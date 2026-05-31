Đội Đà Nẵng và Trung Quốc so tài trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết DIFF 2026 thể hiện khát vọng xây dựng hình ảnh Đà Nẵng trở thành điểm đến năng động, nơi hội tụ văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế.
Ông cũng nhấn mạnh việc DIFF được Tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn vào top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn, quy mô và giá trị nghệ thuật của một sự kiện mang thương hiệu Việt Nam.
Với cùng chủ đề "Thiên nhiên", hai đội pháo hoa đã mang đến hai câu chuyện nghệ thuật hoàn toàn khác biệt trên bầu trời sông Hàn.
Màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam trong đêm khai mạc
Trong khi đó, đội Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế đương kim vô địch với màn trình diễn mang tên "Flower of the Orient" (Bông hoa phương Đông).
Không chỉ gây ấn tượng bởi những màn pháo hoa đẳng cấp quốc tế, đêm khai mạc DIFF 2026 còn mang đến chương trình nghệ thuật quy mô lớn trên sân khấu được xem là lớn nhất trong lịch sử lễ hội.
DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Sun Group tổ chức, với chủ đề xuyên suốt "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối".
Sau đêm khai mạc, các trận tranh tài tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần. Cụ thể, tối 6-6: Pháp - Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam); tối 13-6: Nhật Bản - Ý; tối 20-6: Đức - Ma Cao (Trung Quốc); tối 27-6: Úc - Bồ Đào Nha; tối 11-7: chung kết.
