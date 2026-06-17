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World Cup 2026

Đôi công kịch tính, Jordan thảm bại vì bàn phản lưới nhà

Tường Phước (Ảnh: AP)

(NLĐO) - Màn so tài ngang ngửa giữa Jordan và Austria trưa 17-6 diễn ra với nhiều tình huống kịch tính và chiến thắng 3-1 đã nghiêng về đội bóng của châu Âu.

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Bước vào lượt trận ra quân bảng J FIFA World Cup 2026, tuyển Austria được đánh giá cao hơn Jordan nhờ sở hữu đội hình chất lượng cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, đại diện Tây Á vẫn nhập cuộc với quyết tâm tạo nên bất ngờ trước đối thủ được xem là ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Austria chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát khu vực trung tuyến và liên tục tạo áp lực lên hàng phòng ngự Jordan. Với khả năng tổ chức tấn công bài bản giàu tốc độ ở hai biên, đội bóng châu Âu nhanh chóng chiếm ưu thế về thế trận và sớm có bàn mở tỉ số từ "siêu phẩm" sút xa của Romano Schmid ở phút 21.

Đôi công kịch tính, Jordan thảm bại vì bàn phản lưới nhà - Ảnh 1.

Đôi công kịch tính, Jordan thảm bại vì bàn phản lưới nhà - Ảnh 2.

Trong khi đó, Jordan lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Lối chơi đầy tính kỷ luật giúp đoàn quân HLV Jamal Sellami không thua kém Austria, thậm chí nhỉnh hơn về số lần dứt điểm. Đầu hiệp 2, tiền đạo Ali Olwan cũng đã tạo nên một "siêu phẩm" bàn thắng sau cú cứa lòng từ khoảng cách 25m, khiến thủ thành Alexander Schlager đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới nhà ở phút 50.

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Tuy nhiên, sự khác biệt về trình độ và kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi đỉnh cao thế giới dần được thể hiện. Sau khi có những điều chỉnh nhân sự hợp lý ở hiệp 2, các cầu thủ Austria kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn, tạo ra nhiều pha phối hợp sắc nét trước vòng cấm đối phương. Những đợt lên bóng liên tiếp khiến hàng thủ Jordan phải hoạt động hết công suất để bảo vệ khung thành đội nhà, dẫn đến tình trạng hao mòn thể lực ở khoảng cuối trận đấu.

Trước sức mạnh và chiều sâu lực lượng vượt trội của đối phương, Jordan bộc lộ khuyết điểm khâu phòng ngự, nhận bàn thua thứ 2 sau tình huống phản lưới nhà của Yazan Al-Arab (phút 76). Dù nỗ lực dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng đại diện bóng đá châu Á gặp bế tắc khi tìm cách xuyên thủng hàng thủ vững chắc của Austria.

Trong khi đó, các học trò của HLV Ralf Rangnick rất biết cách vận dụng kinh nghiệm thực chiến, qua đó có thêm bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 sau quả phạt đền 11m thành công của "lão tướng" Marko Arnautović ở phút bù giờ. Chiến thắng giúp tuyển Austria khởi đầu World Cup 2026 khá suôn sẻ.

Đôi công kịch tính, Jordan thảm bại vì bàn phản lưới nhà - Ảnh 3.

Đôi công kịch tính, Jordan thảm bại vì bàn phản lưới nhà - Ảnh 4.

Đối với Jordan, việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là thành công đáng ghi nhận. Dù phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm, đại diện Tây Á vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quả cảm, phản ánh sự tiến bộ của bóng đá khu vực trong những năm gần đây.

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Kết quả của trận đấu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng J mà còn cho thấy sự khốc liệt của World Cup 2026. Trong giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt, trong khi các đội bóng bị đánh giá thấp hơn luôn sẵn sàng tạo nên những bất ngờ thú vị.

Với tuyển Austria, chiến thắng giúp họ tiến thêm một bước trên hành trình hướng tới vòng 1/16. Còn với Jordan, những kinh nghiệm tích lũy được từ các trận đấu ở sân chơi đỉnh cao sẽ là nền tảng quan trọng để đội bóng này tiếp tục phát triển trong tương lai.

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