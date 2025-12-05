Đội cứu hộ Bình Thuận xuyên đêm "giải cứu" dân thoát lũ

Trận lũ lớn kéo dài từ đêm 3-12 đến rạng sáng 4-12 đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng (tức Bình Thuận cũ), khiến nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Những điểm nóng như khu phố Thắng Bình, Kim Bình, Kim Ngọc (phường Hàm Thắng), một số khu vực thuộc Phan Thiết cũ và xã Hồng Sơn đều chìm trong biển nước.

Hai mẹ con tại phường HÀm Thắng bị lũ cô lập, được đội cứu hộ đưa về nơi an toàn, tối 4-12

Đêm 4-12, nhiều hộ dân bị cô lập tại khu phố Kim Bình, Kim Thắng, Phú Mỹ... của Hàm Thắng được ứng cứu

Trong tình huống khẩn cấp, lực lượng cứu hộ chuyên trách, chính quyền địa phương cùng nhiều đội thiện nguyện đã triển khai công tác tìm kiếm, di dời xuyên đêm. Hàng trăm trường hợp tại các vùng ngập sâu đã được đưa đến nơi an toàn.

Anh Nguyễn Văn Hà, Đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, cho biết khoảng 5 giờ 30 sáng 4-12, đội nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Công an xã Hồng Sơn để di dời người dân bị cô lập.

Đưa một trường hợp bị lũ cô lập tại xã Hồng Sơn về điểm tránh trú, sáng 5-12

Ngay lập tức, 7 thành viên cùng 2 mô-tô nước được huy động. “Chúng tôi gần như thức trắng từ sáng 4-12 đến hết ngày, nhưng hễ có tin cần cứu hộ là lập tức lên đường” - anh Hà chia sẻ.

Bên cạnh nhiệm vụ đưa người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm, nhiều đội cứu nạn tự nguyện còn tham gia vận chuyển lương thực, nước uống và hỗ trợ sơ tán tài sản.

Tại phường Hàm Thắng, các khu phố Thắng Bình, Kim Bình, Kim Ngọc – vốn ở vùng thấp – bị nước lũ dâng cao chỉ trong vài giờ.

Cụ già vừa bị phẫu thuật sau gãy chân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng lũ, sáng 5-12 tại xã Hồng Sơn

Khoảng 1.500 hộ dân, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ và bệnh nhân, phải di dời trong đêm. Lực lượng chức năng đã huy động mô-tô nước và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận từng khu vực.

CLIP: Lũ lịch sử gây ngập sâu tại Bình Thuận cũ, hàng trăm hộ dân được cứu hộ xuyên đêm

Chị Hà Thủy, ngụ khu phố Phú Mỹ, cho biết nước bắt đầu tràn vào sân từ chiều tối; đến 22 giờ, phòng khách đã ngập gần 1 m. Rút kinh nghiệm từ đợt ngập đầu tháng 11, ngay khi nhận thông tin xả lũ, gia đình chị đã chủ động kê cao các thiết bị điện tử, tủ lạnh và di chuyển sang nhà hàng xóm có kết cấu 2 tầng để trú tạm.

Tính đến sáng nay, hàng trăm hộ tại Hàm Thắng, Hồng Sơn, Sông Lũy, Bắc Bình… đã được di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều gia đình phải rời nhà ngay trong đêm, mang theo ít vật dụng cần thiết để tạm trú. Lũ lớn khiến giao thông bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhưng nhờ nỗ lực liên tục của lực lượng cứu hộ, thiệt hại về người đã được giảm thiểu tối đa.