức trên sân Selhurst Park giữa hai đôi đang trong cuộc chiến "sinh tồn" Crystal Palace - West Ham không có nhiều pha bóng đáng chú ý.

Chủ nhà đã phong toả được bộ đôi Crysencio Summerville và Jarrod Bowen, trong khi Brennan Johnson cũng bỏ lỡ 2 cơ hội tốt để có thể đưa Crystal Palace vươn lên.

Ra về chỉ với 1 điểm không đủ giúp West Ham nới rộng khoảng cách với 3 đội ở nhóm "cầm đèn đỏ". Tuy nhiên, chừng ấy thôi cũng đủ để họ đẩy Wolves xuống hạng.

Wolves chính thức xuống hạng sớm 5 vòng đấu khi West Ham hòa Crystal Palace 0-0 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh hôm 21-4 (giờ Hà Nội).

Đoàn quân dưới trướng HLV Nuno Espirito Santo hiện xếp thứ 17 với 33 điểm. Họ đang hơn tới 16 điểm so với chót bảng Wolves, do đó "Bầy sói" chính thức phải trở lại Championship mùa tới sớm 5 vòng đấu.

Wolves đã tránh được việc xuống hạng sớm hơn sau khi Tottenham chỉ có được trận hòa Brighton 2-2 hôm 18-4. 

Vé xuống hạng với Wolves đã nhen nhóm từ đầu mùa, khi họ không giành nổi chiến thắng nào trong 10 trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh.

Để cứu vãn tình thế, ban lãnh đạo "Bầy sói" đã sa thải HLV Vitor Pereira để bổ nhiệm Rob Edwards. Dưới trướng HLV Edwards, họ đã giành được 15 trong tổng số 17 điểm sau 33 trận.

Dù từng có những chiến thắng đáng chú ý trước Aston Villa và Liverpool nhưng Wolves vẫn lún sâu vì số trận thua quá lớn. Thất bại trước Leeds là trận thua thứ 22 của đội bóng vùng Midlands ở mùa này và đó cũng là cú đẩy họ đến sát mép vực xuống hạng.

Hiện vẫn chưa xác định đội nào sẽ cùng Wolves xuống Championship mùa tới nhưng Tottenham và Burnley đang nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng.

Wolves sẽ tiếp Tottenham trên sân nhà ở vòng đấu tiếp theo, trong bối cảnh đội khách hy vọng thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Dù xuống hạng sớm 5 vòng đấu, Wolves vẫn chưa chạm cột mốc tệ nhất lịch sử như Derby County từng chỉ giành vỏn vẹn 11 điểm trong cả mùa.

Tuy nhiên, Wolves vẫn phải nỗ lực để tránh khép lại mùa giải với thành tích thấp nhất trong lịch sử của chính mình tại Ngoại hạng Anh.

Còn nhớ, Wolves chỉ giành 25 điểm, tức nhiều hơn 8 điểm so với hiện tại khi khép lại mùa giải 2011-2012.

"Bầy só" sau đó lại hạng đấu cao nhất nước Anh vào năm 2018 dưới thời chính HLV Nuno Espirito Santo của hiện tại.

Trong khi Wolves đã chính thức "bật bãi", West Ham cũng vẫn đang như "ngồi trên đống lửa". Đội bóng Đông London này hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm, còn Nottingham Forest đang tạo ra khoảng cách 5 điểm với khu vực nguy hiểm.


Ngoại hạng Anh sau trận “chung kết” giữa Man City và Arsenal

(NLĐO) - Chiến thắng của Man City trước Arsenal trong trận "chung kết" sớm tác động lớn đến cục diện cuộc đua vô địch ở giai đoạn then chốt.

Man City - Arsenal có thể phải đấu play-off định đoạt Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Arsenal và Man City có thể phải đá play-off trên sân trung lập để phân định ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Khó lường cuộc đua tốp 5 Ngoại hạng Anh - vé dự Champions League

(NLĐO) - Siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự đoán khó lường về tốp 5 Ngoại hạng Anh mùa này, tức đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

